⁠Papa León XIV emocionó a los peruanos en la Plaza Mayor al evocar famoso vals y cantar ‘Contigo Perú’

El líder de la Iglesia Católica se sumó a la interpretación del emblemático vals criollo compuesto por Augusto Polo Campos, mientras los asistentes lo entonaban emocionados junto a monseñor Carlos Castillo. El momento estuvo acompañado de aplausos, lágrimas y muestras de cariño hacia el Santo Padre. | Vatican News

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El papa León XIV protagonizó otro momento emotivo y de su encuentro con los fieles en la Plaza de Armas de Lima, este jueves 12 de noviembre. Ante más de 40 mil personas, el pontífice cerró su discurso con una bendición para el país y, segundos después, se sumó a la interpretación de uno de los valses más representativos del pueblo peruano: ‘Contigo Perú’.

Las imágenes captaron al líder de la Iglesia Católica vocalizando partes de la canción junto al arzobispo de Lima, monseñor Carlos Castillo, mientras los asistentes entonaban a viva voz sus versos. La escena despertó aplausos y muestras de emoción entre los peruanos que llegaron hasta el centro histórico para acompañarlo.

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Papa León XIV se suma al canto de ‘Contigo Perú’ en la Plaza de Armas

“Que la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Dios bendiga al Perú”, expresó León XIV al concluir su intervención ante la multitud.

Inmediatamente después, comenzó a escucharse Contigo Perú, el emblemático vals criollo compuesto por el peruano Augusto Polo Campos e inmortalizado en las voces de Arturo ‘Zambo’ Cavero y Óscar Avilés. El tema, considerado por muchos como un segundo himno nacional, protagonizó un momento de celebración y sentimiento patrio que incluso hizo derramar lágrimas a algunos de los asistentes.

Monseñor Carlos Castillo entona el vals Contigo Perú junto al papa León XIV, con una fotografía superpuesta de Augusto Polo Campos, Óscar Avilés y el Zambo Cavero. (Infobae Perú)

El papa acompañó la interpretación junto a monseñor Carlos Castillo. Las cámaras registraron al líder católico, quien por momentos seguía la letra de esta composición, que expresa el cariño y el sentimiento del peruano por su patria.

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Vatican News destaca la emoción de los peruanos al cantar junto al Papa

El sacerdote Juan Carlos Velarde Gonzáles, comentarista en Vatican News, portal oficial de información de la Santa Sede, destacó el significado de la escena para todos los católicos que siguen la transmisión desde otros países.

“Un momento de mucha emoción para tantos peruanos que han vuelto a ver a aquel que les ha servido como obispo de Chiclayo. (...) La imagen previa cuando comenzaba esta canción q escuchamos, hemos visto también en algún momento cantar al papa León XIV, porque seguro que durante su episcopado más de dos veces lo cantaría junto al pueblo que él guio durante sus años aquí en el Perú”, comentó.

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La referencia al paso de León XIV por Chiclayo evocó su vínculo con el país, donde ejerció como obispo antes de ser elegido sucesor de Francisco.

Mientras continuaba la interpretación de Contigo Perú, el pontífice protagonizó otros momentos de cercanía con los asistentes. Entre ellos, se acercó a dos personas con discapacidad para entregarles rosarios.

El gesto formó parte del encuentro con los fieles en la Plaza de Armas, donde León XIV tuvo oportunidad de saludar y compartir algunos instantes con quienes llegaron desde distintos puntos para verlo durante su visita al Perú.

Letra de ‘Contigo Perú’

Arturo 'Zambo' Cavero es un ícono de la música criolla que trasciende el tiempo y el espacio. (Andina)

Cuando despiertan mis ojos y veo

Que sigo viviendo contigo, Perú

Emocionado, doy gracias al cielo

Por darme la vida contigo, Perú

Eres muy grande

Y lo seguirás siendo

Pues todos estamos contigo, Perú

Sobre mi pecho, llevo tus colores

Y están mis amores contigo, Perú

Somos tus hijos y nos uniremos

Y así triunfaremos contigo, Perú

Unida la costa (unida la costa)

Unida la sierra (unida la sierra)

Unida la selva contigo, Perú

Unido el trabajo (unido el trabajo)

Unido el deporte (unido el deporte)

Unidos el norte, el centro y el sur

¡A triunfar, peruanos! (¡A triunfar, peruanos¡)

Que somos hermanos (que somos hermanos)

Que se haga victoria

Nuestra gratitud

Te daré la vida

Y cuando yo muera

Me uniré en la tierra

Contigo, Perú

Te daré la vida

Y cuando yo muera

Me uniré en la tierra

Contigo, Perú

Unida la costa (unida la costa)

Unida la sierra (unida la sierra)

Unida la selva contigo, Perú

Unido el trabajo (unido el trabajo)

Unido el deporte (unido el deporte)

Unidos el norte, el centro y el sur

¡A triunfar, peruanos! (¡A triunfar, peruanos¡)

Que somos hermanos (que somos hermanos)

Que se haga victoria

Nuestra gratitud

Te daré la vida

Y cuando yo muera

Me uniré en la tierra

Contigo, Perú

Te daré la vida

Y cuando yo muera

Me uniré en la tierra

Contigo, Perú

Agenda del papa León XIV para hoy, jueves 12 de noviembre

9:30 a. m. — Encuentro con los obispos del PerúCapilla del Palacio Arzobispal de Lima. Discurso del Santo Padre.Realizado

10:20 a. m. — Celebración de la Hora MediaBasílica Catedral de Lima, junto a obispos, sacerdotes, religiosos, seminaristas y representantes de la Iglesia.Realizado

11:30 a. m. — Encuentro con el pueblo peruanoPlaza ubicada frente a la Catedral de Lima. Encuentro sobre los desafíos y las esperanzas para el futuro del país.Realizado

Actividad pendiente6:00 p. m. — Vigilia de oración con jóvenes y universitariosEstadio Nacional de Lima. El pontífice dirigirá un discurso a los asistentes.

8:00 p. m. — Cena con los obisposNunciatura Apostólica, donde se hospeda durante su visita a Lima.

¿Qué actividades cumplirá el papa León XIV mañana?

El viernes 13 de noviembre, León XIV viajará a Chiclayo, donde desarrolló parte de su labor pastoral antes de ser elegido papa.

Su agenda contempla:

7:40 a. m.: salida en avión desde el Callao hacia Chiclayo.

9:10 a. m.: llegada a la Base Aérea de Chiclayo.

10:30 a. m.: misa en la explanada de las Pampas de Pimentel.

12:40 p. m.: visita privada a la capilla San Óscar A. Romero.

4:30 p. m.: encuentro con representantes de la Iglesia en el Santuario de Nuestra Señora de la Paz.

5:45 p. m.: encuentro con el mundo universitario en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo.

7:00 p. m.: cena con sacerdotes de la diócesis de Chiclayo.