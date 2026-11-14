Perú

Retiro CTS cambiará en 2027: Trabajadores tendrían dos opciones nuevas para la libre disposición

Dos caminos se abren para el libre acceso a las CTS en 2027: la opción de disponer del 50% del monto en las cuentas y la de que se amplíe el 100% hasta fines de 2028

persona en banco dando dinero a trabajador
La libre disposición de la CTS irá hasta el fin de 2026 para sacar el 100%, pero el 50% podrás sacarse desde 2027. - Crédito Andina
Guardar

La CTS de noviembre ya se está depositando a miles de trabajadores peruanos del sector privado y muchos también ya están sacando los montos para destinarlos para diferentes fines, ya sea ahorro, inversión, pago de deudas, gastos y más.

Pero este 31 de diciembre de 2026 vence el plazo para retirar todo el monto que esté en las cuentas CTS: el que hayan recibido en noviembre y el que guarden de depósitos anteriores y no hayan decidido sacar anteriormente. A partir de 2027 se aplicará el ‘candado’ usual a estas cuentas.

PUBLICIDAD

Pero hay dos opciones que podrán seguir dando dinero a los trabajadores (sin contar el acceso al 100% en caso de cáncer o enfermedad terminal): la primera es el acceso al 50% del monto desde 2027, el cual se aplicaría sobre el monto total que se haya recibido de CTS desde que se realizaron estos depósitos; la segunda sería una ampliación del plazo de acceso al 100% hasta fin de 2028 para todos los trabajadores, que ya tiene un proyecto de ley que la impulsa desde el Congreso de la República.

trabajador practicante en empresa
Trabajadores privados ahora usan su CTS como un ingreso extra. - Crédito Gob.pe

¿Se podrá retirar la CTS en 2027?

Tú, trabajador, no podrás retirar el 100% de la CTS en 2027, a menos que tengas cáncer o una enfermedad terminal, en cuyo caso podrás sacar todo el monto que guardes en esta cuenta.

PUBLICIDAD

Pero sí podrías acceder al acceso vigente del 50% de la CTS, el cual se encuentra vigente desde antes de las normas que aprobaron el acceso al 100%. Este señala que “el trabajador podrá efectuar retiros parciales de libre disposición con cargo a su depósito CTS e intereses acumulados siempre que no exceda del 50% de los mismos”.

Pero un artículo adicional sostendría que “en ningún caso los retiros a que se refiere el artículo anterior podrán exceder en su conjunto del 50% del total de la compensación por tiempo de servicios depositada y sus intereses computada desde el inicio de los depósitos”. Así, el cálculo se efectuará a la fecha en que el trabajador solicite al depositario el retiro parcial.

El pago de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) se dará este mes de noviembre. Mediante ejemplos y la explicación de una presentadora, se abordan conductas comunes como el gasto sin planificación, el desconocimiento del beneficio laboral y la prevención financiera. Además, se recuerda la posibilidad de elegir la entidad depositaria y consultar la información de tasas en el sitio web de la SBS.

Es decir que solo podrías sacar el 50% del monto total que tendrías de CTS desde que te empezaron a depositar. Es decir, si es la primera vez que uno se encuentra laborando, podrá sacar el 50% del monto que le paguen en su cuenta de CTS.

Esto limitaría a la gran cantidad de trabajadores privados, sobre todo a los que ya retiraron su CTS. Inclusive el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), al aprobar el reglamento había recibido comentarios para aclarar este punto, pero este no contestó directamente esto, dado que la normativa vigente ya lo aclaraba.

Aquí se debe apuntar que según el Texto Único Ordenado de la Ley de Compensación por Tiempo de Servicios el artículo 42, que señalaba cómo se haría la cuenta del 50%, si sobre el monto depositado o del total, sería reemplazado al haberse aprobado la última Ley del retiro CTS reemplazándolo por un nuevo texto que no lo menciona, algo sobre lo que faltaría mayor aclaración.

Mano con cuenta CTS del BCRP abierta en celular
Podrás revisar si ya depositaron tu CTS en tu cuenta bancaria y sabrás si esta disponible para retirar. - Crédito Infobae/Edwin Montesinos

El posible acceso hasta el 2028

Desde Renovación Popular, la diputada Norma Yarrow presentó un proyecto de ley para que el retiro de CTS no acabe este 2026, sino que sea ampliado hasta el 31 de diciembre de 2028, lo que lo haría acumular ampliaciones, cambiando ya totalmente el fin del fondo, un seguro de desempleo para trabajadores.

Pero la justificación es el impacto del fenómeno El Niño, la misma justificación por la que desde otro bancada (Juntos por el Perú) se pide validar un noveno retiro de AFP de hasta 4 UIT (S/22.000). Así, estaría sería la otra opción, si se llega a aprobar la medida, para que los trabajadores sigan percibiendo y usando este dinero.

Temas Relacionados

Retiro CTSCTSCTS 2026peru-economia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Papa León XIV regresó a Chiclayo EN VIVO: Santo Padre cumplió su promesa en Santa Cruz y estará por la tarde en Zaña

El papa León XIV cumple hoy sábado 14 de noviembre su segundo y último día de actividades en Chiclayo y el norte peruano. Su agenda contempla un encuentro de oración en Zaña por los 300 años de la canonización de Santo Toribio de Mogrovejo. Sigue aquí las últimas noticias, horarios, imágenes y detalles de su recorrido

Papa León XIV regresó a Chiclayo EN VIVO: Santo Padre cumplió su promesa en Santa Cruz y estará por la tarde en Zaña

Cristiano evangélico emocionado por llegada del papa León XIV a Chiclayo: “Estamos unidos en una sola fe”

Un padre de familia recordó que junto a su pastor visitaban al entonces obispo Robert Prevost para hablar sobre el cristianismo. “Él siempre nos recibía con mucho cariño”, señaló

Cristiano evangélico emocionado por llegada del papa León XIV a Chiclayo: “Estamos unidos en una sola fe”

Luzu TV vs 412: día, hora y canal TV en Perú de la revancha de ‘El Gran Partido del Streaming’

Davoo Xeneize, La Cobra se enfrentará al equipo de Nico Occhiato en un duelo que genera mucha expectiva en el mundo de redes. Entérate cómo seguir el emocionante cotejo

Luzu TV vs 412: día, hora y canal TV en Perú de la revancha de ‘El Gran Partido del Streaming’

Así fue el impresionante pastel que Chiclayo preparó para el papa León XIV: recrearon su llegada a caballo a los pueblos alejados del Perú

Durante la cena que compartió la noche del viernes con obispos, sacerdotes y miembros de la diócesis de Chiclayo, el Santo Padre recibió una sorpresa que resumió parte de su historia en el norte del Perú. Un enorme pastel de varios niveles recreó los lugares, las imágenes religiosas y las escenas que marcaron sus años como obispo, cuando recorría comunidades alejadas para llevar su mensaje pastoral

Así fue el impresionante pastel que Chiclayo preparó para el papa León XIV: recrearon su llegada a caballo a los pueblos alejados del Perú

Adrián Villar: PJ evalúa este miércoles 18 pedido para prolongar prisión preventiva

Ese mismo día en horas de la mañana, el Juzgado de Investigación Preparatoria debatirá el pedido para que el hijastro de Marisel Linares sea excarcelado

Adrián Villar: PJ evalúa este miércoles 18 pedido para prolongar prisión preventiva
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Adrián Villar: PJ evalúa este miércoles 18 pedido para prolongar prisión preventiva

Adrián Villar: PJ evalúa este miércoles 18 pedido para prolongar prisión preventiva

Walter Ayala no será condenado por ascensos irregulares: PJ declara prescrito el caso por la Ley Soto

PJ condena a Juan Carrasco por falsear información para jurar como ministro de Pedro Castillo

JNE le enmendará la plana al JEE Lima Este por no proclamar a Margiori Mejia como alcaldesa de SJL

La contadora de López Aliaga que ganará S/10.000 como alcaldesa de Lima: tiene tres departamentos, dos terrenos y tres vehículos

ENTRETENIMIENTO

Grupo Río recuerda concierto al que asistió Robert Prevost antes de ser papa León XIV y genera nostalgia en redes

Grupo Río recuerda concierto al que asistió Robert Prevost antes de ser papa León XIV y genera nostalgia en redes

Luren Márquez se tropezó durante desfile en traje de baño del Miss Universo 2026 y usuarios cuestionan la pasarela

‘Si me quitaran totalmente todo’: el poema de Alejandro Romualdo que Susana Baca interpretó ante el papa León XIV y reivindica el poder de la palabra

Ernesto Pimentel despide a Mondonguito, reafirma su cariño y confirma apoyo discreto a su familia: “Mi abrazo a sus hijos”

Kike Suero lamenta la muerte del comediante ‘Mondonguito’: “Diosito está llamando a los mejores”

DEPORTES

Luzu TV vs 412: día, hora y canal TV en Perú de la revancha de ‘El Gran Partido del Streaming’

Luzu TV vs 412: día, hora y canal TV en Perú de la revancha de ‘El Gran Partido del Streaming’

Universitario vs Alianza Lima EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por final ida del Torneo Clausura de Liga Femenina 2026

Dónde ver Universitario vs Alianza Lima HOY: canal tv online del duelo por final ida del Torneo Clausura de Liga Femenina 2026

A qué hora juega Universitario vs Alianza Lima HOY: partido por final ida del Torneo Clausura de Liga Femenina 2026

¿Cuándo vuelve a jugar Perú?: Día, hora y canal TV del amistoso con Panamá en Cusco