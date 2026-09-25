SBS aprueba reglamento para que Cooperativas de ahorro y crédito sean menos riesgosas

Nuevas reglas para las cooperativas de ahorro y crédito en Perú. La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) aprobó, mediante Resolución SBS N° 2347-2026, el Reglamento para la Gestión del Riesgo de Liquidez de las Cooperativas de Ahorro y Crédito No Autorizadas a Captar Recursos del Público (Coopac), que establece herramientas y requerimientos internos para fortalecer la gestión de su liquidez, considerando el tamaño y el modelo de negocio de cada cooperativa.
Como se sabe, este grupo de entidades suelen ser más riesgosas que los bancos, microfinancieras y cajas del sistema financiero. Pero ahora, con las nuevas reglas, podrían estar más preparadas a afrontar escenarios de vulnerabilidad.
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Entre las medidas que se incluyen, se precisa que estas, desde el 31 de diciembre de 2026, cuando entra en vigencia, deberán mantener un ratio de liquidez de al menos 10%. Es decir, tener la capacidad para cubrir sus obligaciones de corto plazo, en un horizonte de hasta 360 días, mediante activos líquidos disponible, al 10% de estos.
SBS detalla norma para Coopac
La norma precisa las responsabilidades del Consejo de Administración y la Gerencia General, entre otros aspectos. Asimismo, plantea indicadores de gestión para el monitoreo permanente de la liquidez, según su modelo de negocio, para los cuales las Coopac deben establecer límites internos.
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“Además, se simplifica el esquema de límites regulatorios de liquidez en un único límite correspondiente al Ratio de Liquidez Global, el cual debe mantenerse en un nivel no menor a 10%. En línea con ello, se espera que las Coopac realicen simulaciones de escenarios y cuenten con planes de contingencia de liquidez que les permitan identificar oportunamente potenciales vulnerabilidades y adoptar las medidas que resulten necesarias para mantener niveles adecuados de liquidez”, aclara la SBS.
Asimismo, la SBS destaca que, en el marco de su compromiso con el fortalecimiento del sistema cooperativo, viene desarrollando talleres teóricos y prácticos presenciales a lo largo del país, dirigidos a funcionarios y directivos de las Coopac sobre la gestión del riesgo de liquidez, donde se realizan aplicaciones de la implementación de los reportes previstos en el Reglamento.
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Estos talleres continuarán durante las próximas semanas, con el objetivo de contribuir a su adecuada implementación.
Sanciones de la SBS
“Cuando la Superintendencia considere que alguna Coopac, a pesar de cumplir con el límite regulatorio establecido en el artículo 39º, presenta mayor riesgo en la composición de su fi nanciación y/o en las operaciones que realiza, o presenta una gestión defi ciente del riesgo de liquidez, podrá establecer requerimientos o medidas prudenciales adicionales”, aclara el reglamento nuevo.
Así, entre las medidas correctivas y sanciones se contemplan las siguientes:
- Las medidas correctivas concretas y de muy corto plazo para subsanar de manera inmediata el incumplimiento reiterativo del límite regulatorio
- Las causas que originaron la caída del ratio por debajo del límite regulatorio o la materialización de la infracción, identifi cando las responsabilidades correspondientes a directivos, gerentes, principales funcionarios y trabajadores, así como las etapas del proceso de gestión integral de riesgos que fueron vulneradas y del plan de contingencia de liquidez
- Ajustes de los procesos internos del sistema de gestión integral de riesgos e implementación de controles y fechas tentativas de muy corto plazo para subsanar situación y evitar reincidencias
- Plan de capacitación reforzada en gestión de riesgo de liquidez para los responsables de la gestión de este riesgo en la Coopac.
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