El seguro previsional de las AFP bajará desde enero de 2027: nueva prima será de 1,12% de la remuneración asegurable

La reducción de la tarifa generará un ahorro estimado de 678 millones de soles para los aportantes entre 2027 y 2028.

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La prima del seguro previsional que pagan los afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP) bajará de 1,37% a 1,12% de la remuneración asegurable desde el 1 de enero de 2027, informó la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

Tras la novena licitación del Seguro de Invalidez, Sobrevivencia y Gastos de Sepelio Colectivo (SISCO IX), la entidad precisó que la medida reducirá el descuento mensual destinado a esa cobertura, sin modificar las prestaciones por invalidez, sobrevivencia y gastos de sepelio.

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¿Qué es el seguro previsional?

El seguro previsional es una parte del descuento que se aplica al sueldo de los afiliados al sistema privado cada mes. Ese dinero no ingresa a la cuenta individual de jubilación, sino que financia la cobertura ante una invalidez, el fallecimiento del afiliado o los gastos de sepelio.

Con la nueva tasa, una parte menor de la remuneración asegurable irá al seguro. Por eso, el trabajador tendrá un descuento menor en su boleta de pago. No habrá devolución de las primas pagadas antes de 2027, porque esos montos cubrieron el seguro que estuvo vigente en cada mes.

Pacífico Seguros. Cuatro compañías aseguradoras obtuvieron las siete fracciones de riesgo licitadas en el concurso del SISCO IX.

Veamos un ejemplo: si un afiliado tiene una remuneración asegurable de S/2.000, actualmente paga S/27,40 mensuales por el seguro, debido a la tasa de 1,37%. Desde enero de 2027, pagará S/22,40.

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La diferencia será de S/5 al mes. Pero ojo: esto no significa que el aporte obligatorio de 10% al fondo de pensiones se reduzca ni que se devuelvan las primas pagadas en meses anteriores. El cambio solo implica un menor descuento por el seguro previsional.

Cuatro aseguradoras se repartieron las siete fracciones

Según la SBs, las nuevas Empresas Administradoras de Fondos (EAF) -que operan el sistema tras la reforma previsional- dividieron la cartera de afiliados en siete partes, conocidas como fracciones, para distribuir el riesgo entre varias compañías de seguros. Cuatro aseguradoras se adjudicaron esas fracciones:

Pacífico Seguros: dos fracciones, con una tasa de 1,09%.

Rimac Seguros: dos fracciones, con una tasa de 1,13%.

Mapfre Perú: una fracción, con una tasa de 1,13%.

La Positiva Seguros: dos fracciones, con una tasa de 1,16%.

La cobertura previsional otorga una pensión equivalente al 70% del sueldo ante una invalidez total y al 50% ante una invalidez parcial.

El promedio de las ofertas fijó una prima única de 1,12% para todos los afiliados al SPP. La tarifa regirá entre el 1 de enero de 2027 y el 31 de diciembre de 2028.

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La nueva prima representa una reducción de 18% frente a la tasa vigente de 1,37%. Según la información difundida al cierre del proceso, el menor costo generará un ahorro estimado de S/ 339 millones anuales para los aportantes, equivalente a S/ 678 millones durante los dos años de vigencia del contrato.

La cobertura por invalidez, fallecimiento y sepelio no cambia

La reducción se limita al precio de la prima. Los afiliados que cumplan los requisitos conservarán la cobertura del seguro previsional.

En caso de invalidez total, el seguro permite acceder a una pensión equivalente al 70% de la remuneración promedio. Si la invalidez es parcial, la prestación llega al 50%.

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SBS. La prima aprobada para 2027 registra la menor tasa desde la puesta en marcha del modelo de póliza colectiva en 2013.

Uno de los requisitos principales para activar la cobertura es haber realizado al menos cuatro aportes durante los ocho meses previos al siniestro. En caso de fallecimiento, los beneficiarios pueden acceder a una pensión de sobrevivencia. El seguro también cubre los gastos de sepelio.

El sistema funciona bajo una póliza colectiva. Esto significa que la cobertura no se contrata por separado para cada trabajador ni depende de la empresa administradora a la que pertenece. Las EAF licitan en conjunto la cartera de afiliados y las aseguradoras seleccionadas asumen una parte del riesgo.

La SBS supervisa el proceso y las reglas del seguro

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP es el organismo que regula y supervisa a las entidades del sistema financiero, de seguros y del sistema privado de pensiones en Perú.

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En el caso del SISCO, la SBS establece las reglas que deben seguir las EAF y las aseguradoras durante la licitación. También supervisa el cumplimiento de las obligaciones vinculadas a la cobertura previsional.

La base legal del seguro se encuentra en el Decreto Ley 25897, que creó el Sistema Privado de Pensiones, y en la Ley 29903, que estableció el modelo de póliza colectiva para los riesgos de invalidez, sobrevivencia y gastos de sepelio.

El modelo colectivo del SISCO comenzó a aplicarse en 2013. La prima de 1,12% será la menor registrada desde la implementación de este mecanismo.