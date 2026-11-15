Perú

Diana Sánchez revive su emoción en la vigilia juvenil con el papa León XIV: “Me fui a casa con el corazón llenito de amor”

La conductora recordó su participación en el encuentro juvenil con el pontífice y agradeció a la Vicaría de la Juventud de Lima por la confianza.

Diana Sánchez revive su emoción en la vigilia juvenil con el papa León XIV
Diana Sánchez revive su emoción en la vigilia juvenil con el papa León XIV
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Diana Sánchez compartió la emoción que le dejó conducir la Vigilia de los Jóvenes con el papa León XIV en el Estadio Nacional. La conductora utilizó sus redes sociales para recordar la jornada del jueves 12 de noviembre, que reunió a miles de asistentes en una de las actividades de la visita del pontífice al Perú.

La exintegrante de realities acompañó el encuentro desde el escenario y fue testigo de los cantos, las intervenciones de los jóvenes y el momento en que las tribunas del recinto se iluminaron con luces. Tras la actividad, publicó una serie de fotografías y un mensaje en el que resumió lo que significó para ella participar en el evento.

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Sánchez agradeció a la Vicaría de la Juventud de Lima, al equipo organizador y a los jóvenes que acudieron al estadio. La presentadora destacó la energía de los asistentes y aseguró que regresó a casa con una sensación especial después de vivir la vigilia junto al papa León XIV.

Diana Sánchez condujo la Vigilia de los Jóvenes con el papa León XIV en el Estadio Nacional.
Diana Sánchez condujo la Vigilia de los Jóvenes con el papa León XIV en el Estadio Nacional.
La presentadora compartió fotografías y un emotivo mensaje tras el encuentro juvenil.
La presentadora compartió fotografías y un emotivo mensaje tras el encuentro juvenil.

Diana Sánchez recordó los momentos de la vigilia juvenil

“Todavía veo estas fotos y se me vuelve a salir la sonrisa. Qué alegría y qué honor haber conducido la Vigilia de los Jóvenes con el papa León XIV en el Estadio Nacional. Me quedo con sus cantos, con ese «¡Bienvenido a casa!» y con el momento en que las tribunas se llenaron de lucecitas. Qué bonito fue vivirlo con ustedes”, escribió Diana Sánchez en sus redes sociales.

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La conductora también se refirió al trabajo previo que permitió realizar la actividad. “Gracias a la Vicaría de la Juventud de Lima por confiar en mí, a todo el equipo que hizo posible este encuentro y a cada joven que llegó con tantas ganas de compartir. Yo me fui a casa con el corazón llenito de purito amor”, añadió.

Antes de la vigilia, Diana había mostrado los preparativos en el Estadio Nacional. Desde temprano, compartió imágenes de voluntarios y asistentes que se distribuían en distintos sectores del recinto para recibir al público convocado para el encuentro con el pontífice.

La presentadora expresó entonces su entusiasmo por formar parte de la jornada y resaltó el compromiso de los jóvenes que colaboraron en la organización. También anticipó que compartiría momentos de una ceremonia que reuniría a participantes de diferentes zonas de Lima.

Las imágenes difundidas mostraron el movimiento previo al ingreso masivo de asistentes. Los voluntarios estuvieron ubicados en áreas destinadas a orientar al público, facilitar la ubicación de los sectores y acompañar el acceso de quienes llegaron al estadio para participar en la vigilia.

Diana Sánchez aseguró que volvió a casa “con el corazón llenito de purito amor”.
Diana Sánchez aseguró que volvió a casa “con el corazón llenito de purito amor”.
La presentadora acompañó a miles de asistentes durante el encuentro con el papa León XIV.
La presentadora acompañó a miles de asistentes durante el encuentro con el papa León XIV.

Música, testimonios y diálogo con el papa León XIV

La actividad central comenzó a las 6.00 p. m. y se extendió hasta las 7.30 p. m., según el cronograma oficial. El ingreso al Estadio Nacional se cerró a las 5.00 p. m., una hora antes de la llegada del papa León XIV, por lo que se recomendó a los asistentes acudir con anticipación y revisar la puerta indicada en sus entradas.

La vigilia tuvo una capacidad de 52 mil asistentes. Alrededor de 40 mil personas ocuparon las tribunas, mientras que otras 12 mil se ubicaron en el campo deportivo. Las entradas fueron gratuitas, nominativas e intransferibles, y se agotaron luego de la apertura del proceso de reserva.

Aunque la ceremonia principal se realizó por la noche, la programación en el estadio comenzó desde las 2.00 p. m. La agenda incluyó música, danzas folclóricas, coros parroquiales, reflexiones y testimonios de jóvenes que compartieron sus experiencias frente al público.

También se presentó una obra de teatro a cargo de Fernando Luque. Las expresiones artísticas formaron parte de una programación pensada para acompañar la llegada de los asistentes y preparar el ambiente antes del encuentro con el papa León XIV.

Durante la vigilia, tres participantes dialogaron con el pontífice sobre asuntos vinculados con la vocación profesional, la familia y la vida religiosa. Ese espacio fue uno de los momentos centrales de la ceremonia y permitió que los jóvenes expusieran sus inquietudes ante el líder de la Iglesia católica.

Para Diana Sánchez, la experiencia quedó asociada a los cantos, las luces en las tribunas y el recibimiento que los jóvenes dedicaron al papa León XIV. Sus fotografías y su mensaje posterior reflejaron la emoción con la que cerró una noche especial en el Estadio Nacional.

Un hombre con vestidura blanca junta las manos en oración frente a una multitud con teléfonos iluminados en un estadio nocturno
El papa León XIV saluda con las manos juntas a los jóvenes congregados en el Estadio Nacional de Lima durante un encuentro con universitarios. (Vatican Media)

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