Tarjeta de la Línea 1 del Metro de Lima: Precio, saldo y recarga segura

Una tarjeta de pasaje para adultos figura frente a un tren en funcionamiento de la Línea 1 del Metro de Lima. (Composición: Infobae Perú)

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Viajar en la Línea 1 del Metro de Lima requiere contar con una tarjeta recargada para ingresar a las estaciones y desplazarse por la ciudad. El sistema ferroviario ofrece distintas opciones para adquirirla, añadir dinero y consultar el saldo disponible, procedimientos que permiten evitar contratiempos durante los recorridos diarios.

El precio de la tarjeta es de S/ 5, mientras que cada viaje cuesta S/ 1,50 para adultos y S/ 0,75 para quienes acceden al medio pasaje. Conocer cómo funcionan las recargas y dónde revisar el saldo permite organizar mejor los gastos de transporte y comprobar que el dinero abonado esté disponible.

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Sin embargo, recurrir a vendedores informales que ofrecen ingresos rápidos puede exponer a los pasajeros al uso de tarjetas clonadas o con saldo irregular. Por ello, es importante conocer los canales oficiales para adquirir y recargar este medio de pago, además de los requisitos para tramitar la tarjeta preferencial dirigida a escolares y universitarios.

Para hacer un mejor uso del servicio, es recomendable recargar la tarjeta de la Línea 1 | ATU

Costo de la tarjeta oficial de la Línea 1 del Metro y dónde adquirirla

La tarjeta de la Línea 1 tiene un precio de S/ 5 para adultos y usuarios de medio pasaje. Este pago corresponde al soporte físico que permite acceder al sistema ferroviario y es distinto del monto que se debe abonar para realizar cada recorrido.

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La tarifa general para adultos es de S/ 1,50 por viaje, mientras que los escolares y estudiantes universitarios o de institutos que cuentan con el beneficio de medio pasaje pagan S/ 0,75 por recorrido, de acuerdo con las tarifas publicadas por la empresa operadora.

Los pasajeros pueden adquirir la tarjeta oficial en las boleterías de las estaciones de la Línea 1. Una vez que cuentan con ella, deben cargar el saldo necesario para sus desplazamientos y pasarla por los lectores habilitados al ingresar y salir del sistema, según el procedimiento establecido para el servicio.

La tarjeta tiene una vigencia de diez años desde su adquisición. Para proteger el saldo en caso de pérdida o robo, se recomienda asociarla al DNI mediante los canales de atención de la Línea 1. La empresa informa que este procedimiento puede realizarse a través del número telefónico 0-800-111-21.

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Capturar a estafador en la Línea 1 de Metro que tenía recarga de casi cuatro millones de soles. Foto: Andina

Cómo consultar el saldo restante de tu tarjeta del Tren en los validadores

Los usuarios pueden recargar la tarjeta del Metro de Lima en las boleterías o en las máquinas de autoservicio disponibles en las estaciones. Ambas alternativas permiten añadir dinero al soporte físico sin necesidad de comprar una nueva tarjeta cada vez que se agote el saldo.

En las máquinas de autoservicio, el procedimiento comienza al colocar la tarjeta en el lector indicado. La pantalla permite visualizar el saldo disponible y seleccionar la opción de recarga. Luego, el pasajero debe introducir el dinero en las ranuras correspondientes, siguiendo las indicaciones del equipo.

El pago de los pasajes en la Línea 1 del Metro se realiza a través de tarjetas electrónicas, cuyos saldos se recargan en las máquinas de autoservicio ubicadas en las 26 estaciones. | Foto: Andina

Antes de confirmar la operación, es importante verificar el monto que aparece en la pantalla y comprobar si la máquina entrega vuelto. Algunos equipos ofrecen una modalidad de carga sin vuelto, por lo que conviene introducir el importe exacto cuando corresponda. Al finalizar, se debe esperar la confirmación de la operación antes de retirar la tarjeta y recoger el comprobante, si se solicita.

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Quienes prefieren recibir asistencia pueden acudir a una boletería y entregar la tarjeta al personal encargado, junto con el dinero que desean abonar. Después del procedimiento, es recomendable comprobar el saldo actualizado y conservar el comprobante de la transacción.

Para evitar inconvenientes, los pasajeros deben realizar las recargas únicamente en los puntos autorizados y revisar que el monto ingresado coincida con el registrado. Si la operación presenta algún problema, pueden solicitar ayuda al personal de la estación antes de volver a intentarlo.

¿Cómo consultar el saldo restante de tu tarjeta del Tren en los validadores?

Consultar el saldo de la tarjeta de la Línea 1 permite saber si el dinero disponible alcanza para el siguiente viaje. Una de las formas más sencillas de hacerlo es observar la pantalla del torniquete al pasar la tarjeta por el lector de salida, donde se muestra el monto restante.

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Línea 1 Metro de Lima: ¿Cómo obtener la tarjeta de medio pasaje del tren eléctrico? (Composición / Andina)

Otra alternativa consiste en utilizar las máquinas de autoservicio. El pasajero debe acercar la tarjeta al lector correspondiente y esperar a que la pantalla muestre el saldo disponible. Este procedimiento permite revisar el dinero acumulado sin necesidad de efectuar una recarga.

También es posible solicitar la consulta directamente en las boleterías. El personal puede pasar la tarjeta por el lector e indicar cuánto saldo tiene el usuario. Si se necesita información más detallada sobre los movimientos registrados, la empresa dispone de canales de atención para orientar a los pasajeros sobre las opciones disponibles.

La aplicación oficial App Línea 1 ofrece otra alternativa para revisar el saldo desde el celular. Para utilizar esta función, es necesario asociar previamente la tarjeta al DNI, siguiendo las indicaciones de la plataforma.

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Además de comprobar el saldo, se recomienda revisar el registro después de realizar una recarga. De esta manera, el usuario puede detectar oportunamente cualquier diferencia entre el monto abonado y el dinero que figura en la tarjeta.

Advertencia sobre la reventa ilegal de pasajes y tarjetas clonadas fuera de las estaciones

La compra de pasajes a revendedores que operan en los exteriores o cerca de los accesos de las estaciones puede exponer a los pasajeros a tarjetas adulteradas y otras modalidades de fraude. Estos vendedores ofrecen ingresos rápidos a cambio de pagos en efectivo, pero el origen del saldo utilizado puede ser irregular.

Un reportaje de Latina Noticias documentó la actividad de los llamados tarjeteros en estaciones concurridas, entre ellas Ayacucho, La Cultura y Gamarra. Según la investigación periodística, los revendedores cobraban entre S/ 2 y S/ 2,50 por permitir el ingreso de pasajeros mediante tarjetas que podían haber sido manipuladas.

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Las mafias de revendedores de pasajes para la Línea 1 del Metro de Lima emplean tarjetas adulteradas. | Policía Nacional

Walter Matos, exinvestigador de la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología (Divindat), explicó al medio que algunas de estas tarjetas “no están haciendo uso de un saldo lícito; han sido adulteradas y tienen montos que no les corresponden”. La investigación señaló que el mecanismo involucraría tarjetas clonadas o manipuladas y recargas fraudulentas.

La reventa también puede perjudicar económicamente al sistema de transporte, debido a que los viajes realizados con saldos irregulares no representan ingresos legítimos por el servicio. Por ello, se recomienda evitar las ofertas de personas que prometen ingresar sin hacer la fila o cobran por pasar a través de los torniquetes con tarjetas ajenas.

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Para reducir los riesgos, lo más seguro es comprar la tarjeta oficial, recargarla en las boleterías o máquinas autorizadas y utilizarla personalmente. Si un pasajero detecta una operación irregular o tiene problemas con su tarjeta, puede solicitar asistencia al personal de la estación.

Tramitar la tarjeta preferencial de la Línea 1 para universitarios y escolares

Los estudiantes de educación básica, universidades e institutos pueden solicitar una tarjeta de medio pasaje de la Línea 1, que permite pagar S/ 0,75 por viaje cuando se cumplen las condiciones del beneficio. El costo de emisión de una tarjeta nueva es de S/ 5, el mismo importe indicado para los duplicados.

El procedimiento puede comenzar mediante el pre registro en la plataforma oficial de Trámite Medio de la Línea 1. Allí, el solicitante completa sus datos y obtiene un número de atención para continuar con la gestión presencial.

Los universitarios y estudiantes de institutos deben presentar su documento de identidad vigente y el carné de estudiante correspondiente, emitido por la entidad competente. También deben cumplir con los requisitos establecidos por la empresa operadora para validar su condición de estudiante activo.

En el caso de los escolares, se solicita el DNI vigente del menor o la documentación admitida por la empresa. Los estudiantes menores de edad deben acudir acompañados por su padre, madre o apoderado legal. Si el escolar es mayor de edad, se requiere la documentación adicional que corresponda, como la constancia de matrícula vigente.

Un usuario selecciona la opción para comprar una Tarjeta Interoperable de Transporte en una máquina expendedora para la Línea 2 del Metro de Lima y Callao. (Andina Noticias)

La entrega y activación de las tarjetas preferenciales se realiza en estaciones autorizadas. Según la información publicada por la Línea 1, los puntos habilitados son Pumacahua, Jorge Chávez, San Borja Sur, El Ángel y Los Postes. Antes de acudir, conviene verificar los requisitos y horarios vigentes en los canales oficiales.

El beneficio tiene condiciones de uso según el tipo de estudiante. Para los universitarios e integrantes de institutos, el medio pasaje se aplica de lunes a sábado, mientras que los domingos y feriados se cobra la tarifa general. Para los escolares, la tarifa preferencial corresponde a los días de clase, de lunes a viernes durante el año escolar. La renovación por actualización del carné puede realizarse gratuitamente, de acuerdo con las condiciones publicadas por la empresa.

Antes de iniciar el trámite, los estudiantes deben comprobar que sus documentos estén vigentes y que la tarjeta quede correctamente activada. Así podrán acceder a la tarifa preferencial y evitar cobros correspondientes al pasaje general.