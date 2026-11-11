Perú

El seguro previsional de las AFP bajará desde enero de 2027: nueva prima será de 1,12% de la remuneración asegurable

La SBS informó que la tarifa caerá 18% durante dos años, tras una licitación que repartió la cartera entre cuatro compañías aseguradoras

Inflación de Perú Índice de precios al consumidor
La reducción de la tarifa generará un ahorro estimado de 678 millones de soles para los aportantes entre 2027 y 2028.
Guardar

La prima del seguro previsional que pagan los afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP) bajará de 1,37% a 1,12% de la remuneración asegurable desde el 1 de enero de 2027, informó la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

Tras la novena licitación del Seguro de Invalidez, Sobrevivencia y Gastos de Sepelio Colectivo (SISCO IX), la entidad precisó que la medida reducirá el descuento mensual destinado a esa cobertura, sin modificar las prestaciones por invalidez, sobrevivencia y gastos de sepelio.

PUBLICIDAD

¿Qué es el seguro previsional?

El seguro previsional es una parte del descuento que se aplica al sueldo de los afiliados al sistema privado cada mes. Ese dinero no ingresa a la cuenta individual de jubilación, sino que financia la cobertura ante una invalidez, el fallecimiento del afiliado o los gastos de sepelio.

Con la nueva tasa, una parte menor de la remuneración asegurable irá al seguro. Por eso, el trabajador tendrá un descuento menor en su boleta de pago. No habrá devolución de las primas pagadas antes de 2027, porque esos montos cubrieron el seguro que estuvo vigente en cada mes.

edificio de Pacífico Seguros
Pacífico Seguros. Cuatro compañías aseguradoras obtuvieron las siete fracciones de riesgo licitadas en el concurso del SISCO IX.

Veamos un ejemplo: si un afiliado tiene una remuneración asegurable de S/2.000, actualmente paga S/27,40 mensuales por el seguro, debido a la tasa de 1,37%. Desde enero de 2027, pagará S/22,40.

PUBLICIDAD

La diferencia será de S/5 al mes. Pero ojo: esto no significa que el aporte obligatorio de 10% al fondo de pensiones se reduzca ni que se devuelvan las primas pagadas en meses anteriores. El cambio solo implica un menor descuento por el seguro previsional.

Cuatro aseguradoras se repartieron las siete fracciones

Según la SBs, las nuevas Empresas Administradoras de Fondos (EAF) -que operan el sistema tras la reforma previsional- dividieron la cartera de afiliados en siete partes, conocidas como fracciones, para distribuir el riesgo entre varias compañías de seguros. Cuatro aseguradoras se adjudicaron esas fracciones:

  • Pacífico Seguros: dos fracciones, con una tasa de 1,09%.
  • Rimac Seguros: dos fracciones, con una tasa de 1,13%.
  • Mapfre Perú: una fracción, con una tasa de 1,13%.
  • La Positiva Seguros: dos fracciones, con una tasa de 1,16%.
Una persona sentada en una silla de ruedas (Magnific)
La cobertura previsional otorga una pensión equivalente al 70% del sueldo ante una invalidez total y al 50% ante una invalidez parcial.

El promedio de las ofertas fijó una prima única de 1,12% para todos los afiliados al SPP. La tarifa regirá entre el 1 de enero de 2027 y el 31 de diciembre de 2028.

La nueva prima representa una reducción de 18% frente a la tasa vigente de 1,37%. Según la información difundida al cierre del proceso, el menor costo generará un ahorro estimado de S/ 339 millones anuales para los aportantes, equivalente a S/ 678 millones durante los dos años de vigencia del contrato.

La cobertura por invalidez, fallecimiento y sepelio no cambia

La reducción se limita al precio de la prima. Los afiliados que cumplan los requisitos conservarán la cobertura del seguro previsional.

En caso de invalidez total, el seguro permite acceder a una pensión equivalente al 70% de la remuneración promedio. Si la invalidez es parcial, la prestación llega al 50%.

Fachada de la SBS
SBS. La prima aprobada para 2027 registra la menor tasa desde la puesta en marcha del modelo de póliza colectiva en 2013.

Uno de los requisitos principales para activar la cobertura es haber realizado al menos cuatro aportes durante los ocho meses previos al siniestro. En caso de fallecimiento, los beneficiarios pueden acceder a una pensión de sobrevivencia. El seguro también cubre los gastos de sepelio.

El sistema funciona bajo una póliza colectiva. Esto significa que la cobertura no se contrata por separado para cada trabajador ni depende de la empresa administradora a la que pertenece. Las EAF licitan en conjunto la cartera de afiliados y las aseguradoras seleccionadas asumen una parte del riesgo.

La SBS supervisa el proceso y las reglas del seguro

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP es el organismo que regula y supervisa a las entidades del sistema financiero, de seguros y del sistema privado de pensiones en Perú.

En el caso del SISCO, la SBS establece las reglas que deben seguir las EAF y las aseguradoras durante la licitación. También supervisa el cumplimiento de las obligaciones vinculadas a la cobertura previsional.

La base legal del seguro se encuentra en el Decreto Ley 25897, que creó el Sistema Privado de Pensiones, y en la Ley 29903, que estableció el modelo de póliza colectiva para los riesgos de invalidez, sobrevivencia y gastos de sepelio.

El modelo colectivo del SISCO comenzó a aplicarse en 2013. La prima de 1,12% será la menor registrada desde la implementación de este mecanismo.

Temas Relacionados

SBSsegurosAFPperu-economia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Rosa Valiente y su mensaje tras revelaciones de Natalia Málaga y Carlos Aparicio: “Pueden decir lo que quieran. Nadie sabe por lo que pasé”

La central peruana utilizó sus redes sociales para pronunciarse luego de que los entrenadores peruanos hablen de sus malas conductas en una reciente entrevista

Rosa Valiente y su mensaje tras revelaciones de Natalia Málaga y Carlos Aparicio: “Pueden decir lo que quieran. Nadie sabe por lo que pasé”

Definición del descenso de Liga 1 2026: los tres clubes que luchan por salvarse y los escenarios en la última fecha del Torneo Clausura

Tras la pérdida de categoría de UTC, queda un cupo por definir entre los equipos que no participarán en la Primera División en 2027

Definición del descenso de Liga 1 2026: los tres clubes que luchan por salvarse y los escenarios en la última fecha del Torneo Clausura

Senado autoriza viaje de Keiko Fujimori a China y Japón durante visita del papa León XIV

Con 44 votos a favor, la Cámara Alta aprobó nueva salida del país de la mandataria, que no podrá estar presente en la despedida del sumo pontífice

Senado autoriza viaje de Keiko Fujimori a China y Japón durante visita del papa León XIV

El "padre Roberto" vuelve como Papa: León XIV ya está en vuelo hacia el Perú

Tras cuatro días en la Argentina, con un homenaje a Francisco y una despedida multitudinaria en Luján, el Pontífice despegó de Ezeiza rumbo a Lima. En Perú, donde vivió más de dos décadas, recorrerá Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa hasta el lunes 16

El "padre Roberto" vuelve como Papa: León XIV ya está en vuelo hacia el Perú

“Es un orgullo acompañar a Su Santidad”: el emotivo mensaje de la tripulación que traslada al papa León XIV de Argentina al Perú

Los pilotos y miembros de la tripulación del vuelo que lleva al pontífice hacia Lima le dedicaron unas palabras especiales antes de iniciar el trayecto. El mensaje destacó el honor de acompañar al líder de la Iglesia católica, junto con su delegación y los periodistas que cubren su visita apostólica

“Es un orgullo acompañar a Su Santidad”: el emotivo mensaje de la tripulación que traslada al papa León XIV de Argentina al Perú
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Senado autoriza viaje de Keiko Fujimori a China y Japón durante visita del papa León XIV

Senado autoriza viaje de Keiko Fujimori a China y Japón durante visita del papa León XIV

Resultados ONPE al 99,9%: JEE ya envió la última acta pendiente de la elección en Lima Metropolitana

Rafael López Aliaga pide al JNE revocar fallo que frena su reelección encubierta o aplicarlo recién en la próxima elección

Pedro Castillo no solo fue blindado por sus aliados: Fujimoristas lo favorecieron al no asistir

Cámara de Diputados aprueba derogar la Ley Soto y restablecer autonomía de la extinción de dominio

ENTRETENIMIENTO

Amanda Portales, seis décadas de música y anécdotas de una carrera que comenzó a los 3 años: “A los 5, un juez autorizó que pudiera cantar”

Amanda Portales, seis décadas de música y anécdotas de una carrera que comenzó a los 3 años: “A los 5, un juez autorizó que pudiera cantar”

Andrea Montenegro defiende su vida en Colombia y aclara que no dejó la actuación: “Es lamentable el poco respeto que se le tiene al artista”

Ellos son los artistas que cantarán y estarán cerca al papa León XIV durante su visita en Perú

Deyvis Orosco llegó a Las Vegas para ser parte de las actividades previas a los Latin Grammy 2026

Susana Baca ensayó hasta la madrugada para cantar ante el papa León XIV

DEPORTES

Rosa Valiente y su mensaje tras revelaciones de Natalia Málaga y Carlos Aparicio: “Pueden decir lo que quieran. Nadie sabe por lo que pasé”

Rosa Valiente y su mensaje tras revelaciones de Natalia Málaga y Carlos Aparicio: “Pueden decir lo que quieran. Nadie sabe por lo que pasé”

Definición del descenso de Liga 1 2026: los tres clubes que luchan por salvarse y los escenarios en la última fecha del Torneo Clausura

Entradas para la fecha 5 de la Liga Peruana de vóley 2026/2027: precios y cómo comprar boletos para partidazos

Se confirmó fecha de Alianza Lima vs Universitario por la fecha 8 de la Liga Peruana de vóley 2026/2027

Juan Pablo Varillas y su mensaje tras eliminar al campeón defensor del Challenger de Lima: “Voy a dar lo mejor de mí”