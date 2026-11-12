Papa León XIV se pronuncia sobre los abusos dentro de la Iglesia: Exige verdad, justicia y reparación

Durante su visita pastoral a Perú, el Papa León XIV leyó un discurso en el Palacio Arzobispal de Lima, abordando la delicada cuestión de los abusos en la Iglesia. Se hizo un llamado a la unidad y comunión entre los obispos, recordando las palabras del Papa Francisco sobre la importancia de evitar divisiones.

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En su segundo día de visita al Perú, el papa León XIV hizo una mención expresa a las víctimas de abusos dentro de la Iglesia y a la responsabilidad que tiene la institución frente a una realidad que, dijo, ha causado profundo dolor.

“San Martín de Porres y san Juan Macías nos enseñan, desde su humildad, a reconocer a Cristo en los más pequeños; de estos santos aprendemos también que la caridad comienza con un gesto sencillo, una escucha atenta y nos recuerdan que ninguna persona puede ser medida por su prestigio, su origen o su posición social”, expresó.

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A continuación, el pontífice reconoció que los abusos perpetrados por miembros del clero o en el contexto eclesial es una “realidad que nos ha causado tanto dolor”.

Papa León XIV se encuentra en su segundo día de visita al Perú. (Photo by Tiziana FABI / AFP)

“Hemos de responder como lo haría Jesús, con la verdad, la justicia, el perdón, la reparación y un compromiso cada vez más decidido a favor de una cultura de la prevención y protección de los más débiles frente a estos delitos”, manifestó.

El pronunciamiento se produjo durante la reunión con los obispos peruanos, a quienes León XIV pidió mantener una Iglesia unida, recordando en el camino palabras de su antecesor, el fallecido papa Francisco.

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“Queridos hermanos obispos, en este mismo lugar en el 2018, yo estaba sentado por ahí atrás, entre ustedes, y recibimos de nuestro querido papa Francisco una vehemente exhortación a trabajar por la unidad. Recuerdo que nos dijo: ‘No se queden presos de divisiones que parcializan y reducen la vocación a la que hemos sido llamados: ser sacramento de comunión. Esa era, es y será la mejor evangelización’”, dijo.

Los abusos de la Iglesia en Perú

Las denuncias de abusos dentro de la Iglesia ha sido un tema que ha cobrado especial relevancia esta semana por la visita del papa León XIV. El antecedente más grave es el del Sodalicio de Vida Cristiana, organización católica ultraconservadora fundada en Perú en 1971 por el laico Luis Fernando Figari, acusado de numerosos abusos sexuales. El Vaticano ordenó su disolución en enero de 2025, tras años de denuncias sistemáticas.

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Según la investigación vaticana —liderada por el sacerdote español Jordi Bertomeu, enviado como comisario especial— se identificaron 250 víctimas, muchas más de las 83 que la propia organización había reconocido hasta ahora. Los abusos documentados no se limitan a lo sexual: incluyen abusos de poder, psicológicos, físicos y espirituales.

Leon XIV permanecerá en Perú hasta el lunes 16 de noviembre (Photo by Connie FRANCE / AFP)

Por otro lado, una semana antes de la llegada del papa León XIV al Perú, la organización BishopAccountability.org publicó una base de datos con 77 miembros del clero, religiosos, seminaristas y laicos consagrados en Perú acusados públicamente de abuso sexual de menores. La lista incluye al cardenal Juan Luis Cipriani, señalado en una denuncia de 2018, y al propio Figari. De los 77 casos, solo nueve derivaron en condenas en tribunales peruanos y uno en Estados Unidos.

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Sobrevivientes del Sodalicio agrupados en la Asociación por la Verdad, Justicia y Reparaciones Dignas (AVJRD) solicitaron una audiencia con el Papa durante su estadía en Lima. El pedido se suma a una carta pública firmada por 33 sobrevivientes el 26 de octubre, en la que cuestionan que la disolución del Sodalicio no haya resuelto las demandas pendientes.

En esa línea, siete legisladores también pidieron al Papa un espacio de escucha para las víctimas, además de para comunidades campesinas de Catacaos (Piura) que denuncian despojo territorial vinculado a empresas relacionadas con el Sodalicio. La Red de Sobrevivientes Perú convocó además una concentración cerca de la Nunciatura Apostólica en Lima.

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El Vaticano confirmó que León XIV se reunirá con víctimas de abusos durante su estadía, aunque hasta el momento no se precisó la fecha ni quiénes integrarán esa delegación.