Cooperativas en la mira por sobreendeudar clientes: carteras con más de S/177 millones deberán sincerarse antes de 2027

Las cooperativas con activos superiores a S/177 millones deberán presentar reportes trimestrales y reforzar su auditoría interna hasta el 31 de diciembre de 2026.

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) avanza en la implementación de un nuevo marco normativo para reducir los riesgos crediticios en el sistema cooperativo peruano.

El organismo ha presentado un proyecto de reglamento para la administración del riesgo de sobreendeudamiento de los socios deudores minoristas de las cooperativas de ahorro y crédito (Coopac), que establece obligaciones diferenciadas según el tamaño de cada entidad y fija el umbral clave en S/177 millones en activos.

Un diagnóstico de riesgos y vacíos normativos

Según el diagnóstico realizado por la SBS, la regulación anterior resultaba fragmentada y permitía prácticas dispares en el sector. Las Coopac de menor tamaño solo estaban obligadas a cumplir criterios mínimos, mientras que las de mayor envergadura enfrentaban exigencias más estrictas.

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No existía un estándar transversal para la gestión del riesgo de sobreendeudamiento de los socios minoristas, lo que facilitaba que cada cooperativa aplicara metodologías propias o directamente careciera de controles efectivos.

La SBS señaló que la regulación previa de las Coopac era fragmentada y no tenía un estándar transversal para administrar el riesgo de sobreendeudamiento.

La SBS detectó debilidades importantes en la evaluación crediticia y la ausencia de sistemas uniformes para estimar la capacidad real de pago de los socios.

La falta de reportes periódicos y segmentados sobre la situación de los deudores impedía dimensionar el problema en todo el sector. Según el análisis institucional, esta situación aumentaba la exposición al sobreendeudamiento, elevaba la morosidad y debilitaba la solvencia de las propias cooperativas.

Nuevas reglas y controles obligatorios

El proyecto de reglamento establece que todas las Coopac deberán desarrollar un sistema documentado para la administración del riesgo de sobreendeudamiento.

La obligación de ajustar controles y reportar casos de socios sobreendeudados recae con mayor fuerza sobre las entidades con activos superiores a S/177 millones (32,200 UIT en 2026), que tendrán que cumplir con reportes trimestrales y auditoría interna reforzada antes del 31 de diciembre de 2026.

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La norma obliga a las Coopac a medir la capacidad real de pago de cada socio con un ratio de cuotas sobre ingreso neto disponible.

El resto de las cooperativas contará con plazos diferenciados, extendiéndose hasta diciembre de 2027 para las de menor tamaño. Según la propuesta, el Consejo de Administración de cada Coopac será responsable de aprobar políticas y límites, mientras la Gerencia General deberá asegurar la implementación operativa.

La Unidad de Riesgos diseñará y monitoreará los procedimientos y la Auditoría Interna verificará el cumplimiento y la efectividad del sistema.

La norma obliga a calcular el nivel de endeudamiento total del socio, considerando deudas con la propia cooperativa y otras instituciones, y aplicar un ratio estandarizado de capacidad de pago (cuotas sobre ingreso neto disponible).

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Reportes, monitoreo y acciones correctivas

El nuevo marco exige un monitoreo histórico y segmentado de los créditos, con análisis por tipo de producto y campañas. El sistema debe activar alertas y acciones cuando se detecte sobreendeudamiento, permitiendo incluso restringir nuevos préstamos a los socios afectados.

Para las Coopac grandes, los reportes 24-A y 24-B serán obligatorios y deberán remitirse trimestralmente a la SBS, detallando la proporción de socios sobreendeudados y la clasificación de riesgo correspondiente.

Las cooperativas de menor tamaño deberán mantener este monitoreo de manera interna, pero también estarán sujetas a auditoría y seguimiento institucional. El plazo máximo para adaptarse a la nueva regulación será el 31 de diciembre de 2027, con etapas intermedias para las entidades medianas.

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El proyecto asigna responsabilidades al Consejo de Administración, la Gerencia General, la Unidad de Riesgos y la Auditoría Interna en el control del sobreendeudamiento.

Una apuesta por la transparencia y la prevención

El proyecto normativo busca estandarizar las prácticas de evaluación crediticia, proteger la solvencia de las cooperativas y dotar al regulador de herramientas para una supervisión proactiva.

La SBS proyecta que, con la implementación de los nuevos reportes, se podrá contar por primera vez con cifras homogéneas sobre el sobreendeudamiento en el sector cooperativo.

La consulta pública sobre la propuesta se encuentra abierta y la entidad ha anunciado talleres técnicos para acompañar el proceso de adecuación en todas las regiones del país.