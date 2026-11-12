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“Universitario tiene que preocuparse de sí mismo, se hace goles solo”: la conclusión de Pedro García de cara a la recta final de la Liga 1

El periodista se refirió al presente del conjunto ‘crema’ con miras a la última fecha del Torneo Clausura y del panorama ante una posible semifinal

El periodista analizó el presente de la 'U' con miras a los últimos partidos del campeonato peruano. (Video: Doble Punta)
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El último empate como local ante CD Moquegua obligó a Universitario de Deportes a esperar hasta la última fecha del Torneo Clausura, sin depender de sí mismo, para intentar alzar el segundo certamen doméstico del año. Para Pedro García, ese escenario expuso un problema para la ‘U’ que va más allá de sus competidores.

El periodista sostuvo que el cuadro ‘crema’ debe concentrarse en corregir sus propios errores antes que observar el rendimiento de Sporting Cristal o Sport Huancayo. “La mirada que tengo de la ‘U’ es que no se preocupe mucho del rival, sino de la misma ‘U’”, afirmó en el programa de YouTube, Doble Punta. El comunicador remarcó que el conjunto ‘merengue’ “ha pasado de jugar bien a jugar mal” y que también “ha pasado a hacerse goles solo”.

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La observación de Pedro García se centró en las concesiones que, desde su perspectiva, condicionaron la recta final del campeonato. “¿Quién llega mejor entre Universitario, Sporting Cristal y Sport Huancayo?”, se preguntó García antes de responder: “Al que le están haciendo goles coj... es la ‘U’”.

El cuadro 'crema' igualó 2-2 con su rival de turno y no alcanzaron el liderato del campeonato - Crédito: L1MAX.

El periodista citó como ejemplos un penal de Jorge Murrugarra y una falla de Caín Fara. Sobre la primera acción, dijo que el jugador “le pone la ‘taba’ en cabeza de un rival”, mientras que sobre la segunda señaló que la pifia dejó la pelota servida para el futbolista de CD Moquegua.

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De la misma manera, recordó la jugada que derivó en el primer gol de Sport Boys. “Una semana atrás, otra torpeza”, expresó al referirse a un penal que calificó como completamente evitable. “Es un penal torpe, una torpeza total”, añadió García sobre aquella acción.

Su conclusión fue directa: “La ‘U’ se está haciendo goles solo, no llega mejor”. La frase resumió su visión sobre un equipo que todavía conserva opciones, aunque deberá resolver asuntos internos para sostener sus aspiraciones.

Universitario ha recibido 24 goles en el Torneo Clausura 2026. - créditos: Universitario
Universitario ha recibido 24 goles en el Torneo Clausura 2026. - créditos: Universitario

Pedro García sobre el posible deseo de Universitario para semifinales de Liga 1

Por otro lado, Pedro García también analizó qué rival podría resultar más conveniente para Universitario en unas semifinales. “¿Le motiva evitar a Cristal? Tengo mis dudas. Yo creo que hasta quieren jugar con Cristal una semifinal repleto, Lima y Lima. Huancayo significa quedarte una semana a vivir allá para preparar la primera semifinal en un escenario de altura donde Huancayo no pierde hace una vida, donde Huancayo juega muy bien, donde Huancayo le brilla el sol, donde se te seca la boca”, sostuvo.

Por esa razón, el periodista interpretó que el deseo del elenco ‘estudiantil’ sería evitar ir a la ‘incontrastable’ y optar por jugar en el estadio Alberto Gallardo o Estadio Nacional, dos escenarios disponibles de los ‘cerveceros’. “Yo creo que la ‘U’ desea no jugar en Huancayo. Pienso que ellos prefieren pensar jugar contra Cristal la semifinal, los dos partidos en Lima, buena cancha, buen clima, buen piso, estadio repleto, buena taquilla, y clasificarse en una final”, apuntó.

Los tres equipos lucharán para quedarse con el trofeo en la última fecha del campeonato. (L1 Max)

Partido decisivo entre Universitario y Sport Huancayo

Universitario visitará a Sport Huancayo el domingo 22 de noviembre, desde las 15:00 horas, por la última jornada del Torneo Clausura 2026. El encuentro se disputará en el estadio IPD de Huancayo y se jugará en simultáneo con Sporting Cristal frente a Cienciano, una programación establecida para resguardar la equidad en la definición.

La transmisión estará a cargo de L1 MAX y el compromiso será clave para la lucha por el certamen, ya que los ‘cremas’, el cuadro ‘celeste’ y el ‘rojo matador’ llegan con opciones de quedarse con el título y definir su presencia en las semifinales posteriores.

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