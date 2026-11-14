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Así fue la emotiva coronación del papa León XIV a la Virgen Inmaculada de Chiclayo

León XIV colocó una corona dorada sobre la imagen de la patrona de la diócesis, gesto que recibió una ovación de los asistentes congregados en el recinto y la plaza de Armas

Un sacerdote con vestiduras blancas coloca una corona dorada en una estatua religiosa junto a varios clérigos de espaldas
El papa León XIV coloca una corona sobre la imagen de la Virgen Inmaculada durante una ceremonia religiosa en la catedral de Chiclayo. (Paula Elizalde)
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El papa León XIV coronó este sábado la imagen de la Virgen Inmaculada en la catedral Santa María de Chiclayo, durante una ceremonia religiosa que reunió a miles de fieles dentro del templo y en la plaza de Armas de la ciudad. El pontífice regresó así a la diócesis que dirigió durante ocho años, antes de convertirse en sucesor de Pedro.

La coronación se inició poco antes de las 8 a. m., luego de que el papa saliera de la Casa Episcopal para dirigirse caminando a la catedral. Vestido de blanco y con el solideo sobre la cabeza, avanzó entre saludos, vítores y expresiones de afecto de los chiclayanos que se concentraron desde la madrugada en los alrededores del parque Principal.

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Al llegar al templo, León XIV ingresó para orar durante unos minutos. Después se dirigió al atrio de la catedral, donde encabezó el rito de coronación y pronunció una homilía marcada por los recuerdos de su labor pastoral en Chiclayo y por un mensaje de confianza en la Virgen María.

Un clérigo acomoda la vestidura de un prelado con mitra sentado en un estrado con flores blancas, frente a cortinas y junto a otros religiosos
El santo padre recordó los ocho años que estuvo al frente de la diócesis de Chiclayo y agradeció a Dios por reencontrarse con una comunidad que marcó su trayectoria pastoral (Paula Elizalde)

Durante la ceremonia, el papa colocó una corona dorada sobre la imagen de la Virgen Inmaculada, patrona de la diócesis. El gesto fue recibido con una ovación de los asistentes que llenaban la catedral y de los fieles que seguían la transmisión mediante pantallas gigantes instaladas en distintos puntos de la plaza de Armas.

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En su mensaje, León XIV explicó el sentido religioso de la coronación. Señaló que la corona representaba “el homenaje de gratitud y amor filial” que rendía junto con los fieles y la Iglesia a la Virgen María, a quien reconoció como madre y protectora de Chiclayo.

Un clérigo con mitra blanca saluda con la mano en alto junto a otros religiosos y hombres con traje formal en las escalinatas de un templo
La ceremonia representó un reencuentro simbólico entre el papa y la comunidad chiclayana, que lo recibió con muestras de afecto y lo recordó por su anterior labor episcopal. (Paula Elizalde)

Los recuerdos del papa sobre Chiclayo

El pontífice evocó los años en los que estuvo al frente de la diócesis y agradeció la posibilidad de reencontrarse con una comunidad a la que dijo haber acompañado en distintos momentos. “Con el corazón lleno de gozo doy gracias a Dios por estar hoy aquí con ustedes, celebrando juntos nuestra fe”, expresó ante los presentes.

Un sacerdote con vestiduras blancas coloca una corona dorada en una estatua religiosa junto a varios clérigos de espaldas
El papa León XIV coronó la imagen de la Virgen Inmaculada en la catedral Santa María de Chiclayo, durante una ceremonia que congregó a miles de fieles. (Paula Elizalde)

También recordó el vínculo que mantuvo con la población de la región durante su ministerio episcopal. En uno de los pasajes más emotivos de la homilía, se dirigió a la Virgen Inmaculada con palabras que despertaron aplausos entre los fieles.

“María Inmaculada, junto a ti aprendí a ser pastor de Chiclayo. Tú me acompañaste por sus pueblos y ciudades. Me enseñaste a encontrarme con su gente y a estar atento a sus necesidades”, manifestó León XIV.

La ceremonia tuvo una especial carga simbólica para los asistentes, muchos de los cuales reconocen al pontífice por los años en que ejerció como obispo de Chiclayo. Desde las primeras horas de la mañana, grupos de fieles ocuparon las calles cercanas a la catedral para acompañar la actividad y saludar al papa durante su recorrido.

Religiosos sentados en un estrado con flores junto a una escultura de la Virgen María y una corona sobre un cojín
Durante su homilía, evocó su cercanía con la población y reconoció que la Virgen María lo acompañó en su labor como obispo por los pueblos y ciudades de Lambayeque. (Paula Elizalde)

Un mensaje de esperanza para los fieles

Además de recordar su paso por Chiclayo, León XIV dedicó parte de su homilía a reflexionar sobre la violencia, la incertidumbre y el sufrimiento que afectan a muchas personas. Frente a ese escenario, invitó a los fieles a mantener la esperanza y a construir vínculos basados en el amor, la compasión, el perdón y la justicia.

El rito de coronación formó parte de la agenda del papa en Chiclayo. Tras la ceremonia en la catedral Santa María, tenía previsto trasladarse desde la Base Aérea Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo hacia Santa Cruz de Succhabamba, en Cajamarca, para encabezar otra celebración religiosa.

La imagen de la Virgen Inmaculada quedó coronada ante una multitud que respondió con aplausos y oraciones. Para León XIV, el acto también representó un reencuentro con la ciudad en la que ejerció su labor pastoral y con los fieles que aún lo recuerdan como una figura cercana de la diócesis.

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