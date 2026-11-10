Días no laborables del 11 y 12 de noviembre sí se trabajan, pero se saldrá más temprano

El Gobierno declara oficialmente los días no laborables que aplicarán para la llegada del papa León XIV - Crédito EFE/EPA/ANGELO CARCONI

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¿Los trabajadores públicos no laborarán en los días no laborales por la visita del papa León XIV? Esto no es así para todos.

Es verdad que se han declarado días no laborales por la visita del Sumo Pontífice; sin embargo, el 11 y 12 de noviembre sí se trabajará en Lima y Callao, y solo se cesarán labores desde la 1:00 p. m.

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Es decir, que los servidores del Estado saldrán más temprano y no tendrán que completar sus turnos. Como se sabe, esto también se puede aplicar al sector privado, pero primero debe haber estar de acuerdo el empleador o empresa.

El calendario de días libres crece con nuevas fechas no laborables que solo aplicarán en noviembre de este año. - Crédito Andina

¿Cómo funcionan los días no laborales?

Como se sabe, los días no laborales son fechas obligatorias para el sector público, pero son compensables. Es decir, el lunes 16 de noviembre, por ejemplo, no trabajará el sector público, pero recuperarán esa jornada en acuerdo con su empleador.

Esa jornada puede recuperarse trabajando una fecha más, o horas adicionales en los turnos hasta completarlas.

Si bien la Ley sí señala que los días no laborales pueden ser aplicados al sector privado, se acota que esto se hace en tanto haya acuerdo entre trabajador y empleador, y si no lo hay, decide el último.

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Se revelan los preparativos para la llegada del Papa a Perú. El gobierno confirmó que se están fabricando dos papamóviles para facilitar la cercanía del Sumo Pontífice con los fieles durante sus traslados por la capital.

Comúnmente, las empresas no aplican los días no laborales, dado que implican costos para ellas. Cabe recordar que el sector empresarial está en contra de la cantidad de feriados que ya tiene el país, con 16 fechas.

Es así que, básicamente, las empresas son las que deberán decidir si aplicar esto para sus trabajadores, pero posiblemente no pase. Los empleados privados, igual, son libre de intentar acordar el día libre compensable.

Papa León XVI: Estos son los días no laborales

¿Cuáles son los días no laborables vigentes por la visita del papa León XIV? Esta es la lista por departamento:

En la región Lima:

Días no laborales para miércoles 11 y jueves 12 de noviembre, desde la 1:00 p. m. hasta la medianoche

Día no laboral para lunes 16 de noviembre, durante toda la jornada

Comprende a los sectores público (en el privado es previo acuerdo)

El Gobierno decidió no aprobar feriado en Lima, solo un día no laborable. - Crédito MTPE

En la Provincia Constitucional del Callao:

Días no laborales para miércoles 11 y jueves 12 de noviembre, desde la 1:00 p. m. hasta la medianoche

Día no laboral para lunes 16 de noviembre, durante toda la jornada

Comprende a los sectores público (en el privado es previo acuerdo).

En Cajamarca:

Días no laborales para viernes 13 y sábado 14 de noviembre, durante toda la jornada de ambos días

Comprende a los sectores público (en el privado es previo acuerdo)

En La Libertad:

Días no laborales para viernes 13 y sábado 14 de noviembre, durante toda la jornada de ambos días

Comprende a los sectores público (en el privado es previo acuerdo).

En Lambayeque:

Días no laborales para jueves 12 , viernes 13 y sábado 14 de noviembre, durante toda la jornada de ambos días

Comprende a los sectores público (en el privado es previo acuerdo).

En Piura:

Días no laborales para viernes 13 y sábado 14 de noviembre, durante toda la jornada de ambos días

Comprende a los sectores público (en el privado es previo acuerdo).

El papa visitará Chiclayo el 13 y 14 de noviembre, pero ya Lambayeque tendrá días libres desde el día anterior, del jueves 12 de noviembre. - Crédito REUTERS/Alessandro Garofalo

En Cusco:

Día no laboral para domingo 15 de noviembre , durante toda la jornada

Comprende al sector privado, con previo acuerdo.

En Ucayali:

Día no laboral para domingo 15 de noviembre , durante toda la jornada

Comprende al sector privado, con previo acuerdo.