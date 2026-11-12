JNE resuelve que denuncia por acoso no impide que Roberto Burneo intervenga en casos de Rafael López Aliaga

El magistrado Roberto Burneo interviene durante un acto oficial junto a un encuadre circular del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga.

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El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) rechazó la solicitud para apartar a su presidente, Roberto Burneo, de los procedimientos vinculados a Rafael López Aliaga, candidato a primer regidor de Lima Metropolitana por Renovación Popular.

El organismo electoral declaró improcedente el pedido de recusación presentado por el partido de López Aliaga, cuyo fin era apartar de Burneo de la proclamación de resultados en los que el excandidato presidencial estuviera incluido.

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El argumento de Renovación Popular era que la denuncia penal presentada contra el candidato supuestamente comprometía la imparcialidad del magistrado para resolver asuntos vinculados a la proclamación de resultados y la entrega de credenciales. La Procuraduría Pública del JNE interpuso esa denuncia el 30 de octubre ante la fiscalía de turno del distrito de Lurín, contra López Aliaga y el excandidato presidencial Carlos Álvarez, por presuntos delitos de acoso y coacción en agravio de Burneo.

Rechazo

El Pleno del JNE, con el voto de los magistrados Maisch Molina, Torres Cortez y Oyarce Yuzzelli, indicó, en primer lugar, que a la fecha no existe expediente pendiente de resolver por parte del organismo respecto de la situación electoral de López Aliaga, lo que vuelve improcedente el pedido.

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Una resolución del Jurado Nacional de Elecciones de Perú declara improcedente el pedido de recusación contra su presidente Roberto Burneo Bermejo.

En segundo lugar, el colegiado evaluó el fondo del planteamiento. Según la resolución, la Procuraduría Pública del JNE responde a las estrategias de la Procuraduría General del Estado y defiende los intereses institucionales, no los personales de los funcionarios que integran el organismo. Por esa razón, el tribunal concluyó que las expresiones del candidato no fueron proferidas contra Burneo como persona natural, sino como titular del JNE en su carácter de organismo constitucionalmente autónomo.

“De ahí que la denuncia penal presentada por la Procuraduría Pública del JNE en contra del señor candidato, no puede tomarse como una riña o enemistad entre este y el titular del JNE”, se lee en la resolución.

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Por ello, el JNE declaró improcedente el pedido de recusación de Renovación Popular y dispuso el archivo definitivo del expediente.

Cabe precisar que el magistrado Gunther Gonzales Barrón emitió un voto en minoría en donde considera que la solicitud de recusación carecía de objeto porque el Pleno ya fijó posición, de forma general, sobre las denominadas reelecciones encubiertas de alcaldes.

Denuncia en trámite

El procurador público del JNE, Ronald Angulo, explicó que la acción legal se sustenta en hechos ocurridos en dos momentos distintos. El primero se remonta a abril de este año, cuando López Aliaga, entonces candidato presidencial, exigió a Burneo declarar la nulidad de las elecciones bajo una amenaza con plazo fijo: “Tiene hasta las ocho de la noche del día de mañana para declarar la nulidad de este fraude electoral. Si no, prepárese. Bien grandazo lo va a tener, para que te comportes como hombre… el morrocoy ya sabe por dónde se lo va a meter”.

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Rafael López Aliaga y Carlos Álvarez en el desayuno electoral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El segundo episodio se registró el 24 de octubre, durante un acto público en Lurín, cuando Carlos Álvarez reprodujo en tono de burla la frase original de López Aliaga, mientras el exalcalde de Lima reía ante el público. Imágenes del evento, difundidas luego en redes sociales, muestran a cinco niños que acompañaban a ambos en el estrado durante la escena.

Para el procurador Angulo, la repetición de estas expresiones por parte de dos personas en momentos distintos constituye “un patrón de conducta y no un hecho aislado”. La denuncia comprende el delito de acoso y el de coacción. “Consideramos que se habría incurrido en los tipos penales denunciados debido a que se han extralimitado en cuanto al límite de cuestionar o no estar de acuerdo con una decisión electoral o un acto administrativo del presidente del JNE”, señaló el funcionario.

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