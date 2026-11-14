Papa León XIV en Santa Cruz de Succhabamba: así fue la multitudinaria bienvenida al líder de la Iglesia Católica

Miles de fieles se congregaron en la plaza principal de Chiclayo con motivo de la llegada del papa León XIV. (Infobae/Paula Elizalde)

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El papa León XIV regresó este sábado 14 de noviembre a Santa Cruz de Succhabamba, en Cajamarca, una localidad que conoció durante sus años como obispo de Chiclayo y a la que prometió volver antes de partir a Roma. Esta vez, Robert Prevost cumplió aquella promesa y fue recibido por una multitud de fieles que aguardaba su llegada desde varias horas antes.

Cerca de las 10:10 a. m., el helicóptero que lo trasladó desde Chiclayo aterrizó en la base aérea de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), en Santa Cruz. Más de 100.000 personas se congregaron en los alrededores para participar en la misa programada para las 11:00 a. m., en medio de una jornada marcada por la música, los bailes y las muestras de alegría.

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Los fieles lo esperaron con globos amarillos y blancos, los colores del Vaticano, mientras que en los alrededores de la plaza principal se concentraron adultos mayores, niños y familias que buscaban verlo de cerca. La temperatura alcanzaba los 24 °C, bajo un ambiente festivo que acompañó su llegada.

Así fue el recorrido del papa León XIV por Santa Cruz de Succhabamba

Tras aterrizar, León XIV saludó a las autoridades religiosas que acudieron a recibirlo. Entre ellas se encontraban sacerdotes y representantes de la Iglesia con quienes había compartido durante su etapa como obispo de Chiclayo y que volvieron a encontrarse con él en esta visita.

Luego, abordó una camioneta para dirigirse hacia la plaza principal. Durante el recorrido, decenas de pobladores se ubicaron a ambos lados de la vía para saludarlo. Niños y adultos mayores aguardaban el paso del vehículo, algunos con globos y otros con muestras de emoción al reconocer al religioso que había visitado sus comunidades años atrás.

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El papa León XIV llegó a Cajamarca para la santa misa - Román Lejtman

Uno de los momentos más significativos ocurrió cuando llegó a la iglesia de la localidad. En la puerta del templo, varios sacerdotes lo recibieron con abrazos, mientras las campanas repicaban para anunciar su presencia. La plaza central y sus alrededores lucían completamente abarrotados por los fieles que buscaban acompañarlo en su regreso.

Robert Prevost prometió regresar a Santa Cruz y hoy cumplió su palabra

La visita tiene un significado especial para los habitantes de esta provincia cajamarquina. Antes de convertirse en León XIV, Robert Prevost recorrió Santa Cruz y sus comunidades durante su labor pastoral como obispo de Chiclayo. Su presencia era habitual en las celebraciones religiosas, especialmente en la festividad del Señor del Costado, patrono de la localidad, que se conmemora cada 28 de septiembre.

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El 28 de septiembre de 2022 presidió una misa en honor a esta imagen religiosa. Según recuerdan los pobladores, aquella fue una de sus últimas celebraciones en Santa Cruz antes de trasladarse a Roma. Previamente, había manifestado su intención de regresar para reencontrarse con las personas a las que acompañó durante sus años de servicio pastoral.

Papa León XIV llegaba en caballo a pueblos alejados del Perú y era recibido con banda, flores y carteles|evitasanchez33

Los habitantes también conservan recuerdos de sus recorridos por las comunidades rurales. Durante su etapa como obispo, Prevost realizaba desplazamientos para visitar pueblos de difícil acceso y, en algunas ocasiones, utilizaba caballos para llegar hasta ellos. Esa imagen permanece en la memoria de quienes lo conocieron antes de su elección como papa.

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Su trabajo pastoral también estuvo vinculado con localidades como Llicán, donde se venera a la Virgen de los Remedios, y Saucepampa, donde participó en ceremonias de confirmación. Durante la pandemia de COVID-19, además, apoyó junto con el entonces párroco Antero Céspedes las gestiones para implementar una planta de oxígeno que atendiera las necesidades de la población.

Por ello, el regreso de León XIV a Santa Cruz no fue una visita más para sus habitantes. La multitud que lo recibió este sábado representa el reencuentro con quien, años atrás, recorrió sus comunidades y dejó pendiente una promesa que finalmente pudo cumplir.

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