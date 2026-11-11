Ellos son los artistas que cantarán y estarán cerca al papa León XIV durante su visita en Perú

Una ilustración en acuarela representa al papa León XIV mientras realiza un saludo con la mano frente a la bandera de Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La visita del papa León XIV al Perú estará acompañada por música, actuaciones y encuentros de oración en Lima, Chiclayo, Zaña y Pucallpa. Entre el 11 y el 15 de noviembre, una lista de intérpretes peruanos participará en los principales actos organizados por la llegada del pontífice, quien regresará al país donde desarrolló parte de su trabajo pastoral.

Susana Baca, Donnie Yaipén, Daniela Darcourt, Tania Libertad y Lita Pezo figuran entre las voces convocadas. Cada artista tendrá un papel en distintos momentos de la agenda: la recepción oficial en la capital, la vigilia con jóvenes en el Estadio Nacional, la jornada religiosa en Lambayeque y la misa que cerrará el recorrido papal en la Amazonía.

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La primera aparición artística de la visita será el martes 11 de noviembre en la Plaza de Armas de Lima. Allí, Susana Baca cantará durante la ceremonia de bienvenida al Santo Padre y estará acompañada en el piano por Francisco Haya de la Torre. La presentación será parte del programa preparado para recibir al jefe de la Iglesia católica en el centro histórico de la capital.

Susana Baca realizó una prueba de sonido en Palacio de Gobierno antes de su presentación ante el papa León XIV.

Tras conocer que participaría en la actividad, la intérprete compartió un mensaje en sus redes sociales. “Soy una mujer afortunada. Mi camino de hoy tiene luces, mucha luz y paz y alegría”, escribió. Baca también señaló que le pidieron cantar para el pontífice en un país que, según indicó, él conoce “en sus esencias más que muchos”.

El recorrido de Donnie Yaipén incluirá varias ciudades. El cantante ya participó en una conferencia relacionada con el documental León de Perú en la Biblioteca Nacional y en una actividad especial realizada en la Catedral de Lima. Luego, viajará a Lambayeque para formar parte de la antesala cultural y religiosa prevista en la plaza principal de Chiclayo.

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Su agenda también contempla presencia en la misa principal del 13 de noviembre en las pampas de Pimentel. Además, participará en la vigilia previa a la misa de despedida que se realizará en la Base Aérea Las Palmas, en Lima, el 15 de noviembre.

Donnie Yaipén y su agenda por la llegada del papa León XIV a Perú

La vigilia juvenil reunirá música, conducción y una puesta en escena en el Estadio Nacional

El Estadio Nacional será sede de la Vigilia de Oración Juvenil el jueves 12 de noviembre. La actividad reunirá a jóvenes de varias zonas del país y combinará números musicales con una muestra actoral antes del mensaje que ofrecerá el papa León XIV.

El Santo Padre tiene previsto llegar al recinto a las 18:00, momento en el que se dirigirá a los asistentes. Previamente, el programa incluirá intervenciones artísticas y una puesta en escena pensada para esta jornada de oración.

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La conducción estará a cargo de Diana Sánchez y Diego Rivera, mientras que el actor Fernando Luque asumirá la puesta en escena. El evento contará con una muestra actoral que se integrará a la programación preparada para recibir al pontífice ante miles de jóvenes.

Diana Sánchez posa junto a un sacerdote y los integrantes del equipo organizador de la Vigilia de los Jóvenes frente a pancartas alusivas al encuentro. (Vicaría de Lima)

Para esta cita fueron convocados Donnie Yaipén y Daniela Darcourt. Yaipén se presentará junto a su orquesta y cantará “La Cumbia del Papa”, una composición incluida dentro de las actividades por la visita de León XIV. Darcourt también será parte de la oferta musical de una de las jornadas centrales de la agenda papal.

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En Zaña, la participación artística estará encabezada por Tania Libertad, quien interpretará el “Ave María”, de Franz Schubert. La cantante, nacida en esa localidad de Lambayeque, actuará durante el encuentro de oración que León XIV presidirá el sábado 14 de noviembre en el Santuario de Santo Toribio de Mogrovejo.

La artista explicó a Perú21 que aceptó participar por el vínculo que mantiene con su tierra natal. “Yo voy a cantar en Zaña, pero no tendré la oportunidad siquiera de saludar al papa. Eso es algo que yo no estoy buscando”, manifestó. Libertad añadió que, si se produce un encuentro, le agradecería al pontífice por su relación con el Perú y por haber adoptado la nacionalidad peruana.

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La cantante Lita Pezo participará con su música en la misa que presidirá el papa León XIV en la ciudad de Pucallpa.

El tramo final de la visita será en Pucallpa, donde Lita Pezo integrará la misa que León XIV oficiará el domingo 15 de noviembre en la Villa Deportiva Regional Ucayali. La intérprete iquiteña cantará el Salmo y otras piezas religiosas durante la ceremonia, que está programada para las 16:45.

Pezo contó en declaraciones a Latina que su vínculo con la música religiosa comenzó en la iglesia. “La fe ha sido parte de mi vida, de mi camino. He iniciado cantando en la iglesia”, expresó la cantante, quien cerrará la presencia de artistas peruanos en los actos oficiales de la visita papal

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