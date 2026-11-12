Perú

Intercambio de Freebies del Papa León XIV: ¿Cuándo y dónde se realizará el evento en Lima?

Ante la llegada del Sumo Pontífice, los jóvenes tienen entusiasmo por compartir recuerdos de su visita. Conoce dónde repartirlos si no podrás ir a algun evento oficial

Jóvenes en un parque sostienen e intercambian tarjetas y una bolsa con calcomanías ilustradas
Un grupo de jóvenes intercambia tarjetas y calcomanías ilustradas del Papa León XIV durante una reunión en un parque de Lima.
Guardar

El entusiasmo por la llegada del papa León XIV al Perú llevó a decenas de jóvenes a adoptar una tradición popular entre los seguidores de BTS: la elaboración e intercambio de freebies, pequeños regalos que se reparten entre personas que comparten una afición o, en este caso, la fe católica.

Stickers, estampitas, tarjetas coleccionables o photocards, dulces y pañuelos decorados con la imagen del Sumo Pontífice forman parte de los objetos que circulan entre los fieles. Varios de estos recuerdos fueron preparados para la Vigilia de los Jóvenes y para la Santa Misa de clausura, prevista para el lunes 16 de noviembre en la Base Aérea Las Palmas.

PUBLICIDAD

Sin embargo, parte de los interesados no logró conseguir una entrada para las actividades oficiales de la visita papal. Para ellos, el Servicio de Parques de Lima (Serpar) anunció una jornada de intercambio de regalos vinculados a la llegada de León XIV.

Jóvenes en un parque intercambian tarjetas y pegatinas en un afiche informativo que anuncia una actividad el sábado 14 de noviembre
Un afiche de la Municipalidad de Lima convoca a un intercambio de recuerdos por la visita del Papa León XIV en el Parque Metropolitano de Los Anillos en Ate.

El encuentro se realizará el sábado 14 de noviembre, entre las 15:00 y las 17:00, en el Parque Metropolitano de los Anillos, ubicado en el distrito de Ate. El ingreso será gratuito y no requerirá boleto para participar.

La convocatoria busca reunir a jóvenes católicos, familias y personas que deseen sumarse a la dinámica de los regalos artesanales. Los asistentes podrán llevar sus propios freebies papales para intercambiarlos con otros visitantes durante la actividad.

PUBLICIDAD

La práctica tiene como antecedente las comunidades de seguidores del grupo surcoreano BTS, conocidas como ARMY. En esos espacios, los fanáticos suelen crear y repartir regalos sin costo durante conciertos, reuniones o eventos relacionados con sus artistas. Ahora, los jóvenes católicos trasladaron esa dinámica al contexto de la visita del Santo Padre.

Las redes sociales mostraron distintos diseños creados para la ocasión. Algunos incluyen ilustraciones del Papa, frases de fe, símbolos religiosos y referencias a la visita apostólica. Otros contienen oraciones impresas, calcomanías, tarjetas conmemorativas y golosinas.

Una reportera con anteojos y micrófono sostiene un paquete pequeño en una calle junto a jóvenes con camisetas del papa León XIV
Una reportera presenta recuerdos temáticos elaborados por jóvenes en Lima durante las actividades previas a la vigilia del papa León XIV. (Captura Latina)

El intercambio previsto en Ate se presenta como una opción para quienes quieran participar del ambiente generado por la presencia del Pontífice en Lima, aun si no podrán asistir a la vigilia juvenil o a la misa masiva del lunes.

Jóvenes ya intercambian freebies del papa León XIV en la Vigilia de los Jóvenes

La dinámica ya se instaló entre los asistentes a la vigilia juvenil con el papa León XIV. Desde las 4:30 de la mañana, grupos de jóvenes organizados a través de WhatsApp llegaron a la intersección de la avenida 28 de Julio y Paseo de la República, en los alrededores del Estadio Nacional, para esperar el ingreso al evento.

Varios de ellos llevaron paquetes con regalos artesanales para compartir con peregrinos de otras parroquias. Entre los objetos había tisú, stickers con la imagen del Pontífice y estampitas con oraciones impresas sobre cartulina dúplex.

Una joven identificada como Sofi coordinó el grupo de intercambio a través de WhatsApp. También elaboró una lista en Excel para ordenar la distribución de los recuerdos entre los participantes. La convocatoria reunió a fieles procedentes de distintos puntos de Lima, incluidos jóvenes que salieron de madrugada desde la zona de Occidente Alto.

Durante la cobertura informativa del segundo día de la visita del papa León XIV en el Perú, una reportera entrevista a asistentes que esperan en fila para ingresar a la vigilia juvenil. Los jóvenes muestran paquetes que contienen pañuelos, calcomanías y estampas impresas preparadas para intercambiar con otros fieles antes del ingreso al recinto.

Los asistentes prepararon cerca de 100 freebies papales para entregar durante la jornada. La mayoría de los materiales fue diseñada, impresa, recortada y armada por los propios integrantes del grupo.

Karen, una de las organizadoras, contó que pasó la noche previa confeccionando los regalos. “No pude ir [al recibimiento de ayer] porque me amanecí haciendo esto”, señaló en declaraciones recogidas por Latina. Julio, miembro del mismo grupo parroquial, indicó que ambos llegaron al punto de ingreso a las 4:30 de la mañana con sus entradas en mano.

El acceso a la Vigilia de los Jóvenes requirió una entrada gratuita, nominativa e intransferible. La actividad estuvo dirigida a personas de entre 16 y 35 años y tuvo lugar en el Estadio Nacional, donde el Pontífice compartió un encuentro de oración con jóvenes y universitarios.

Una mujer con camiseta roja sostiene pequeños adhesivos frente a un micrófono de televisión, delante de un muro con grafitis
Una asistente a la vigilia en el Estadio Nacional exhibe calcomanías conmemorativas ante un micrófono de televisión. (Captura Latina)

El intercambio de freebies del papa León XIV en el Parque Metropolitano de los Anillos permitirá extender esa iniciativa a quienes no participaron de la vigilia. La actividad de Serpar se llevará a cabo dos días antes de la misa de clausura de la visita papal en Lima.

Temas Relacionados

FreebiesPapa León XIVPapa León XIV en Perúperu-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Paracas: Congreso presenta proyecto para prohibir por ley la pesca industrial en todas las áreas naturales protegidas

Histórico. Una iniciativa suscrita por representantes de seis bancadas plantea incorporar una restricción expresa en la Ley de Áreas Naturales Protegidas para resguardar los ecosistemas marinos y continentales. ¿De qué se trata?

Paracas: Congreso presenta proyecto para prohibir por ley la pesca industrial en todas las áreas naturales protegidas

“Universitario tiene que preocuparse de sí mismo, se hace goles solo”: la conclusión de Pedro García de cara a la recta final de la Liga 1

El periodista se refirió al presente del conjunto ‘crema’ con miras a la última fecha del Torneo Clausura y del panorama ante una posible semifinal

“Universitario tiene que preocuparse de sí mismo, se hace goles solo”: la conclusión de Pedro García de cara a la recta final de la Liga 1

Helicópteros del papa bajo lupa: informes de la FAP observaron controles sobre componentes

Los helicópteros Mi-17 destinados a trasladar al papa León XIV entre Chiclayo y Santa Cruz de Succhabamba integran el grupo de aeronaves reparado por Helicentro Perú S.A.C., de acuerdo con un excoronel de la FAP

Helicópteros del papa bajo lupa: informes de la FAP observaron controles sobre componentes

Papa León XIV EN VIVO jornada 2 en Perú: minuto a minuto de sus actividades, recorridos y últimas noticias del Santo Padre

La programación contempla una reunión con los obispos, una liturgia en la catedral, un discurso público y una vigilia juvenil en el Estadio Nacional, prevista para las 18:00 horas de este jueves

Papa León XIV EN VIVO jornada 2 en Perú: minuto a minuto de sus actividades, recorridos y últimas noticias del Santo Padre

Papa León XIV: Ministerio de la Producción prevé que visita al Perú beneficiará a más de 1,2 millones de MYPE, ¿en qué giros?

Las ventas de las micro y pequeñas empresas crecerían cerca de 20% durante los seis días del recorrido papal, estimó el Gobierno. El impacto económico de la visita superaría los S/ 1.274 millones

Papa León XIV: Ministerio de la Producción prevé que visita al Perú beneficiará a más de 1,2 millones de MYPE, ¿en qué giros?
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Papa León XIV se pronuncia sobre los abusos dentro de la Iglesia: Exige verdad, justicia y reparación

Papa León XIV se pronuncia sobre los abusos dentro de la Iglesia: Exige verdad, justicia y reparación

Yenifer Paredes, cuñada de Pedro Castillo, se moviliza en Audi de US$48.400 comprado al contado por la madre de su asesor

JNE resuelve que denuncia por acoso no impide que Roberto Burneo intervenga en casos de Rafael López Aliaga

Revelan que hijo del ministro Luis Dyer trabaja en Palacio: No registra títulos, pero se reúne con ministros

Dina Boluarte, Manuel Merino, José Jerí y Balcázar reaparecen en el Gran Teatro Nacional por el papa León XIV

ENTRETENIMIENTO

Katy Jara pide a católicos no hablar del papa León XIV durante su live de TikTok: “¿Qué hacen acá escribiendo?"

Katy Jara pide a católicos no hablar del papa León XIV durante su live de TikTok: “¿Qué hacen acá escribiendo?"

Hermanos Yaipén cantaron ‘Alabaré’ en cumbia en la plaza de Chiclayo a la espera del papa León XIV

Jorge Benavides genera críticas por imitar al papa León XIV en una motocarga: “Es absurdo”

Conciertos de Airbag y The Strokes se realizarán con normalidad pese al cierre temporal del Estadio San Marcos

Amanda Portales, seis décadas de música y anécdotas de una carrera que comenzó a los 3 años: “A los 5, un juez autorizó que pudiera cantar”

DEPORTES

“Universitario tiene que preocuparse de sí mismo, se hace goles solo”: la conclusión de Pedro García de cara a la recta final de la Liga 1

“Universitario tiene que preocuparse de sí mismo, se hace goles solo”: la conclusión de Pedro García de cara a la recta final de la Liga 1

Universitario renovó a Miguel Vargas hasta el 2028: club ratifica su confianza en portero, pese a críticas

Fernanda Tomé revela detalles de su llegada a Deportivo Soan: “Fue la mejor propuesta que me hizo un equipo en Perú”

DT de Bolivia lamentó que Guillermo Viscarra no tenga club tras salida de Alianza Lima y pidió que Perú lo enfrente en Puno

“Se ha visto una selección competitiva que quiere ser protagonista en la Eliminatoria”: la advertencia de arquero de Bolivia para el duelo con Perú