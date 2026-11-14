Papa León XIV en Chiclayo EN VIVO: coronación de la Virgen Inmaculada, misa en Santa Cruz de Succhabamba y visita a Zaña

Fiel a su posición sobre la inteligencia artificial, el papa León XIV incluyo unas palabras sobre esta en su primer discurso en Perú. - Crédito Pablo Porciuncula/AFP

El papa León XIV protagonizará este sábado 14 de noviembre una de las jornadas más significativas de su visita apostólica al Perú. El pontífice continuará su recorrido por el norte del país con actividades religiosas en Chiclayo, Santa Cruz de Succhabamba, en Cajamarca, y Zaña, en Lambayeque, tres localidades vinculadas con la historia y la fe de las comunidades que conoció durante su trayectoria pastoral.

Helicópteros MI-17 de la Fuerza Aérea del Perú realizan maniobras de preparación en Chiclayo para el traslado del papa hacia Cajamarca. (FAP)

La jornada estará marcada por tres momentos centrales: la coronación de la Virgen Inmaculada en la Catedral de Santa María, una celebración eucarística en la explanada de Santa Cruz de Succhabamba y un encuentro de oración en el Santuario de Santo Toribio de Mogrovejo, donde clausurará el Año Jubilar por los 300 años de la canonización del arzobispo de Lima.

Un mural urbano en Santa Cruz de Succhabamba retrata a un clérigo recibido por estudiantes con pancartas frente a una capilla rural. (Paula Elizalde - Infobae)

La visita tiene un significado especial para Robert Prevost, quien desarrolló una parte importante de su misión religiosa en el norte peruano antes de convertirse en el papa León XIV. Por ello, su regreso a estas localidades representa también un reencuentro con las comunidades y los fieles que formaron parte de su historia en el país.

Infobae Perú seguirá EN DIRECTO cada actividad del Santo Padre, con información sobre sus desplazamientos, homilías, discursos, encuentros con los fieles y los acontecimientos más importantes de esta jornada.