SBS: reglamento para que las AFP solo ganen cuando los fondos crezcan estará en manos del MEF a inicios del 2027

La reforma del sistema previsional habilita el ingreso de bancos, cajas y aseguradoras como administradoras de fondos.

Guardar

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) informó que el proyecto de la denominada comisión por productividad, un esquema que buscará vincular parte de los ingresos de las administradoras con la rentabilidad que generen para los afiliados, estaría listo durante la primera parte de 2027.

En diálogo con Infobae Perú, el presidente de la SBS, Sergio Espinosa Chiroque, señaló que la entidad trabaja en una consultoría internacional con Mercer para definir el mecanismo. Tras ello, la propuesta deberá ser enviada al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para su opinión, además de ser socializada y publicada.

PUBLICIDAD

El funcionario sostuvo que la comisión por productividad debería implementarse durante el actual Gobierno, aunque evitó fijar una fecha porque el proceso también dependerá de las etapas posteriores de evaluación.

Las AFP solo ganarán cada vez que generen rentabilidad para los afiliados

La Ley N° 32123, de reforma previsional, creó la comisión por productividad, un esquema en el que una parte del cobro de las administradoras estará vinculada a la rentabilidad que generen para los fondos de los afiliados frente a un parámetro de referencia. Mientras se define ese mecanismo, la SBS ya puso en marcha el proceso para que los afiliados que aún pagan comisión sobre su sueldo puedan migrar a la comisión sobre saldo.

PUBLICIDAD

La medida alcanza a los afiliados que ingresaron al Sistema Privado de Pensiones antes de 2013 y optaron por mantenerse en la comisión sobre remuneración. Podrán comunicar su elección entre el 14 de diciembre de 2026 y el 14 de mayo de 2027.

La SBS señaló que el esquema de comisión sobre saldo facilita la comparación de cobros entre las administradoras.

Quienes decidan cambiar pasarán por una transición de siete años, con un cobro decreciente sobre el sueldo y otro aplicado a los aportes realizados desde la migración y a la rentabilidad que generen.

Los siete años de transición buscan formar un nuevo colchón de saldos

El paso de la comisión sobre remuneración a la comisión sobre saldo funciona como una etapa previa para la futura comisión por productividad. La transición de siete años busca dar tiempo a que se formen nuevos saldos sobre los cuales se pueda cobrar, ya que los recursos acumulados antes de la migración quedarán fuera de esa comisión.

PUBLICIDAD

Según Espinosa, este periodo permite que las administradoras mantengan ingresos mientras madura el nuevo esquema, antes de que el sistema avance hacia un modelo basado en el desempeño de los fondos. Una vez que se defina la rentabilidad mínima, la comisión por productividad podría aplicarse a quienes ya están bajo comisión sobre saldo, sin que deban esperar el plazo de transición.

Los afiliados pueden solicitar la migración a la comisión sobre saldo entre diciembre de 2026 y mayo de 2027.

Mientras eso ocurre, la comisión sobre saldo y la comisión por productividad convivirán hasta que el sistema alcance un único esquema comparable entre todas las administradoras.

“Cuando una persona deja la comisión por remuneración y pasa a la comisión por saldo, solo paga comisión por los nuevos saldos, no por lo que ya tenía en su cuenta. Los pagos iniciales serán muy pequeños y van creciendo en el tiempo; por eso hay un horizonte de maduración. Mientras tanto, la administradora tiene que seguir generando ingresos”, dijo.

PUBLICIDAD

Las AFP dejarán de ser las únicas administradoras del sistema

La reforma del sistema previsional peruano plantea que las AFP dejen de ser las únicas administradoras de fondos. En su lugar, operarán las Empresas Administradoras de Fondos (EAF), una categoría que incluirá a las propias AFP y permitirá el ingreso de bancos, cajas, financieras y aseguradoras, entre otras entidades autorizadas.

Todavía se debe evaluar el diseño y el impacto de las nuevas reglas para que el sistema resulte atractivo para los potenciales participantes. Explicó que la comisión por saldo permite una mejor comparación entre fondos, “porque permite determinar con mayor precisión qué AFP o administrador es más caro o más barato”.

PUBLICIDAD

“La comisión por remuneración, al depender del sueldo de la persona, hace más difícil la comparación”, explicó Espinosa. Añadió que, para establecer una rentabilidad mínima, será necesario definir un parámetro de referencia sobre la base de un portafolio promedio.

La migración desde el cobro sobre remuneración es definitiva y no permite el retorno a la modalidad anterior.

¿Conviene pasar de comisión sobre remuneración a comisión sobre saldo?

Respecto al reciente proceso de migración hacia la comisión sobre saldo, Espinosa explicó que la conveniencia de cambiar dependerá de la situación de cada afiliado. La SBS habilitó esta opción para quienes aún permanecen bajo el esquema de comisión sobre remuneración, descontada mensualmente del sueldo.

Quienes decidan migrar pagarán la comisión sobre los aportes efectuados desde el cambio y la rentabilidad que estos generen. El dinero acumulado antes de la migración quedará fuera de ese cálculo. Por ello, factores como la edad, el tiempo restante para jubilarse, el nivel salarial y la continuidad de los aportes serán determinantes al momento de elegir entre ambos esquemas.

PUBLICIDAD

“Eso le permite al afiliado optar por la comisión que más se acomode a sus expectativas. Puede quedarse en una comisión por remuneración, en la que le descuentan una parte de su sueldo todos los meses, o pasar a una comisión por saldo”.

La elección será definitiva para quienes migren: no podrán retornar a la comisión sobre remuneración. Quienes no comuniquen una decisión dentro del plazo previsto permanecerán bajo el esquema actual, aunque la reforma contempla que puedan solicitar el cambio una vez que concluya el periodo de transición gradual que establezca la SBS.