Perú

Estaciones de la Línea 1 del Metro de Lima: Lista completa de Villa El Salvador a Bayóvar

La Línea 1 conecta Villa El Salvador con Bayóvar a través de 26 estaciones. Conoce la lista completa y cuáles permiten acceder a zonas comerciales y hospitales de Lima

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La Línea 1 del Metro de Lima recorre la capital de sur a norte y conecta distritos como Villa El Salvador, San Juan de Miraflores, San Borja, el Cercado de Lima y San Juan de Lurigancho. A lo largo de su viaducto elevado, el servicio cuenta con estaciones ubicadas cerca de importantes avenidas, zonas comerciales y establecimientos públicos que forman parte de la rutina de miles de pasajeros.

El recorrido comienza en la estación Villa El Salvador y termina en Bayóvar, en San Juan de Lurigancho. Entre ambos puntos, el tren realiza paradas en sectores de alta circulación, como Gamarra y La Cultura, que destacan por su actividad comercial, laboral y cultural.

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Gamarra encabeza el tráfico en la Línea 1 del Metro de Lima, supera los ocho millones de viajes
Gamarra encabeza el tráfico en la Línea 1 del Metro de Lima, supera los ocho millones de viajes| ATU

Conocer cuáles son las estaciones de la Línea 1 del Metro de Lima, en qué orden se encuentran y cuánto tiempo toma llegar a determinados puntos permite planificar los viajes en transporte público. Esta es la lista completa de paradas, junto con las principales conexiones y la información para consultar el mapa de la ruta.

Recorrido de Sur a Norte: De la Estación Villa El Salvador a la Estación La Cultura

El primer tramo de la Línea 1 del Metro de Lima comprende el recorrido entre Villa El Salvador y La Cultura, en San Borja. El viaje toma aproximadamente 27 minutos y cubre una distancia de 16,9 kilómetros, según los tiempos estimados de la ruta consultada.

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En este trayecto, los pasajeros pasan por 13 estaciones, contando el punto de partida y el destino:

  1. Villa El Salvador, terminal sur.
  2. Parque Industrial.
  3. Pumacahua.
  4. Villa María.
  5. María Auxiliadora.
  6. San Juan.
  7. Atocongo.
  8. Jorge Chávez.
  9. Ayacucho.
  10. Cabitos.
  11. Angamos.
  12. San Borja Sur.
  13. La Cultura, en San Borja.
Manuel Wu, quien preside el directorio de la Línea 1 del Metro de Lima, afirmó que no está previsto aplicar un alza en la tarifa durante el 2025.
Manuel Wu, quien preside el directorio de la Línea 1 del Metro de Lima, afirmó que no está previsto aplicar un alza en la tarifa durante el 2025. Foto: Perú Construye

Para realizar este recorrido, los usuarios que parten de Villa El Salvador deben abordar el tren con dirección a Bayóvar. La frecuencia del servicio puede variar según el horario y la demanda de pasajeros, por lo que conviene revisar la información operativa antes de viajar.

La estación La Cultura se encuentra en el cruce de las avenidas Aviación y Javier Prado. Desde allí, los pasajeros pueden acceder a espacios como la Biblioteca Nacional del Perú, el Gran Teatro Nacional, el Museo de la Nación y el centro comercial La Rambla San Borja. Su ubicación también facilita las conexiones con otros servicios de transporte que circulan por la avenida Javier Prado.

Tramo Central y Norte: De la Estación Grau a la terminal Bayóvar en SJL

El recorrido desde la estación Miguel Grau, en el Cercado de Lima, hasta Bayóvar, en San Juan de Lurigancho (SJL), comprende el tramo central y norte de la Línea 1. El viaje dura aproximadamente 28 minutos, aunque el tiempo puede variar de acuerdo con las condiciones del servicio.

En esta sección, el tren cruza el río Rímac y continúa hacia uno de los distritos más poblados del país. Las estaciones del trayecto son las siguientes:

  1. Miguel Grau, en el Cercado de Lima.
  2. El Ángel, en la zona de Barrios Altos.
  3. Presbítero Maestro.
  4. Caja de Agua.
  5. Pirámide del Sol.
  6. Los Jardines.
  7. Los Postes.
  8. San Carlos.
  9. San Martín.
  10. Santa Rosa.
  11. Bayóvar, terminal norte.

La estación Miguel Grau funciona como un punto de acceso al servicio para quienes se desplazan desde el centro de Lima hacia San Juan de Lurigancho. Para llegar a Bayóvar, es necesario abordar el tren que se dirige hacia el norte. Los intervalos entre unidades pueden variar según la hora punta y los periodos de menor demanda.

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Bayóvar se ubica en la intersección de las avenidas Fernando Wiesse y Héroes de la Breña. Su entorno concentra opciones de transporte complementario, como rutas alimentadoras y otros servicios que facilitan los desplazamientos hacia diferentes sectores de San Juan de Lurigancho.

Estaciones con mayor afluencia de pasajeros: Gamarra, La Cultura y Bayóvar

Las estaciones Gamarra, La Cultura y Bayóvar destacan por el volumen de pasajeros que movilizan y por su ubicación estratégica dentro de la red ferroviaria. De acuerdo con información difundida por la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), Gamarra encabezó la lista de estaciones con mayor demanda durante los primeros meses de 2026.

Entre enero y mayo de ese año, Gamarra registró más de 8,2 millones de viajes, seguida de La Cultura, con 7,6 millones, y Bayóvar, con 6,9 millones. Estas cifras reflejan la importancia de las tres estaciones para los desplazamientos vinculados al comercio, el trabajo, los estudios y las conexiones con otros servicios urbanos.

Usuarios expresaron su malestar por la demora en la llegada de trenes y la congestión en varias estaciones durante la noche del viernes. Foto: La República
Usuarios expresaron su malestar por la demora en la llegada de trenes y la congestión en varias estaciones durante la noche del viernes. Foto: La República

Gamarra, ubicada en La Victoria, recibe pasajeros que se dirigen al principal emporio textil de Lima, donde se concentran galerías, tiendas de ropa y negocios de confección. La Cultura, en San Borja, se encuentra cerca de oficinas, instituciones culturales y centros comerciales, además de las avenidas Aviación y Javier Prado.

Bayóvar, por su parte, cumple una función clave para los usuarios de San Juan de Lurigancho, ya que constituye el terminal norte de la línea y permite conectar con otros medios de transporte. Debido al movimiento de pasajeros en estos puntos, es recomendable considerar tiempo adicional para ingresar a las estaciones, recargar tarjetas y abordar los trenes durante las horas de mayor demanda.

Conexiones con emporios comerciales (Gamarra) y Hospital del Niño y/o Dos de Mayo

La Línea 1 del Metro de Lima facilita el acceso a importantes zonas comerciales y establecimientos de salud. Algunas estaciones permiten llegar a estos destinos a pie, mientras que otras requieren completar el recorrido con un autobús o un servicio de transporte complementario.

Para visitar el emporio comercial de Gamarra, la estación del mismo nombre es la alternativa más directa. Sus salidas se encuentran sobre la avenida Aviación y permiten llegar caminando a las galerías, tiendas textiles y centros comerciales de La Victoria. Debido a la concentración de compradores, conviene mantener las pertenencias aseguradas y prestar atención al entorno.

Tren verde y negro sobre vías, llegando a una plataforma de estación con cables aéreos. Persona de espaldas en primer plano, edificios al fondo
Un tren de la Línea 1 del Metro de Lima arriba a la plataforma de una estación, mientras una persona espera en primer plano. (Andina)

Quienes necesitan acudir al Hospital Nacional Dos de Mayo, en el Cercado de Lima, pueden bajar en la estación Miguel Grau y continuar a pie hasta el establecimiento. La distancia aproximada es de 400 metros, aunque el recorrido concreto depende de la salida utilizada y del acceso al hospital.

En el caso del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, la estación La Cultura permite continuar el viaje mediante servicios de transporte que circulan por la avenida Javier Prado. También existe la posibilidad de caminar parte del trayecto, aunque es recomendable comprobar la ruta y el tiempo de desplazamiento antes de salir.

Para llegar a la sede del Hospital del Niño de Breña, ubicada en la avenida Brasil, la estación Miguel Grau sirve como punto de conexión. Desde allí, los pasajeros pueden continuar en transporte público hacia la plaza Bolognesi y las calles cercanas al establecimiento. Las rutas disponibles y la duración del traslado dependen del servicio elegido y de las condiciones del tránsito.

Línea 1 del Metro de Lima-Perú-06 de febrero

Mapa descargable en PDF del viaducto elevado de la Línea 1

Consultar el mapa de estaciones de la Línea 1 del Metro de Lima antes de viajar ayuda a identificar el punto de partida, la estación de destino y las paradas intermedias. También permite reconocer los terminales de Villa El Salvador y Bayóvar, así como las estaciones ubicadas cerca de centros comerciales, instituciones públicas y establecimientos de salud.

Los pasajeros pueden revisar la información de la ruta en los canales oficiales de la ATU y del operador de la Línea 1. Para contar con una referencia durante el viaje, conviene buscar una versión del mapa en PDF que muestre las estaciones en orden y permita ampliar los nombres sin perder legibilidad.

Antes de iniciar el recorrido, también es útil comprobar los horarios de funcionamiento, la frecuencia de los trenes y las tarifas vigentes, ya que estos datos pueden cambiar. Con esta información, los usuarios pueden organizar sus desplazamientos entre el sur, el centro y el norte de Lima y elegir la estación más conveniente para cada destino.

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