Papa León XIV a las familias heridas por el abandono, las adicciones y la violencia doméstica: “Dios los ama, no se rindan”

El Papa León XIV se dirige a los fieles en Perú, compartiendo reflexiones sobre la familia, el trabajo, la condición de la mujer y la necesidad de unidad para afrontar los desafíos actuales.

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El papa León XIV dedicó un mensaje a las familias que atraviesan situaciones difíciles durante su encuentro con los fieles en la Plaza de Armas de Lima, este jueves 12 de noviembre, tras celebrar la Hora Media en la Catedral. El líder de la Iglesia Católica reconoció el esfuerzo de las mujeres que crían solas a sus hijos y abordó los problemas que afectan a las familias peruanas, como las dificultades económicas, las adicciones y la violencia doméstica.

El religioso recordó que cada integrante de una familia tiene una responsabilidad en el cuidado de los demás y en la construcción de un hogar. En ese sentido, pidió no perder la esperanza frente a las adversidades y tomó como referencia a la Sagrada Familia para explicar que la fe puede ayudar a afrontar incluso los momentos más complicados.

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León XIV reconoce a las madres que sacan adelante a sus hijos

Durante su mensaje, el papa León XIV destacó que todos los integrantes de una familia están llamados a contribuir con sus capacidades y talentos. Precisó que esa responsabilidad se expresa en acciones cotidianas como cuidar al otro, tener gestos de ternura, trabajar responsablemente, escuchar con paciencia y enseñar mediante el ejemplo.

En particular, dedicó unas palabras a las madres que deben asumir solas la crianza de sus hijos, muchas veces sin el acompañamiento de sus parejas. “Quisiera destacar a tantas madres que muchas veces sufren y se encuentran solas, teniendo que afrontar numerosas dificultades para poder llevar adelante a sus hijos, para que crezcan sanos y lleguen a ser hombres y mujeres de bien”, expresó León XIV.

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“Quiero agradecer de modo especial a esas mujeres, madres, tías, que con gran valentía transmiten a las generaciones futuras, con el ejemplo de sus vidas, la fe y la esperanza cierta”, expresó ante los asistentes, quienes respondieron con aplausos.

Violencia doméstica, alcoholismo y drogadicción: las dificultades que afectan a las familias

La recaudado por los impuestos saludables no es suficiente para atender problemas como el tabaquismo y alcoholismo. Crédito: Getty

Roberto Prevost también reconoció que existen hogares peruanos afectados por diferentes problemas que deterioran sus relaciones y dificultan la convivencia. Entre ellos mencionó las dificultades económicas, la separación de familiares por la emigración a otro país y las adicciones.

En su intervención, hizo referencia específicamente a la ludopatía y las apuestas, el alcoholismo, la drogadicción, los abusos y la violencia doméstica.

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Frente a este panorama, León XIV recordó que “Dios ama a todas las familias, especialmente a aquellas que atraviesan momentos críticos”. En ese sentido, las exhortó a no perder la esperanza y a tomar como referencia a la Sagrada Familia, que también tuvo que afrontar situaciones de incertidumbre y precariedad.

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“No se rindan ante la dificultad. Miren el ejemplo de la Sagrada Familia. Tampoco les resultó fácil construir un hogar. Ellos también, como muchas de nuestras familias, tuvieron que mantener la fe y la confianza en Dios en situaciones de incertidumbre y precariedad”, expresó ante la multitud.

León XIV y su mensaje a las familias peruanas

A partir de esa experiencia, sostuvo que la fe permite a las familias afrontar sus problemas, permanecer unidas en los momentos difíciles y compartir también las alegrías.

El impacto de la tecnología en la convivencia familiar

“Un reto muy actual, que también han mencionado, es el del impacto digital en la familia. Recientemente, en la encíclica Magnifica Humanitas, he expresado cómo la tecnología actual tiene el riesgo de suplantar la convivencia real, exponiendo a los miembros de la familia a la distracción y a contenidos a veces nocivos”, advirtió León XIV.

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El pontífice consideró que afrontar este problema requiere el compromiso de distintos sectores de la sociedad. “A este respecto, es indispensable una alianza entre la política, las instituciones educativas y las familias para solucionar juntos los problemas que de ello surgen”, sostuvo.

El pontífice también vinculó la formación de los niños y adolescentes con el futuro del país. Recordó que los hijos de las familias peruanas serán los próximos ciudadanos, empresarios y trabajadores de las ciudades y los campos.