Papa León XIV en Chiclayo EN VIVO: coronación de la Virgen Inmaculada, misa en Santa Cruz de Succhabamba y visita a Zaña

El papa León XIV protagonizará este sábado 14 de noviembre una de las jornadas más significativas de su visita apostólica al Perú. El pontífice continuará su recorrido por el norte del país con actividades religiosas en Chiclayo, Santa Cruz de Succhabamba, en Cajamarca, y Zaña, en Lambayeque, tres localidades vinculadas con la historia y la fe de las comunidades que conoció durante su trayectoria pastoral.
La jornada estará marcada por tres momentos centrales: la coronación de la Virgen Inmaculada en la Catedral de Santa María, una celebración eucarística en la explanada de Santa Cruz de Succhabamba y un encuentro de oración en el Santuario de Santo Toribio de Mogrovejo, donde clausurará el Año Jubilar por los 300 años de la canonización del arzobispo de Lima.
La visita tiene un significado especial para Robert Prevost, quien desarrolló una parte importante de su misión religiosa en el norte peruano antes de convertirse en el papa León XIV. Por ello, su regreso a estas localidades representa también un reencuentro con las comunidades y los fieles que formaron parte de su historia en el país.
Infobae Perú seguirá EN DIRECTO cada actividad del Santo Padre, con información sobre sus desplazamientos, homilías, discursos, encuentros con los fieles y los acontecimientos más importantes de esta jornada.
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¿Qué actividades realizará el papa León XIV en Chiclayo este sábado 14 de noviembre?
El segundo día de actividades del papa León XIV en Chiclayo tendrá una agenda que combinará celebraciones religiosas y encuentros con comunidades del norte peruano. El pontífice comenzará la jornada en la Catedral de Santa María y posteriormente se trasladará a Cajamarca para presidir una misa en Santa Cruz de Succhabamba.
La primera actividad será el rito de coronación de la Virgen Inmaculada, programado para las 8:00 a. m. en la Catedral de Chiclayo. Esta ceremonia representa uno de los momentos más importantes de la devoción mariana de Lambayeque y tendrá al Santo Padre como protagonista.
Después, el Papa viajará en helicóptero hacia Santa Cruz de Succhabamba, donde celebrará una misa a las 11:00 a. m. La localidad cajamarquina tiene un significado particular por su relación con la trayectoria pastoral de Robert Prevost en el norte del país.
Por la tarde, León XIV regresará a Lambayeque para participar en un encuentro de oración en el Santuario de Santo Toribio de Mogrovejo, en Zaña. La actividad comenzará a las 5:30 p. m. y estará dedicada a la clausura del Año Jubilar por los 300 años de la canonización del santo arzobispo.
Con estas actividades, el pontífice cerrará su agenda del sábado en el norte peruano, antes de partir hacia Cusco durante la mañana del domingo 15 de noviembre.
¿Cuál es la agenda del papa León XIV este sábado 14 de noviembre?
- 8:00 a. m.: rito de coronación de la Virgen Inmaculada en la Catedral de Santa María de Chiclayo.
- 9:10 a. m.: salida en helicóptero desde la Base Aérea de Chiclayo hacia Santa Cruz de Succhabamba.
- 9:50 a. m.: llegada al helipuerto de Santa Cruz de Succhabamba.
- 11:00 a. m.: Santa Misa en la explanada de Santa Cruz de Succhabamba.
- 1:15 p. m.: salida en helicóptero rumbo a Chiclayo.
- 2:00 p. m.: llegada a la Base Aérea Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo.
- 5:30 p. m.: encuentro de oración en el Santuario de Santo Toribio de Mogrovejo, en Zaña.
La agenda permitirá que el pontífice visite tres escenarios importantes para la comunidad católica del norte peruano. Cada encuentro tendrá una dimensión religiosa e histórica, especialmente por su relación con las tradiciones de Lambayeque y Cajamarca.
Los horarios corresponden al programa oficial de la Santa Sede y pueden servir como referencia para quienes deseen seguir la cobertura en directo.
Papa León XIV visitará Santa Cruz de Succhabamba: ¿qué se sabe de su regreso a Cajamarca?
Uno de los momentos más esperados de la jornada será el regreso de León XIV a Santa Cruz de Succhabamba, una localidad de la provincia de Santa Cruz, en Cajamarca. El pontífice llegará a esta zona del norte peruano para celebrar una misa en la explanada del pueblo, donde se espera la participación de fieles de distintas comunidades.
El desplazamiento comenzará a las 9:10 a. m. desde la Base Aérea de Chiclayo. El helicóptero que trasladará al Santo Padre tiene prevista su llegada al helipuerto de Santa Cruz a las 9:50 a. m. La celebración eucarística comenzará a las 11:00 a. m.
El regreso tiene un significado especial porque Robert Prevost conoció esta zona durante su trayectoria pastoral en el Perú. Ahora volverá convertido en pontífice, en una visita que permitirá recuperar los recuerdos de quienes lo conocieron antes de su elección como sucesor de Pedro.
La misa será también una oportunidad para mostrar la religiosidad de las comunidades rurales de Cajamarca y el vínculo que mantienen con la Iglesia. Los habitantes de Santa Cruz y los peregrinos que lleguen desde otras localidades tendrán la posibilidad de participar en una celebración presidida por el Papa.
¿Por qué el papa León XIV visitará Zaña y qué relación tiene con Santo Toribio de Mogrovejo?
Zaña será el escenario de la última actividad oficial de León XIV durante el sábado 14 de noviembre en Lambayeque. El pontífice participará en un encuentro de oración en el Santuario de Santo Toribio de Mogrovejo, programado para las 5:30 p. m.
La localidad tiene una importancia histórica para la Iglesia peruana porque allí falleció Santo Toribio de Mogrovejo el 23 de marzo de 1606, mientras realizaba una visita pastoral. El arzobispo de Lima dedicó gran parte de su vida a recorrer las comunidades de su jurisdicción y acercar el mensaje religioso a poblaciones alejadas.
La elección de Zaña para esta ceremonia está vinculada con la conmemoración de los 300 años de la canonización del religioso, proclamada por el papa Benedicto XIII el 10 de diciembre de 1726.
Durante su encuentro con el mundo universitario en Chiclayo, León XIV destacó la importancia del legado de Santo Toribio y recordó su defensa de los pueblos originarios frente a la explotación y la discriminación. También resaltó que aprendió las lenguas de las comunidades a las que servía para anunciar el Evangelio en su propia cultura.
El encuentro en Zaña permitirá cerrar las actividades del Papa en Lambayeque con un homenaje a una figura fundamental de la evangelización en América.
Coronación de la Virgen Inmaculada en Chiclayo: ¿qué significa la ceremonia que presidirá León XIV?
La coronación de la Virgen Inmaculada será la primera actividad pública del papa León XIV este sábado y tendrá como escenario la Catedral de Santa María de Chiclayo. El rito está programado para las 8:00 a. m. y contará con una homilía del Santo Padre.
La coronación de una imagen mariana es una manifestación de veneración y reconocimiento a la Virgen María dentro de la tradición católica. La ceremonia expresa la devoción de una comunidad y la importancia que tiene esta advocación en su historia religiosa.
Para Chiclayo, la presencia del pontífice en este acto representa un momento especial. Robert Prevost desarrolló una parte importante de su trayectoria religiosa en Lambayeque y su regreso permite reencontrarse con las tradiciones de una ciudad con la que mantiene un vínculo pastoral.
La Catedral de Santa María es uno de los principales espacios religiosos de la capital lambayecana y constituye el escenario de una ceremonia que reunirá a la comunidad católica en torno a la Virgen Inmaculada.
La actividad abrirá una jornada que continuará en Cajamarca y culminará en Zaña, donde el Papa volverá a poner en primer plano la historia religiosa del norte peruano.
¿Cuándo se despedirá el papa León XIV de Chiclayo y cuál será su siguiente destino?
El papa León XIV concluirá sus actividades en Chiclayo este sábado 14 de noviembre, pero su salida de Lambayeque se producirá durante la mañana del domingo 15. Según el programa oficial, el pontífice partirá a las 7:50 a. m. desde la Base Aérea Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo con destino a Cusco.
Su llegada al Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete está prevista para las 10:00 a. m. En la ciudad imperial, el Santo Padre cumplirá nuevas actividades religiosas, entre ellas un encuentro con representantes de la piedad popular en el Parque Arqueológico Nacional de Saqsaywaman.
Posteriormente, continuará su recorrido hacia Pucallpa, donde sostendrá un encuentro con misioneros y representantes de los pueblos amazónicos y celebrará una misa.
La salida de Chiclayo marcará el cierre de una etapa particularmente significativa de su viaje apostólico. Durante su permanencia en Lambayeque, León XIV volvió a encontrarse con una región que formó parte de su vida pastoral y recordó públicamente los años que compartió al servicio del pueblo peruano.
Su siguiente destino será Cusco, antes de continuar hacia la Amazonía y regresar a Lima.