Perú

ATU alista 1.000 buses y rutas especiales para transportar a peruanos durante la visita del papa León XIV en Lima

La ATU anunció que la Línea 1 del Metro de Lima operará sin costo durante el día de la misa del sumo pontífice. Oferta de buses y rutas está planeada para movilizar a 1.5 millones de personas en tres horas luego de la ceremonia

ATU prepara rutas especiales para buses que permitirán la asistencia de fieles a eventos en los que estará el papa León XIV durante su paso por Lima. (Foto: ATU)
ATU prepara rutas especiales para buses que permitirán la asistencia de fieles a eventos en los que estará el papa León XIV durante su paso por Lima. (Foto: ATU)
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La Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU) ya alista sus operaciones para asegurar el traslado de ciudadanos a las actividades en las que participará el papa León XIV durante su paso por líma durante la proxima semana.

A través de su vocero Carlos Felipe Rodríguez, en conversación con Exitosa, la ATU anunció un operativo para la visita del papa León XIV que busca concentrar el traslado de fieles hacia la base aérea de Las Palmas durante la noche y la madrugada del 15 al 16 de noviembre, ante una movilización prevista en las 17 puertas del recinto.

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La entidad dispondrá de ocho rutas especiales con más de 1.000 buses desde:

  1. Ventanilla
  2. Ancón
  3. Carabayllo
  4. San Juan de Lurigancho
  5. Ate-Vitarte
  6. Villa El Salvador
  7. Pucusana
  8. Vía Expresa Sur

Los servicios estarán identificados con el símbolo del plan “El Papa vuelve a casa” en la parte delantera de los vehículos.

Rodríguez explicó a Exitosa que el ingreso de fieles a la base aérea estará permitido desde las 8:00 p.m. del día previo hasta las 8:00 a.m. del día de la misa. “Toda la madrugada va a haber movimiento de usuarios”, señaló el vocero al detallar que los buses acercarán a los pasajeros hasta los puntos autorizados por la Policía Nacional en Chorrillos y Santiago de Surco.

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ATU prepara rutas especiales para buses que permitirán la asistencia de fieles a eventos en los que estará el papa León XIV durante su paso por Lima. (Foto: ATU)
ATU prepara rutas especiales para buses que permitirán la asistencia de fieles a eventos en los que estará el papa León XIV durante su paso por Lima. (Foto: ATU)

El plan también contempla la ampliación de la oferta del Metropolitano, los corredores complementarios y la Línea 1 del Metro de Lima, que operará sin costo durante la jornada, según indicó el representante de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao.

Retorno para 1,5 millones de pasajeros

La principal exigencia logística estará en el retorno de los asistentes, que comenzará antes de que finalice la ceremonia. Rodríguez afirmó al medio radial que la organización prevé el desplazamiento de 1,5 millones de usuarios en menos de tres horas, con servicios asignados según las puertas de salida de Las Palmas.

“Una vez que termine el evento, en menos de tres horas nosotros tenemos que retirar un millón y medio de usuarios de transporte público”, dijo el vocero. La ATU evalúa iniciar el envío de buses desde las 10:30 o las 11:00, debido a que algunos fieles podrían retirarse antes del cierre estimado de la misa.

El Metropolitano tendrá una operación cercana a cuatro veces su capacidad habitual de madrugada y contará con servicios especiales entre Matellini y la estación Plaza Flores. Los corredores Azul, Rojo y Morado también funcionarán con su máxima capacidad pese a que la fecha será feriado.

ATU prepara rutas especiales para buses que permitirán la asistencia de fieles a eventos en los que estará el papa León XIV durante su paso por Lima. (Foto: ATU)
ATU prepara rutas especiales para buses que permitirán la asistencia de fieles a eventos en los que estará el papa León XIV durante su paso por Lima. (Foto: ATU)

Los ocho servicios especiales saldrán con intervalos aproximados de cinco minutos durante la fase de retorno. La ATU habilitará zonas de estacionamiento para evitar que los buses se acumulen en paraderos como Próceres o Alipio Ponce, donde los vehículos serán llamados de forma escalonada.

Caminatas de hasta 10 kilómetros según la puerta asignada

Rodríguez indicó que la distribución de los pasajeros dependerá del acceso asignado a cada fiel. La diferencia entre llegar por una estación o ruta determinada y tener una entrada ubicada en el extremo opuesto del perímetro puede obligar a recorrer hasta 10 kilómetros a pie.

“Si me toca en las puertas seis, siete, que están más pegadas a Surco, hay un servicio que se está permitiendo por la Vía Expresa Sur”, explicó. Ese circuito partirá desde Plaza Flores y realizará un recorrido de casi tres kilómetros para acercar a los asistentes al sector correspondiente.

Para las puertas ubicadas hacia Matellini, la recomendación será utilizar el Metropolitano y los alimentadores que conectan con Próceres y Alipio Ponce. La ATU difundirá en sus canales digitales los puntos de partida, los paraderos intermedios y los servicios recomendados según cada acceso.

Así avanza la construcción del escenario para su misa en la Base Aérea Las Palmas el próximo 16 de noviembre. (Foto: Infobae Perú)
Así avanza la construcción del escenario para su misa en la Base Aérea Las Palmas el próximo 16 de noviembre. (Foto: Infobae Perú)

Los buses especiales pertenecerán a empresas de transporte urbano con títulos habilitantes y recorridos similares a las zonas de origen de los pasajeros. Las unidades podrán recoger usuarios en dos o tres paraderos antes de dirigirse hacia Las Palmas, bajo una modalidad de servicio expreso.

La ATU informó además que el plan especial para las actividades del papa contempla medidas de refuerzo, desvíos y ampliación de horarios los días 11, 12 y 16 de noviembre. El operativo incluirá personal de orientación en puntos estratégicos.

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