Perú

SBS aprueba reglamento para que Cooperativas de ahorro y crédito sean menos riesgosas

La Superintendencia ha publicado un conjunto de normas que ponen requerimientos mínimos a la liquidez de las Coopac, entre otras medidas

persona sacando dinero en oficina de coopac fondesurco
Las Coopac podrían estar mejor preparadas para afrontar riesgos. - Crédito Fondesurco
Guardar

Nuevas reglas para las cooperativas de ahorro y crédito en Perú. La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) aprobó, mediante Resolución SBS N° 2347-2026, el Reglamento para la Gestión del Riesgo de Liquidez de las Cooperativas de Ahorro y Crédito No Autorizadas a Captar Recursos del Público (Coopac), que establece herramientas y requerimientos internos para fortalecer la gestión de su liquidez, considerando el tamaño y el modelo de negocio de cada cooperativa.

Como se sabe, este grupo de entidades suelen ser más riesgosas que los bancos, microfinancieras y cajas del sistema financiero. Pero ahora, con las nuevas reglas, podrían estar más preparadas a afrontar escenarios de vulnerabilidad.

PUBLICIDAD

Entre las medidas que se incluyen, se precisa que estas, desde el 31 de diciembre de 2026, cuando entra en vigencia, deberán mantener un ratio de liquidez de al menos 10%. Es decir, tener la capacidad para cubrir sus obligaciones de corto plazo, en un horizonte de hasta 360 días, mediante activos líquidos disponible, al 10% de estos.

Fachada de la SBS Perú y mano cubriendo monedas de soles
SBS da nuevo reglamento para proteger a las coopac de riesgos. - Crédito Composición Infobae/Andina/rangizzz-Fotolia

SBS detalla norma para Coopac

La norma precisa las responsabilidades del Consejo de Administración y la Gerencia General, entre otros aspectos. Asimismo, plantea indicadores de gestión para el monitoreo permanente de la liquidez, según su modelo de negocio, para los cuales las Coopac deben establecer límites internos.

PUBLICIDAD

“Además, se simplifica el esquema de límites regulatorios de liquidez en un único límite correspondiente al Ratio de Liquidez Global, el cual debe mantenerse en un nivel no menor a 10%. En línea con ello, se espera que las Coopac realicen simulaciones de escenarios y cuenten con planes de contingencia de liquidez que les permitan identificar oportunamente potenciales vulnerabilidades y adoptar las medidas que resulten necesarias para mantener niveles adecuados de liquidez”, aclara la SBS.

Este microinformativo de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) presenta el servicio Herederos Informados. También incluye datos estadísticos sobre los depósitos en el sistema bancario. Las imágenes muestran pantallas del sitio web de la SBS, un grupo de personas en un evento formativo y una entrevista a un funcionario. El video finaliza con un fondo blanco.

Asimismo, la SBS destaca que, en el marco de su compromiso con el fortalecimiento del sistema cooperativo, viene desarrollando talleres teóricos y prácticos presenciales a lo largo del país, dirigidos a funcionarios y directivos de las Coopac sobre la gestión del riesgo de liquidez, donde se realizan aplicaciones de la implementación de los reportes previstos en el Reglamento.

Estos talleres continuarán durante las próximas semanas, con el objetivo de contribuir a su adecuada implementación.

Fachas de la SBS Perú y hombre poniendo cartel de clausurado
Como se recuerda, la SBS cierra las coopac que no puedan salir de una situación de pérdida de capital social. - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/Andina/Más finanzas

Sanciones de la SBS

“Cuando la Superintendencia considere que alguna Coopac, a pesar de cumplir con el límite regulatorio establecido en el artículo 39º, presenta mayor riesgo en la composición de su fi nanciación y/o en las operaciones que realiza, o presenta una gestión defi ciente del riesgo de liquidez, podrá establecer requerimientos o medidas prudenciales adicionales”, aclara el reglamento nuevo.

Así, entre las medidas correctivas y sanciones se contemplan las siguientes:

  • Las medidas correctivas concretas y de muy corto plazo para subsanar de manera inmediata el incumplimiento reiterativo del límite regulatorio
  • Las causas que originaron la caída del ratio por debajo del límite regulatorio o la materialización de la infracción, identifi cando las responsabilidades correspondientes a directivos, gerentes, principales funcionarios y trabajadores, así como las etapas del proceso de gestión integral de riesgos que fueron vulneradas y del plan de contingencia de liquidez
  • Ajustes de los procesos internos del sistema de gestión integral de riesgos e implementación de controles y fechas tentativas de muy corto plazo para subsanar situación y evitar reincidencias
  • Plan de capacitación reforzada en gestión de riesgo de liquidez para los responsables de la gestión de este riesgo en la Coopac.

Temas Relacionados

CoopacSBSCooperativas de ahorro y créditoperu-economia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Denuncian a pastor evangélico por abuso sexual a siete mujeres en Ventanilla: citaba la Biblia para justificar los actos

Una de las denunciantes afirmó que el falso pastor Adilson Yauri Canto les hablaba de una supuesta purificación espiritual y les decía que mantener relaciones con él permitiría liberarlas del mal.

Denuncian a pastor evangélico por abuso sexual a siete mujeres en Ventanilla: citaba la Biblia para justificar los actos

Fiscalía respalda pedido de Vladimiro Montesinos para que se dé por cumplida su condena por el Caso Pativilca

Ministerio Público opina que el PJ debe declarar fundada la solicitud del ‘Doc’ para que su condena de 19 años de prisión sea refundida en la condena de 25 años del caso Barrios Altos, la misma que cumplió en junio pasado

Fiscalía respalda pedido de Vladimiro Montesinos para que se dé por cumplida su condena por el Caso Pativilca

La selección peruana Sub 20 obtuvo medalla de bronce después de 32 años: triunfazo frente Chile por los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

La ‘blanquirroja’ logró meterse en el podio después de tres décadas tras derrotar por 2-1 a los ‘mapochos’. Piero Cari y autogol Matías Orellana le dieron la victoria al combinado nacional

La selección peruana Sub 20 obtuvo medalla de bronce después de 32 años: triunfazo frente Chile por los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

Alineaciones de Perú vs Estados Unidos: posibles titulares del partido amistoso por fecha FIFA 2026

Sin André Carrillo, Mano Menezes alista un sorpresivo equipo por lesión para sumar su segundo triunfo con la ‘bicolor’. Mientras que Mauricio Pochettino presentará un renovado once con juveniles

Alineaciones de Perú vs Estados Unidos: posibles titulares del partido amistoso por fecha FIFA 2026

Algunas regiones podrían caer en recesión por el fenómeno El Niño, reconoce el MEF

El fenómeno El Niño amenaza a la macroeconomía del país. Se espera un gran impacto y ya el ministro de Economía alerta de cómo afectarían las provincias

Algunas regiones podrían caer en recesión por el fenómeno El Niño, reconoce el MEF
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Fiscalía respalda pedido de Vladimiro Montesinos para que se dé por cumplida su condena por el Caso Pativilca

Fiscalía respalda pedido de Vladimiro Montesinos para que se dé por cumplida su condena por el Caso Pativilca

MML rechaza tercer laudo a favor de Rutas de Lima y pide la nulidad del mismo ante una Corte de EE. UU.

Presentan moción de censura contra el ministro del Interior, César Astudillo, por crisis de seguridad

Nueva derrota para el Perú: Rutas de Lima gana el tercer arbitraje a la MML y comuna se pronuncia

Keiko Fujimori prevé reunirse por primera vez con Claudia Sheinbaum tras la crisis diplomática entre Perú y México

ENTRETENIMIENTO

Cómo votar por Perú ante Venezuela en la final del Mundial de Comidas 2026 de Ibai Llanos

Cómo votar por Perú ante Venezuela en la final del Mundial de Comidas 2026 de Ibai Llanos

Suheyn Cipriani entre las clasificadas: quiénes siguen en carrera por el Miss Perú Universo 2027

Robbie Williams en Lima: Municipalidad de San Miguel canceló segundo concierto y ordena clausura inmediata de Arena 1

¿Por qué se canceló el segundo concierto de Robbie Williams en Arena 1 Park?

Concierto de Robbie Williams fue cancelado: cierre de Arena 1 alerta a fans por próximos shows en San Miguel

DEPORTES

La selección peruana Sub 20 obtuvo medalla de bronce después de 32 años: triunfazo frente Chile por los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

La selección peruana Sub 20 obtuvo medalla de bronce después de 32 años: triunfazo frente Chile por los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

Alineaciones de Perú vs Estados Unidos: posibles titulares del partido amistoso por fecha FIFA 2026

Alianza Lima vs Esquimo EN VIVO HOY: punto a punto del partido por fecha 1 de la ‘Noche Blanquiazul de Vóley’ 2026

Dónde ver Alianza Lima vs Esquimo HOY: canal tv online del partido por ‘Noche Blanquiazul de Vóley’ 2026

Lista de convocadas de Perú para el Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026: con Camila Monge, las elegidas para el torneo juvenil