Intercambio de Freebies del Papa León XIV: ¿Cuándo y dónde se realizará el evento en Lima?

Un grupo de jóvenes intercambia tarjetas y calcomanías ilustradas del Papa León XIV durante una reunión en un parque de Lima.

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El entusiasmo por la llegada del papa León XIV al Perú llevó a decenas de jóvenes a adoptar una tradición popular entre los seguidores de BTS: la elaboración e intercambio de freebies, pequeños regalos que se reparten entre personas que comparten una afición o, en este caso, la fe católica.

Stickers, estampitas, tarjetas coleccionables o photocards, dulces y pañuelos decorados con la imagen del Sumo Pontífice forman parte de los objetos que circulan entre los fieles. Varios de estos recuerdos fueron preparados para la Vigilia de los Jóvenes y para la Santa Misa de clausura, prevista para el lunes 16 de noviembre en la Base Aérea Las Palmas.

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Sin embargo, parte de los interesados no logró conseguir una entrada para las actividades oficiales de la visita papal. Para ellos, el Servicio de Parques de Lima (Serpar) anunció una jornada de intercambio de regalos vinculados a la llegada de León XIV.

Un afiche de la Municipalidad de Lima convoca a un intercambio de recuerdos por la visita del Papa León XIV en el Parque Metropolitano de Los Anillos en Ate.

El encuentro se realizará el sábado 14 de noviembre, entre las 15:00 y las 17:00, en el Parque Metropolitano de los Anillos, ubicado en el distrito de Ate. El ingreso será gratuito y no requerirá boleto para participar.

La convocatoria busca reunir a jóvenes católicos, familias y personas que deseen sumarse a la dinámica de los regalos artesanales. Los asistentes podrán llevar sus propios freebies papales para intercambiarlos con otros visitantes durante la actividad.

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La práctica tiene como antecedente las comunidades de seguidores del grupo surcoreano BTS, conocidas como ARMY. En esos espacios, los fanáticos suelen crear y repartir regalos sin costo durante conciertos, reuniones o eventos relacionados con sus artistas. Ahora, los jóvenes católicos trasladaron esa dinámica al contexto de la visita del Santo Padre.

Las redes sociales mostraron distintos diseños creados para la ocasión. Algunos incluyen ilustraciones del Papa, frases de fe, símbolos religiosos y referencias a la visita apostólica. Otros contienen oraciones impresas, calcomanías, tarjetas conmemorativas y golosinas.

Una reportera presenta recuerdos temáticos elaborados por jóvenes en Lima durante las actividades previas a la vigilia del papa León XIV. (Captura Latina)

El intercambio previsto en Ate se presenta como una opción para quienes quieran participar del ambiente generado por la presencia del Pontífice en Lima, aun si no podrán asistir a la vigilia juvenil o a la misa masiva del lunes.

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Jóvenes ya intercambian freebies del papa León XIV en la Vigilia de los Jóvenes

La dinámica ya se instaló entre los asistentes a la vigilia juvenil con el papa León XIV. Desde las 4:30 de la mañana, grupos de jóvenes organizados a través de WhatsApp llegaron a la intersección de la avenida 28 de Julio y Paseo de la República, en los alrededores del Estadio Nacional, para esperar el ingreso al evento.

Varios de ellos llevaron paquetes con regalos artesanales para compartir con peregrinos de otras parroquias. Entre los objetos había tisú, stickers con la imagen del Pontífice y estampitas con oraciones impresas sobre cartulina dúplex.

Una joven identificada como Sofi coordinó el grupo de intercambio a través de WhatsApp. También elaboró una lista en Excel para ordenar la distribución de los recuerdos entre los participantes. La convocatoria reunió a fieles procedentes de distintos puntos de Lima, incluidos jóvenes que salieron de madrugada desde la zona de Occidente Alto.

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Durante la cobertura informativa del segundo día de la visita del papa León XIV en el Perú, una reportera entrevista a asistentes que esperan en fila para ingresar a la vigilia juvenil. Los jóvenes muestran paquetes que contienen pañuelos, calcomanías y estampas impresas preparadas para intercambiar con otros fieles antes del ingreso al recinto.

Los asistentes prepararon cerca de 100 freebies papales para entregar durante la jornada. La mayoría de los materiales fue diseñada, impresa, recortada y armada por los propios integrantes del grupo.

Karen, una de las organizadoras, contó que pasó la noche previa confeccionando los regalos. “No pude ir [al recibimiento de ayer] porque me amanecí haciendo esto”, señaló en declaraciones recogidas por Latina. Julio, miembro del mismo grupo parroquial, indicó que ambos llegaron al punto de ingreso a las 4:30 de la mañana con sus entradas en mano.

El acceso a la Vigilia de los Jóvenes requirió una entrada gratuita, nominativa e intransferible. La actividad estuvo dirigida a personas de entre 16 y 35 años y tuvo lugar en el Estadio Nacional, donde el Pontífice compartió un encuentro de oración con jóvenes y universitarios.

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Una asistente a la vigilia en el Estadio Nacional exhibe calcomanías conmemorativas ante un micrófono de televisión. (Captura Latina)

El intercambio de freebies del papa León XIV en el Parque Metropolitano de los Anillos permitirá extender esa iniciativa a quienes no participaron de la vigilia. La actividad de Serpar se llevará a cabo dos días antes de la misa de clausura de la visita papal en Lima.