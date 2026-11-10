Gran despliegue de seguridad por la llegada del Papa León XIV al Perú: Fuerzas especiales, 9 helicópteros y más de 37 mil efectivos PNP

Efectivos de las unidades tácticas de la Policía Nacional del Perú forman filas en una base policial durante los preparativos del operativo de seguridad para la visita papal. (X/@MININTER)

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Más de 37.000 efectivos de la Policía Nacional del Perú se desplegarán en cinco ciudades del país para garantizar la seguridad durante la visita apostólica del papa León XIV, que se extenderá del 11 al 16 de noviembre. El esquema, presentado por el comandante general de la institución, general Freddy López Mendoza, incluye 24 escenarios, 32 rutas de desplazamiento y un dispositivo de tres anillos concéntricos que combina unidades especializadas de la PNP con el equipo de protección personal del Vaticano.

La Policía Nacional del Perú (PNP) distribuirá sus 37.149 efectivos en dos grandes bloques operativos. El primero concentra 22.464 uniformados en Lima Metropolitana y el Callao, donde se prevén los eventos de mayor convocatoria. El segundo agrupa a 14.685 agentes asignados a Chiclayo, Santa Cruz (Cajamarca), Cusco y Pucallpa, ciudades que recibirán al pontífice en los días centrales de la gira.

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Municipalidad de Lima presenta plan de seguridad y desvíos por la visita del papa León XIV. (Crédito: Infobae Perú/MML)

El esquema de seguridad opera en tres anillos. El anillo interior quedará bajo responsabilidad de la Dirección de Seguridad del Estado, en coordinación directa con el equipo vaticano; los anillos exteriores serán cubiertos por efectivos de las regiones policiales y unidades especializadas que recibieron capacitación y reentrenamiento específicos para este operativo.

Para cubrir la totalidad de los escenarios y las rutas trazadas en las cinco sedes, la institución dispondrá de 272 vehículos, 576 motocicletas, 5 ambulancias, 9 helicópteros y 3 aviones, distribuidos de acuerdo con las necesidades operativas de cada localidad. El plan fue presentado en el Escuadrón de Emergencia de la PNP, en el distrito de La Victoria, durante una ceremonia presidida por el ministro del Interior, César Astudillo.

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Efectivos de la Policía Nacional del Perú presentan los vehículos blindados y las motocicletas asignados a la escolta de la visita papal. (X/@MININTER)

León XIV llega el miércoles y pasa su primera noche en la Nunciatura

En Lima, las actividades del papa se concentran en tres jornadas: miércoles 11, jueves 12 y lunes 16 de noviembre. El primer día, el pontífice aterrizará aproximadamente a las 17:30 horas en el Ala Aérea N.° 2 y se trasladará de inmediato a Palacio de Gobierno para una visita oficial a la presidenta de la república. Por la tarde, cumplirá un encuentro con autoridades locales en el Gran Teatro Nacional antes de retirarse a pernoctar en la Nunciatura Apostólica.

Los accesos del público a la Plaza Mayor —por el jirón Callao y el jirón de la Unión— se habilitarán desde las 11:00 horas y se cerrarán a las 17:00. Se estima la asistencia de entre 14.000 y 15.000 personas. El ingreso papal está previsto entre las 18:00 y 18:15 horas, con salida a las 19:30. El recorrido vehicular del santo padre hacia la plaza se realizará por el jirón Conde de Superunda, con vuelta perimetral por los jirones de la Unión, Nicolás de Piérola y Carabaya.

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Llave de Lima y encuentro con 52.000 jóvenes en el Estadio Nacional

El 12 de noviembre, León XIV regresará a la Plaza Mayor para reunirse con el alcalde metropolitano, recibir la llave de la ciudad y participar en un encuentro con los obispos en la Catedral de Lima. Los accesos públicos a la plaza se abrirán esa jornada a las 05:00 horas y cerrarán a las 08:00, dado que el ingreso del papa está programado para las 09:15.

Por la tarde, a las 17:20 horas, el pontífice presidirá un encuentro con jóvenes de entre 16 y 35 años en el Estadio Nacional, con una convocatoria estimada de 52.000 personas: 40.000 en tribunas y 12.000 en el campo. Durante ese evento, se restringirá el tránsito vehicular en las avenidas 28 de Julio y Paseo de la República, así como en Petit Thouars. Los asistentes ingresarán por 34 puertas habilitadas según el pase asignado; el recorrido papal se realizará por la calle José Díaz, con acceso al estadio por la tribuna de Occidente.

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Un plano de la Municipalidad de Lima detalla los accesos peatonales y las restricciones viales en el Estadio Nacional ante la reunión del papa León XIV con jóvenes.

La misa de despedida en Las Palmas convocará a 1,2 millones de fieles

El lunes 16, antes de iniciar su regreso al Vaticano, el papa visitará a los adultos mayores en la Casa de Acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, en el Callao, a las 08:30 horas. Luego se trasladará a la Base Aérea Las Palmas, en Surco, para presidir el encuentro multitudinario y la misa de despedida, el acto de mayor convocatoria de toda la visita con aproximadamente 1.200.000 fieles esperados.

Las puertas de acceso a Las Palmas estarán abiertas desde las 22:00 horas del domingo 15 y el ingreso del público concluirá a las 09:00 del lunes. Se habilitarán 16 puertas; los asistentes deberán presentar su pase con código QR y su documento nacional de identidad (DNI). La actividad concluirá cerca de las 13:00 horas, tras lo cual el pontífice partirá desde el Ala Aérea N.° 2 —conocido como Grupo N.° 8— con destino a Roma.

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En Chiclayo, León XIV tiene dos jornadas de actividades multitudinarias y pastorales

El 13 y 14 de noviembre, el papa cumplirá una agenda intensa en Chiclayo, con encuentros multitudinarios, celebraciones litúrgicas, visitas a iglesias y reuniones con jóvenes, seminaristas y representantes de la diócesis. Los 14.685 efectivos asignados a provincias tendrán en esta ciudad su primera y más prolongada prueba operativa.

El 14 de noviembre, antes de concluir su estadía en la región norte, León XIV se trasladará a la provincia de Santa Cruz, en Cajamarca, donde participará en una acción litúrgica y una misa en el aeródromo local, en un escenario de menor escala pero de alta significación pastoral para las comunidades rurales de la zona.

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Ticketmaster inicia el canje de entradas para la misa del papa León XIV con cuatro fases y bloques asignados| Foto: Vatican News/Arzobispado de Lima |

Cusco y Pucallpa reciben al pontífice en la jornada más exigente logísticamente

El 15 de noviembre será la fecha de mayor complejidad operativa en provincias: el papa visitará primero Cusco, donde tiene previsto un encuentro multitudinario en la fortaleza de Sacsayhuaman y una visita a la Catedral. En el mismo día, se trasladará a Pucallpa para un encuentro con comunidades nativas en el bulevar de Yarinacocha, con actividades pastorales adicionales en la Catedral local y en la Videnita.

La concentración de dos destinos distantes en una sola jornada convierte al 15 de noviembre en el día de mayor exigencia para el dispositivo de seguridad en provincias, tanto en términos logísticos como de coordinación entre las regiones policiales del sur y del oriente del país. El general López Mendoza no precisó el número de efectivos asignados específicamente a cada una de estas dos ciudades.

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