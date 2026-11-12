De Santo Toribio al papa León XIV: dos religiosos extranjeros que llegaron al Perú como misioneros y terminaron haciéndolo su hogar

El pontífice León XIV a la izquierda y el retrato de Santo Toribio de Mogrovejo a la derecha, ilustran el vínculo del papa con el legado evangelizador del arzobispo en Perú. (Infobae Perú/Difusión)

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Hace más de cuatro siglos, un religioso español recorrió los caminos del virreinato del Perú convencido de que su misión no podía cumplirse únicamente desde la Catedral de Lima. Atravesó montañas, visitó comunidades indígenas y dedicó buena parte de su vida a llevar la fe católica hasta los territorios más alejados de su extensa jurisdicción. Se llamaba Toribio de Mogrovejo y, aunque había nacido al otro lado del océano, terminó eligiendo el Perú como su hogar.

Siglos después, otro religioso extranjero encontraría en esa misma tierra una vocación que marcaría definitivamente su vida. Robert Francis Prevost nació en Chicago, Estados Unidos, pero fue en el Perú donde desarrolló gran parte de su labor misionera, conoció de cerca a sus comunidades y llegó a convertirse en obispo de Chiclayo. Hoy, convertido en el papa León XIV, ha regresado al país que también reconoce como suyo.

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Sus historias transcurren en épocas separadas por más de cuatro siglos, pero comparten un hilo conductor: llegaron desde lejos para servir a la Iglesia y terminaron construyendo un vínculo profundo con el pueblo peruano.

El presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, entrega un retrato de Santo Toribio de Mogrovejo al papa León XIV durante su visita a España. (El Día de Valladolid)

La conexión que el propio León XIV reconoció

No se trata únicamente de una coincidencia biográfica. El propio León XIV ha reconocido públicamente la influencia de Santo Toribio de Mogrovejo en su manera de entender el ministerio episcopal.

Ese vínculo quedó reflejado en uno de los momentos más emotivos de su visita apostólica al Perú. Tras participar en la Hora Media y pronunciar su homilía en la Catedral de Lima, el papa León XIV se levantó de su asiento y se acercó a la imagen de Santo Toribio de Mogrovejo, junto a la cual se encontraba una de sus reliquias: su cráneo. Allí permaneció varios minutos en silencio, en actitud de oración y visiblemente conmovido.

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Tras celebrar la Hora Media y pronunciar su homilía en la Catedral de Lima, el papa León XIV se levantó de su asiento y se acercó a la imagen de Santo Toribio de Mogrovejo, donde se conserva una de sus reliquias más importantes: su cráneo. Allí permaneció varios minutos en oración silenciosa, visiblemente conmovido, en un gesto de especial significado hacia el santo que reconoce como una de sus inspiraciones pastorales. | Vatican News

El gesto adquiere un significado especial a la luz de las propias palabras del pontífice. En una carta dirigida a los obispos de América Latina y el Caribe, fechada el 8 de septiembre de 2026, con motivo del tercer centenario de la canonización del santo, León XIV recordó cuánto había significado para él su labor pastoral en territorio peruano.

“Allí conocí de cerca la fe de un pueblo del que recibí mucho”, escribió al referirse a la experiencia que le permitió comprender mejor su misión como pastor.

Y añadió una reflexión que conecta directamente ambas trayectorias: “Esa experiencia me acercó de modo particular a santo Toribio”. El pontífice reconoció que el arzobispo español también había llegado desde lejos y terminado haciendo suya aquella tierra.

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Sus palabras permiten comprender que el vínculo entre ambos no responde solamente a una lectura histórica. León XIV encuentra en Santo Toribio un modelo de pastor que salió al encuentro de su pueblo y aprendió a conocerlo recorriendo sus caminos.

Un retrato de Santo Toribio de Mogrovejo, arzobispo de Lima en el Virreinato del Perú, muestra su figura con hábito rojo y cuello blanco. (Difusión)

Santo Toribio de Mogrovejo, el arzobispo que recorrió 40.000 kilómetros

Toribio Alfonso de Mogrovejo nació en 1538 en Mayorga, España. Era un hombre formado en leyes y había desarrollado una carrera como jurista cuando recibió un nombramiento que cambiaría su vida: convertirse en arzobispo de Lima.

Llegó al Perú en 1581, en una época en la que el virreinato abarcaba extensos territorios de Sudamérica y la evangelización avanzaba en medio de las profundas desigualdades y tensiones impuestas por la colonización española.

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Su responsabilidad era enorme. Debía conducir una jurisdicción eclesiástica que comprendía territorios de la costa, los Andes y zonas de selva, con poblaciones separadas por grandes distancias y barreras geográficas.

Pero, en lugar de limitarse a dirigir la Iglesia desde Lima, decidió conocer personalmente a las comunidades que estaban bajo su responsabilidad.

Una estatua y una pintura ilustran a Santo Toribio de Mogrovejo, arzobispo de Lima, cuya canonización cumple 300 años en el marco del Año Toribiano. (Infobae Perú/Difusión)

Según Vatican News, Santo Toribio recorrió alrededor de 40.000 kilómetros durante sus visitas pastorales. De los aproximadamente 25 años que ejerció como arzobispo, habría pasado 17 viajando por su extensa jurisdicción.

Sus recorridos lo llevaron por caminos difíciles, a pie o a lomo de mula, enfrentando una geografía que podía convertir cualquier desplazamiento en una travesía de semanas.

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Aquella cercanía con las comunidades indígenas también marcó su labor religiosa. Comprendió que la evangelización no podía desarrollarse únicamente en castellano, una lengua que buena parte de la población no hablaba.

La obra de Santo Toribio, que tuvo lugar en una época donde los medios de transporte y comunicación eran limitados, destaca por el esfuerzo físico y espiritual que implicó desplazarse a través de un vasto territorio con el objetivo de cumplir su misión evangelizadora. (Arzobispado de Piura)

Por ello, promovió la enseñanza religiosa en lenguas originarias y la elaboración de materiales catequéticos en castellano, quechua y aimara.

Durante el Tercer Concilio Limense, celebrado entre 1582 y 1583, se establecieron disposiciones que contribuyeron a organizar la evangelización y la vida de la Iglesia en buena parte de Sudamérica.

Su actuación también incluyó la defensa de las poblaciones indígenas frente a abusos de las autoridades coloniales, aunque su ministerio se desarrolló dentro de un sistema virreinal marcado por relaciones profundamente desiguales.

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Santo Toribio realizó una extensa misión pastoral de alrededor de 40,000 kilómetros alcanzando a comunidades y tribus aisladas. En el transcurso de su recorrido, el santo atravesó territorios anteriormente inexplorados y estableció contacto con pueblos indígenas que nunca antes habían tenido interacción con personas de origen europeo. (InfoCatolica)

Con el paso de los años, Santo Toribio se convirtió en una figura fundamental para la consolidación de la Iglesia católica en el Perú.

Su vida terminó lejos de Lima, como había transcurrido buena parte de su ministerio. El 23 de marzo de 1606 murió en Zaña, en el actual departamento de Lambayeque, durante una de sus visitas pastorales.

Sus restos permanecieron inicialmente en aquella localidad y fueron trasladados posteriormente a Lima.

El hombre que había cruzado el océano desde España para asumir una responsabilidad religiosa terminó sus días en el territorio que había recorrido durante décadas.

El cráneo de Santo Toribio de Mogrovejo permanece conservado en un relicario de plata que se exhibirá en la Catedral de Lima durante la visita papal a Perú. (Infobae Perú/Agencia Andina)

Robert Prevost, el misionero que hizo del Perú su segunda patria

La historia de Robert Francis Prevost comenzó en un escenario muy distinto.

Nació el 14 de septiembre de 1955 en Chicago, Estados Unidos, y se incorporó a la Orden de San Agustín. En 1985 llegó al Perú como misionero, tres años después de su ordenación sacerdotal, sin imaginar hasta qué punto aquel país terminaría marcando su vida.

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El joven sacerdote agustino Robert Prevost posa con vestimentas litúrgicas durante sus primeros años de misión religiosa antes de su ascenso como el papa León XIV. (Difusión)

Su primer destino fue Chulucanas, en Piura, donde conoció comunidades rurales golpeadas por la pobreza y por los estragos que habían dejado las lluvias del fenómeno El Niño de 1983.

En 1988 regresó al Perú para trabajar en Trujillo, donde asumió responsabilidades en la formación de religiosos y desarrolló una intensa actividad pastoral. Pero su experiencia en el país no se limitó a los templos, las aulas o las tareas administrativas de la Iglesia.

Robert Francis Prevost comparte actividades comunitarias y un almuerzo con pobladores locales durante sus años de servicio pastoral en el Perú.

El contacto con las comunidades, las dificultades que enfrentaban numerosas familias y las expresiones de religiosidad popular dejó una huella profunda en su trayectoria.

Años después, cuando asumió el obispado de Chiclayo, esa cercanía también se reflejó en sus recorridos por las zonas más alejadas de Lambayeque.

El sacerdote Robert Prevost comparte un momento al aire libre con monaguillos de Chulucanas junto a una radiograbadora durante su misión pastoral en la década de 1980. (Tv Perú)

Como Santo Toribio siglos atrás, Prevost llegó a desplazarse a lomo de mula para visitar comunidades de difícil acceso.

La hermana Maura Mija Farroñán, misionera de Jesús Verbo y Víctima, recordó que cuando el entonces obispo llegó a Chiclayo decidió visitar las misiones de Uyurpampa y Cañaris, en la sierra de Ferreñafe, donde trabajaban las religiosas.

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El sacerdote Robert Prevost oficia una ceremonia religiosa para niños en una estructura provisional de esteras en el sector Santa María de Trujillo, Perú.

De aquellos recorridos quedaron fotografías que muestran al futuro papa montado sobre una mula, avanzando por caminos rurales para llegar hasta poblaciones alejadas de los principales centros urbanos.

La imagen establece un paralelismo difícil de ignorar: cuatro siglos después de los viajes de Santo Toribio, otro obispo extranjero recorría parte del norte peruano para encontrarse con las comunidades a las que había sido enviado.

El papa León XIV sirve un plato de comida en una cocina de Chiclayo, Perú, durante su visita pastoral a la región. (Andina Noticias)

Pero la experiencia de Prevost no estuvo marcada únicamente por los desplazamientos.

También conoció de cerca las necesidades de una población que enfrentaba dificultades económicas, desastres naturales y limitaciones para acceder a servicios básicos. Durante su ministerio en Chiclayo participó en iniciativas de apoyo a familias vulnerables, especialmente durante la pandemia de COVID-19.

León XIV vuelve a casa: el documental que reconstruye los años de Robert Prevost en Perú| Foto: Documental de Arzobispado de Lima

En Zaña, por ejemplo, su colaboración con Cáritas permitió apoyar una iniciativa de alimentación comunitaria conocida como Aguadito con Fe, impulsada por madres de familia para atender a los sectores más necesitados.

Aquellas experiencias ayudan a comprender la dimensión que el Perú adquirió en su vida sacerdotal.

Prevost no solo llegó al país para transmitir su fe. El contacto con las comunidades peruanas también transformó su manera de comprender y ejercer la misión religiosa.

En 2014 se lo nombró administrador apostólico de Chiclayo y al año siguiente asumió formalmente como obispo de esa diócesis, una responsabilidad que mantuvo hasta 2023.

Una moto-taxi pasa junto a la capilla de Santa Rosa Cruz Pampa, donde Robert Prevost, ahora el papa León XIV, estuvo como joven misionero en Yapatera, Perú. 11 mayo 2025. REUTERS/Sebastián Castañeda

Su vínculo con el Perú tampoco quedó únicamente en el terreno afectivo o religioso. El 24 de agosto de 2015 obtuvo la nacionalidad peruana por naturalización, formalizando una relación construida a lo largo de décadas.

Cuando lo eligieron papa, el 8 de mayo de 2025, y adoptó el nombre de León XIV, aquella historia adquirió una dimensión inesperada.

El antiguo misionero estadounidense se convirtió en el primer pontífice nacido en Estados Unidos y en el primero con nacionalidad peruana.

Las tradiciones peruanas adquiridas por Robert Prevost: de la Cruz de Motupe a su gusto por el chullo y la comida del norte del país. (Redes sociales)

Su elección fue celebrada especialmente en Chiclayo, donde muchos todavía lo recordaban como el padre Robert.

Para quienes lo conocieron durante sus años de misión, el nuevo papa no era solamente una figura distante del Vaticano. Era también el sacerdote que había recorrido sus caminos, visitado sus pueblos y compartido parte de su vida.

El hombre que llegó al Perú para llevar su fe terminó encontrando en su gente una nueva manera de vivirla.

El recién elegido papa León XIV, el cardenal estadounidense Robert Prevost, aparece en el balcón de la Basílica de San Pedro en el Vaticano, el 8 de mayo de 2025. REUTERS/Stoyan Nenov

El vínculo que León XIV reconoce con Santo Toribio

Aunque pertenecieron a épocas muy diferentes, Santo Toribio y Robert Prevost compartieron una forma de entender la misión religiosa: el contacto directo con las personas y la convicción de que un obispo debe conocer la realidad de las comunidades que acompaña.

Esa semejanza no es una interpretación construida únicamente a partir de sus biografías.

El propio León XIV la desarrolló en su carta de septiembre de 2026, escrita con motivo del tercer centenario de la canonización de Santo Toribio de Mogrovejo, reconocido como patrono de los obispos de América Latina.

En el documento, el papa recordó que el arzobispo español llegó a un territorio cuyos pueblos y culturas apenas conocía. Para cumplir su misión, tuvo que adentrarse en aquella realidad, recorrerla y aprender a comprender a sus habitantes.

También destacó su preocupación por que el mensaje religioso pudiera transmitirse en las lenguas locales y su defensa de las poblaciones indígenas frente a los abusos.

Para León XIV, la experiencia de Santo Toribio demuestra que un obispo no puede conocer plenamente las necesidades de su comunidad si permanece alejado de ella. Debe recorrer sus territorios, escuchar a las personas y acercarse especialmente a quienes tienen menos oportunidades de encontrarse con sus autoridades religiosas.

La reflexión encuentra un eco evidente en su propia experiencia como misionero y obispo en el Perú.

Santo Toribio recorrió los territorios del virreinato en una época en la que viajar suponía afrontar enormes dificultades. Prevost desarrolló su misión en un Perú contemporáneo, pero también marcado por profundas diferencias sociales, culturales y geográficas.

Sus contextos no son equivalentes. Uno participó en la organización de la Iglesia durante la colonización española; el otro ejerció su ministerio en un país independiente, con una identidad construida a partir de múltiples tradiciones y culturas.

Sin embargo, ambos establecieron un vínculo con el Perú que terminó trascendiendo su condición de extranjeros.

Existe una conexión institucional que antecede al pontificado de León XIV. En 2023, la Conferencia Episcopal Peruana distinguió a Robert Prevost con la Medalla de Oro de Santo Toribio de Mogrovejo, en reconocimiento a su servicio a la Iglesia en el país.

El reconocimiento llevaba el nombre del mismo santo cuyo ejemplo pastoral reivindicaría años después, ya convertido en papa.

Robert Francis Prevost llegó al Perú en 1985 como misionero agustino; cuarenta años después, el mundo lo conoce como León XIV, el primer papa estadounidense y el primero con nacionalidad peruana en la historia de la Iglesia. (Infobae Perú / Composición)

Zaña, el lugar donde sus historias vuelven a encontrarse

Hay una localidad del norte peruano que conecta de manera especial las historias de ambos religiosos.

Se trata de Zaña, en Lambayeque, una población de origen colonial donde Santo Toribio de Mogrovejo murió en 1606 y donde permanece el recuerdo de sus últimos días.

Más de cuatro siglos después, ese mismo lugar forma parte del itinerario de León XIV durante su visita al Perú.

Zaña se prepara para recibir al papa León XIV tras sus años de misión en Lambayeque| Foto: Vaticano News/Andina

El pontífice participará el 14 de noviembre en un encuentro de oración en el santuario dedicado al santo, con motivo de la clausura del año jubilar por los 300 años de su canonización.

Para Robert Prevost, Zaña no es un destino desconocido.

Según explicó a Vatican News el sacerdote Fidel Zavaleta, vicario episcopal del clero de Lima, el entonces obispo de Chiclayo acostumbraba visitar aquella localidad para rezar ante el lugar donde Santo Toribio estuvo sepultado originalmente.

La relación era incluso más cercana. María Burga Campo, agente pastoral de Zaña, recordó que Prevost acudía cada 27 de abril para celebrar la festividad de Santo Toribio y que reservaba esa fecha en su agenda para participar en la misa central.

FILE PHOTO: A welder works on renovations around Santo Toribio de Mogrovejo Chapel, as Peruvians remember Pope Leo as a migrant priest who helped feed hungry families, delivered aid after floods and walked alongside refugees during his years in Peru, ahead of his November visit to Peru and other countries in South America, in Zana, Chiclayo province, Peru, August 31, 2026. REUTERS/Angela Ponce/File Photo

Mucho antes de convertirse en papa, por tanto, Robert Prevost ya encontraba tiempo para regresar al lugar donde había terminado la vida del arzobispo español cuya trayectoria reconocería como una inspiración.

Ahora volverá con una responsabilidad completamente distinta, pero a un territorio que conoce desde sus años como misionero y obispo.

El Pontífice llegará a la localidad el 14 de noviembre para presidir la clausura del Año Jubilar, en el marco de los 300 años de la canonización del religioso.Facebook

La visita tiene un significado que trasciende la ceremonia religiosa. En Zaña confluyen la historia del arzobispo que llegó desde España en el siglo XVI, la del misionero estadounidense que encontró en el Perú una segunda patria y la de un pontífice que vuelve al país donde desarrolló gran parte de su vocación pastoral.

Santo Toribio murió en aquella localidad, lejos de su tierra natal. Robert Prevost dejó el Perú en 2023 para asumir nuevas responsabilidades en Roma y hoy regresa convertido en el máximo representante de la Iglesia católica.

Hace más de cuatro siglos, un arzobispo español encontró en el Perú el lugar donde terminaría su vida. Hoy, un papa nacido en Estados Unidos vuelve al mismo territorio donde aprendió a conocer a su pueblo y donde solía acudir para recordar a aquel que lo inspiró.

Ninguno nació en el Perú. Pero el Perú terminó siendo parte inseparable de la historia de ambos.