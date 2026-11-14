El humilde gesto del papa León XIV en una cena privada: pidió una foto con cada asistente en Chiclayo

El papa León XIV participó de una cena privada junto a un grupo de sacerdotes e invitados antes de sus actividades oficiales en Chiclayo. (Infobae)

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La noche del viernes 13 de noviembre, antes de las actividades previstas para este sábado en Chiclayo, el papa León XIV participó de una cena privada junto a un grupo de invitados, según conoció Infobae. Durante la reunión, el sumo pontífice propuso fotografiarse de forma individual con cada uno de los asistentes.

La imagen de la cena muestra al papa sentado en una de las mesas, rodeado de sacerdotes y otros invitados. El encuentro se desarrolló en un espacio dispuesto para una comida formal, con arreglos florales, vajilla y una torta decorada con referencias religiosas.

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Uno de los presentes relató que la iniciativa de las fotografías partió del propio León XIV. “En lugar de que nosotros le pidiéramos una foto, él dijo: ‘Quiero tomarme una foto con cada uno de ustedes’”, contó.

El papa León XIV se traslada en comitiva vehicular por las calles de Chiclayo en medio del público congregado en las vías. La emisión televisiva muestra tomas aéreas del desplazamiento nocturno de los automóviles oficiales y el despliegue del personal de seguridad, seguido del arribo del sumo pontífice al estrado oficial junto a representantes eclesiásticos en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo.

Foto individual

Tras esa propuesta, los asistentes se acercaron uno por uno al pontífice. La persona que narró el momento indicó que el saludo se extendió a todos los participantes de la cena y que el Papa los reconoció por sus nombres.

“Y uno por uno nos acercamos a él, y nos saludó con gran paciencia, afecto y una mirada acogedora, reconociéndonos por nuestro nombre”, afirmó el asistente, según la declaración difundida por el medio.

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El testimonio también destacó el estado de ánimo de León XIV durante el encuentro privado. “No perdió la memoria. Estaba muy feliz y contento”, añadió la fuente consultada.

La reunión tuvo lugar en la víspera de una jornada pública del Santo Padre en Chiclayo, donde este sábado 14 de noviembre estaba prevista la coronación de la Virgen Inmaculada en la Catedral de Santa María.

El Papa León XIV encabeza el rito de coronación de la Inmaculada Virgen María en la Catedral de Santa María, en Chiclayo, Perú, el 14 de noviembre de 2026. EFE/DANIEL DAL ZENNARO

Coronación de la Virgen Inmaculada

A primera hora del sábado, cientos de fieles se concentraron en la plaza principal de Chiclayo para esperar la llegada del pontífice a la Catedral de Santa María. El rito de coronación de la Virgen Inmaculada estaba programado para las 8:00, con una homilía de León XIV.

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La expectativa por la presencia del papa reunió a personas desde la madrugada. La zona contó con presencia de agentes de seguridad y francotiradores dentro de la iglesia, de acuerdo con la información conocida por Infobae.

Antes de la ceremonia, una multitud se concentró en los accesos de la Plaza de Armas. Cientos de fieles superaron las rejas de seguridad instaladas en los cuatro ingresos y desbordaron los controles situados en los alrededores del templo.

Ante la situación, las autoridades habilitaron el ingreso con las puertas abiertas. También dejaron de exigir el código QR y el documento nacional de identidad que se habían dispuesto para el acceso al recinto.

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El papa León XIV coloca una corona sobre la imagen de la Virgen Inmaculada durante una ceremonia religiosa en la catedral de Chiclayo. (Paula Elizalde)

La concentración de fieles superó los controles de seguridad

Varios asistentes abandonaron la zona por el calor, la falta de aire y el riesgo de aplastamiento, según testimonios recogidos durante la concentración. También se reportaron caídas y personas desmayadas en medio de la aglomeración.

El desborde ocurrió mientras el papa León XIV se dirigía a la Catedral de Santa María para encabezar la ceremonia religiosa. La coronación de la Virgen Inmaculada formaba parte de la segunda jornada del pontífice en Chiclayo y el norte de Perú.

La agenda del día también contemplaba una misa en Santa Cruz de Succhabamba, en Cajamarca, y un encuentro de oración en el Santuario de Santo Toribio de Mogrovejo, en Zaña. La visita tiene un significado especial para el Papa, quien desarrolló parte de su misión religiosa en el norte peruano antes de asumir el pontificado

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