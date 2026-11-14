Retiro CTS cambiará en 2027: Trabajadores tendrían dos opciones nuevas para la libre disposición

La libre disposición de la CTS irá hasta el fin de 2026 para sacar el 100%, pero el 50% podrás sacarse desde 2027. - Crédito Andina

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La CTS de noviembre ya se está depositando a miles de trabajadores peruanos del sector privado y muchos también ya están sacando los montos para destinarlos para diferentes fines, ya sea ahorro, inversión, pago de deudas, gastos y más.

Pero este 31 de diciembre de 2026 vence el plazo para retirar todo el monto que esté en las cuentas CTS: el que hayan recibido en noviembre y el que guarden de depósitos anteriores y no hayan decidido sacar anteriormente. A partir de 2027 se aplicará el ‘candado’ usual a estas cuentas.

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Pero hay dos opciones que podrán seguir dando dinero a los trabajadores (sin contar el acceso al 100% en caso de cáncer o enfermedad terminal): la primera es el acceso al 50% del monto desde 2027, el cual se aplicaría sobre el monto total que se haya recibido de CTS desde que se realizaron estos depósitos; la segunda sería una ampliación del plazo de acceso al 100% hasta fin de 2028 para todos los trabajadores, que ya tiene un proyecto de ley que la impulsa desde el Congreso de la República.

Trabajadores privados ahora usan su CTS como un ingreso extra. - Crédito Gob.pe

¿Se podrá retirar la CTS en 2027?

Tú, trabajador, no podrás retirar el 100% de la CTS en 2027, a menos que tengas cáncer o una enfermedad terminal, en cuyo caso podrás sacar todo el monto que guardes en esta cuenta.

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Pero sí podrías acceder al acceso vigente del 50% de la CTS, el cual se encuentra vigente desde antes de las normas que aprobaron el acceso al 100%. Este señala que “el trabajador podrá efectuar retiros parciales de libre disposición con cargo a su depósito CTS e intereses acumulados siempre que no exceda del 50% de los mismos”.

Pero un artículo adicional sostendría que “en ningún caso los retiros a que se refiere el artículo anterior podrán exceder en su conjunto del 50% del total de la compensación por tiempo de servicios depositada y sus intereses computada desde el inicio de los depósitos”. Así, el cálculo se efectuará a la fecha en que el trabajador solicite al depositario el retiro parcial.

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El pago de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) se dará este mes de noviembre. Mediante ejemplos y la explicación de una presentadora, se abordan conductas comunes como el gasto sin planificación, el desconocimiento del beneficio laboral y la prevención financiera. Además, se recuerda la posibilidad de elegir la entidad depositaria y consultar la información de tasas en el sitio web de la SBS.

Es decir que solo podrías sacar el 50% del monto total que tendrías de CTS desde que te empezaron a depositar. Es decir, si es la primera vez que uno se encuentra laborando, podrá sacar el 50% del monto que le paguen en su cuenta de CTS.

Esto limitaría a la gran cantidad de trabajadores privados, sobre todo a los que ya retiraron su CTS. Inclusive el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), al aprobar el reglamento había recibido comentarios para aclarar este punto, pero este no contestó directamente esto, dado que la normativa vigente ya lo aclaraba.

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Aquí se debe apuntar que según el Texto Único Ordenado de la Ley de Compensación por Tiempo de Servicios el artículo 42, que señalaba cómo se haría la cuenta del 50%, si sobre el monto depositado o del total, sería reemplazado al haberse aprobado la última Ley del retiro CTS reemplazándolo por un nuevo texto que no lo menciona, algo sobre lo que faltaría mayor aclaración.

Podrás revisar si ya depositaron tu CTS en tu cuenta bancaria y sabrás si esta disponible para retirar. - Crédito Infobae/Edwin Montesinos

El posible acceso hasta el 2028

Desde Renovación Popular, la diputada Norma Yarrow presentó un proyecto de ley para que el retiro de CTS no acabe este 2026, sino que sea ampliado hasta el 31 de diciembre de 2028, lo que lo haría acumular ampliaciones, cambiando ya totalmente el fin del fondo, un seguro de desempleo para trabajadores.

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Pero la justificación es el impacto del fenómeno El Niño, la misma justificación por la que desde otro bancada (Juntos por el Perú) se pide validar un noveno retiro de AFP de hasta 4 UIT (S/22.000). Así, estaría sería la otra opción, si se llega a aprobar la medida, para que los trabajadores sigan percibiendo y usando este dinero.