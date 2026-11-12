León XIV se emociona al citar parte de un vals criollo: “Ricas montañas, hermosas tierras, risueñas playas, fértiles tierras, ríos, quebradas es mi Perú“

Cobertura de un acto protocolar eclesiástico donde un orador con vestidura blanca lee un discurso oficial ante un atril con micrófono. En el estrado se encuentran presentes otros representantes de la Iglesia católica sentados en sillones de madera, sobre una plataforma decorada con arreglos florales blancos y amarillos. La alocución aborda temas referidos al bien común, las políticas sociales, la formación educativa y la pluralidad cultural de la sociedad peruana.

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La emoción marcó el encuentro del papa León XIV con los fieles reunidos en la plaza Mayor de Lima. Desde los exteriores de la Catedral de Lima, el sumo pontífice dirigió unas palabras a los presentes y destacó las características que hacen del Perú una nación diversa, con una riqueza cultural que, según señaló, puede convertirse en un punto de encuentro entre sus ciudadanos.

Ante la multitud congregada en el Centro Histórico, el religioso recordó que el territorio peruano posee una identidad construida a partir de distintas tradiciones, regiones y experiencias históricas. Para expresar esa riqueza, recurrió a una conocida canción criolla Mi Perú y citó parte de su letra para describir las bondades naturales y culturales de esta nación sudamericana.

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“Perú es un país bellísimo, precisamente por su pluralidad cultural, histórica y regional. Como cantamos en un vals criollo: Ricas montañas, hermosas tierras, risueñas playas, fértiles tierras, ríos, quebradas es mi Perú”, expresó León XIV durante su intervención.

León XIV se emociona frente a los fieles y advierte contra las burlas que dividen a la sociedad - Créditos: Captura de pantalla de Vatican News.

El mensaje del obispo de Roma estuvo marcado por un llamado a valorar las diferencias existentes entre los ciudadanos. En ese sentido, sostuvo que la variedad de costumbres, historias y formas de vida no debería convertirse en una fuente de división, sino en una oportunidad para fortalecer los vínculos dentro de la sociedad.

“La diversidad cultural puede convertirse en un vehículo de pacificación cuando comenzamos a reconocer al diferente como un hermano”, afirmó el papa ante los asistentes. Su reflexión apuntó a la necesidad de construir espacios donde las personas puedan relacionarse sin que sus características personales, procedencia o situación económica sean utilizadas para establecer distancias.

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León XIV también reconoció que convivir dentro de una sociedad diversa no siempre resulta sencillo. Durante su discurso, hizo referencia a las heridas históricas y a la desconfianza que pueden dificultar el entendimiento entre distintos grupos. Frente a esas situaciones, pidió evitar actitudes que profundicen las divisiones y llamó a mirar al prójimo desde una perspectiva de respeto.

“Las diferencias favorecen el encuentro, precisamente porque somos diferentes creamos comunidad”, manifestó. A continuación, advirtió que no se deben normalizar expresiones que busquen clasificar, ofender o juzgar a otros por su apariencia, procedencia o condición social, incluso cuando se presenten como simples bromas.

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eón XIV pide dejar atrás las diferencias que dividen y reconocer al prójimo como un hermano - Créditos: Captura de pantalla de Vatican News.

“No es posible aceptar expresiones o comportamientos para clasificar, ofender o juzgar a las personas por su apariencia, procedencia o condición social, bajo el pretexto de ciertas bromas”, enfatizó el pontífice.

El momento adquirió una especial carga emotiva cuando el papa terminó su intervención y se sumó a los fieles para entonar Contigo Perú. La conocida composición criolla fue coreada por la multitud reunida frente al principal templo limeño, en una escena que reflejó el vínculo que León XIV busca mantener con el país durante su visita.

Después de interpretar la canción junto con los asistentes, el santo padre comenzó a saludar a los feligreses que permanecían en los alrededores. Las muestras de afecto acompañaron sus desplazamientos mientras continuaba con las actividades previstas para esta jornada en Lima.

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El encuentro se produjo como parte de la agenda del pontífice durante su segundo día en territorio peruano. La presencia de cientos de ciudadanos permitió que el mensaje sobre la diversidad, la convivencia y el reconocimiento del otro quedara acompañado por una expresión colectiva de afecto hacia el representante de la Iglesia católica.

Con sus palabras y el posterior canto compartido, León XIV dejó una reflexión vinculada con uno de los rasgos más visibles del Perú: su diversidad. Para el papa, las diferencias no tienen por qué separar a una sociedad; pueden convertirse, por el contrario, en una oportunidad para reconocerse, construir comunidad y avanzar hacia una convivencia basada en el respeto.

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