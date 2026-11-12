Fernanda Tomé revela detalles de su llegada a Deportivo Soan: “Fue la mejor propuesta que me hizo un equipo en Perú”

Fernanda Tomé revela detalles de su llegada a Deportivo Soan y deja indirecta a San Martín.

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Fernanda Tomé llegó a Perú para incorporarse a Deportivo Soan y espera debutar cuanto antes en la Liga Peruana de Vóley 2026/2027. La brasileña compartió un video en el que contó detalles de su fichaje por el equipo de Puente Piedra y habló de sus objetivos para esta nueva etapa.

‘Tomezinha’ se refirió primero a sus metas para la temporada y a cómo llega a Soan, después de haber sido subcampeona en Maldivas.

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“Las expectativas para las temporadas 2026 y 2027, sin duda, son siempre las mejores. Me encuentro en buena forma física, mi mente está tranquila, enfocada en el trabajo, y espero que este año en Perú sea aún mejor que los anteriores”, afirmó.

La jugadora también reconoció que el desafío exigirá esfuerzo. “La valoración es consecuencia del trabajo duro, con sudor, mucha disposición y, muchas veces, muchas lágrimas. No es fácil. Nunca lo fue y nunca lo será, pero creo que, con el deseo de ser mejor cada día, las cosas empiezan a ser más fáciles”, sostuvo.

Además, destacó el vínculo que mantiene con Perú, país al que considera su segundo hogar. “Aunque no estoy en Brasil, me siento como en casa allí. Siempre fui muy bien recibida, principalmente por la hinchada. Es un cariño inexplicable. Me emociono en cada partido”, expresó.

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'Tomezinha' habló de sus objetivos y de la propuesta que la sedujo para volver a la Liga Peruana de Vóley. Créditos: Instagram.

La propuesta de Soan fue la mejor económicamente

Fernanda Tomé también explicó qué la llevó a regresar a Perú y aceptar la propuesta de Deportivo Soan. La brasileña aseguró que la oferta del club de Puente Piedra fue la mejor que recibió en el país, por encima de los contratos que tuvo durante su etapas anterior en la Liga Peruana de Vóley, específicamente su paso por Universidad San Martín.

“La propuesta de Soan es prueba de eso. Es un club que tiene condiciones para pelear cada vez más arriba, un equipo con buena estructura y que hizo todo para traerme de vuelta. Me siento muy feliz y honrada por eso. Todo fue y ha sido maravilloso”, expresó.

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“Perú ocupa un lugar especial en mi corazón por varios motivos. Esta vez, con mejores condiciones y un contrato todavía mejor, fue la mejor propuesta que me hizo un equipo en Perú. Estoy muy feliz y agradecida a Dios, porque tengo mucha fe y estoy segura de que este regreso a Perú tiene la mano de Dios”, complementó ‘Tomezinha’.

Tomé disputó tres temporadas con Universidad San Martín y estuvo cerca de obtener su primer título en Perú. La brasileña llegó a dos finales, aunque perdió ambas frente a Alianza Lima.

Fernanda Tomé posó con la camiseta de Deportivo Soan en su arribo al Perú. Crédito: Prensa club

¿Cuándo debutará Fernanda Tomé con Soan?

Fernanda Tomé aseguró que se encuentra en buenas condiciones físicas para afrontar su regreso a Perú. La brasileña vuelve al país después de su etapa en Maldivas, donde fue elegida como la mejor jugadora extranjera del campeonato y alcanzó la final, en la que terminó como subcampeona.

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Sus declaraciones abren la posibilidad de que sume minutos en el próximo partido de Deportivo Soan frente a Rebaza Acosta, programado para el domingo 15 de noviembre, a las 16:30 horas, en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.

No obstante, su presencia todavía no está confirmada. La decisión quedará en manos del entrenador Vinícius Fernandes, quien definirá si la atacante brasileña integra la convocatoria para ese encuentro o si deberá esperar a la siguiente fecha de la Liga Peruana de Vóley para concretar su reestreno.