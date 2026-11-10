Perú

Días no laborables del 11 y 12 de noviembre sí se trabajan, pero se saldrá más temprano

Mañana inician los días no laborales por la llegada del Santo Padre. Y si bien serán obligatorios para el sector público, no implicará que no se trabajará durante toda la jornada

El Gobierno declara oficialmente los días no laborables que aplicarán para la llegada del papa León XIV - Crédito EFE/EPA/ANGELO CARCONI
El Gobierno declara oficialmente los días no laborables que aplicarán para la llegada del papa León XIV - Crédito EFE/EPA/ANGELO CARCONI
Guardar

¿Los trabajadores públicos no laborarán en los días no laborales por la visita del papa León XIV? Esto no es así para todos.

Es verdad que se han declarado días no laborales por la visita del Sumo Pontífice; sin embargo, el 11 y 12 de noviembre sí se trabajará en Lima y Callao, y solo se cesarán labores desde la 1:00 p. m.

PUBLICIDAD

Es decir, que los servidores del Estado saldrán más temprano y no tendrán que completar sus turnos. Como se sabe, esto también se puede aplicar al sector privado, pero primero debe haber estar de acuerdo el empleador o empresa.

Calendario con fechas
El calendario de días libres crece con nuevas fechas no laborables que solo aplicarán en noviembre de este año. - Crédito Andina

¿Cómo funcionan los días no laborales?

Como se sabe, los días no laborales son fechas obligatorias para el sector público, pero son compensables. Es decir, el lunes 16 de noviembre, por ejemplo, no trabajará el sector público, pero recuperarán esa jornada en acuerdo con su empleador.

Esa jornada puede recuperarse trabajando una fecha más, o horas adicionales en los turnos hasta completarlas.

Si bien la Ley sí señala que los días no laborales pueden ser aplicados al sector privado, se acota que esto se hace en tanto haya acuerdo entre trabajador y empleador, y si no lo hay, decide el último.

PUBLICIDAD

Se revelan los preparativos para la llegada del Papa a Perú. El gobierno confirmó que se están fabricando dos papamóviles para facilitar la cercanía del Sumo Pontífice con los fieles durante sus traslados por la capital.

Comúnmente, las empresas no aplican los días no laborales, dado que implican costos para ellas. Cabe recordar que el sector empresarial está en contra de la cantidad de feriados que ya tiene el país, con 16 fechas.

Es así que, básicamente, las empresas son las que deberán decidir si aplicar esto para sus trabajadores, pero posiblemente no pase. Los empleados privados, igual, son libre de intentar acordar el día libre compensable.

Papa León XVI: Estos son los días no laborales

¿Cuáles son los días no laborables vigentes por la visita del papa León XIV? Esta es la lista por departamento:

En la región Lima:

  • Días no laborales para miércoles 11 y jueves 12 de noviembre, desde la 1:00 p. m. hasta la medianoche
  • Día no laboral para lunes 16 de noviembre, durante toda la jornada
  • Comprende a los sectores público (en el privado es previo acuerdo)
Juan Sheput, ministro de Trabajo de Perú
El Gobierno decidió no aprobar feriado en Lima, solo un día no laborable. - Crédito MTPE

En la Provincia Constitucional del Callao:

  • Días no laborales para miércoles 11 y jueves 12 de noviembre, desde la 1:00 p. m. hasta la medianoche
  • Día no laboral para lunes 16 de noviembre, durante toda la jornada
  • Comprende a los sectores público (en el privado es previo acuerdo).

En Cajamarca:

  • Días no laborales para viernes 13 y sábado 14 de noviembre, durante toda la jornada de ambos días
  • Comprende a los sectores público (en el privado es previo acuerdo)

En La Libertad:

  • Días no laborales para viernes 13 y sábado 14 de noviembre, durante toda la jornada de ambos días
  • Comprende a los sectores público (en el privado es previo acuerdo).

En Lambayeque:

  • Días no laborales para jueves 12, viernes 13 y sábado 14 de noviembre, durante toda la jornada de ambos días
  • Comprende a los sectores público (en el privado es previo acuerdo).

En Piura:

  • Días no laborales para viernes 13 y sábado 14 de noviembre, durante toda la jornada de ambos días
  • Comprende a los sectores público (en el privado es previo acuerdo).
El papa visitará Chiclayo el 13 y 14 de noviembre, pero ya Lambayeque tendrá días libres desde el día anterior, del jueves 12 de noviembre. - Crédito REUTERS/Alessandro Garofalo
El papa visitará Chiclayo el 13 y 14 de noviembre, pero ya Lambayeque tendrá días libres desde el día anterior, del jueves 12 de noviembre. - Crédito REUTERS/Alessandro Garofalo

En Cusco:

  • Día no laboral para domingo 15 de noviembre, durante toda la jornada
  • Comprende al sector privado, con previo acuerdo.

En Ucayali:

  • Día no laboral para domingo 15 de noviembre, durante toda la jornada
  • Comprende al sector privado, con previo acuerdo.

Temas Relacionados

Días no laborablesPapa León XIVPapa León XIV en PerúMTPEperu-economia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Emprendedora que vendía por TikTok denuncia el robo de 150 mil soles, siete iPhone 18 y su auto

Los sujetos rompieron paredes y ventanas de su vivienda en Santa Eulalia para apoderarse de cuantiosos ahorros comerciales, escapando rápidamente en cuatro vehículos diferentes

Emprendedora que vendía por TikTok denuncia el robo de 150 mil soles, siete iPhone 18 y su auto

Regatas impugnó la resolución a favor de Alianza Lima por cuatro extranjeras en Liga Peruana de Vóley 2026/27: “Que se respete el resultado”

El club de Chorrillos cuestionó el fallo de la Federación Peruana de Vóley, que modificó el resultado de 3-2 a un 3-0 a favor de las ‘blanquiazules’

Regatas impugnó la resolución a favor de Alianza Lima por cuatro extranjeras en Liga Peruana de Vóley 2026/27: “Que se respete el resultado”

Papa León XIV en Cusco: ofrecen entradas de hasta S/150 para verlo en Sacsayhuamán y la Plaza Mayor pese a que son gratis

¡Cuidado con las estafas! El Arzobispado recordó que los accesos son personales e intransferibles y que los asistentes deberán presentar su DNI junto con el código QR para ingresar.

Papa León XIV en Cusco: ofrecen entradas de hasta S/150 para verlo en Sacsayhuamán y la Plaza Mayor pese a que son gratis

Sporting Cristal vs Cienciano: día, hora y canal TV confirmado del partido clave por el Torneo Clausura 2026

El cuadro de Roberto Mosquera deberá ganar al ‘papá’ y esperar el resultado del Sport Huancayo vs Universitario para saber si se quedó con la segunda fase de la Liga 1

Sporting Cristal vs Cienciano: día, hora y canal TV confirmado del partido clave por el Torneo Clausura 2026

Presentan denuncia constitucional contra Miguel Torres y exigen inhabilitarlo 10 años por ley de facultades

Diputados de Juntos por el Perú acusan al fujimorista de vulnerar la Constitución al haber remitido la autógrafa de la norma consignando solo al Senado como autor

Presentan denuncia constitucional contra Miguel Torres y exigen inhabilitarlo 10 años por ley de facultades
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Presentan denuncia constitucional contra Miguel Torres y exigen inhabilitarlo 10 años por ley de facultades

Presentan denuncia constitucional contra Miguel Torres y exigen inhabilitarlo 10 años por ley de facultades

Roberto Burneo reaparece y dice que desde el JNE “nunca íbamos a avalar ninguna reelección encubierta”

Arequipa: JEE aplica fallo del JNE y proclama al segundo regidor como nuevo alcalde de Mejía

Luis Galarreta niega desplante de Keiko Fujimori al papa León XIV: “Ella lamenta no estar hasta el final”

Fiscalía pide prolongar prisión preventiva contra Adrián Villar: Medida vence en los próximos días

ENTRETENIMIENTO

Tito Silva estrena una cumbia para celebrar la próxima visita del papa León XIV al Perú

Tito Silva estrena una cumbia para celebrar la próxima visita del papa León XIV al Perú

Susy Díaz volvió a Perú y se quiebra al hablar de la situación de Florcita Polo: “Quiero abrazarla”

Monique Pardo revela que su única hija la abandonó tras accidente con el techo de su casa: “Ni siquiera me contestó”

Andrés Roca Rey descarta un romance con Victoria Federica: "La quiero como a una hermana"

Fernando Armas sorprende con su imitación del Papa León XIV a poco de su llegada a Perú

DEPORTES

Regatas impugnó la resolución a favor de Alianza Lima por cuatro extranjeras en Liga Peruana de Vóley 2026/27: “Que se respete el resultado”

Regatas impugnó la resolución a favor de Alianza Lima por cuatro extranjeras en Liga Peruana de Vóley 2026/27: “Que se respete el resultado”

Sporting Cristal vs Cienciano: día, hora y canal TV confirmado del partido clave por el Torneo Clausura 2026

Universitario vs Sport Huancayo: día, hora y canal TV confirmado del partido decisivo por el título del Torneo Clausura 2026

Cesc Fabregas llenó de elogios a Francesco Andrealli tras su primera convocatoria con Perú: “Es como mi hijo, estoy muy feliz”

Perú vs Bolivia: programación, dónde ver, convocados, entradas y todos los detalles del amistoso por fecha FIFA 2026