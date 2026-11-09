Perú

Entradas para ver al papa León XIV en el Estadio Nacional: cómo conseguirlas gratis desde HOY 9 de noviembre: LINK oficial de Teleticket

Los boletos se tramitan desde hoy a través de Teleticket y son nominativos e intransferibles. La vigilia está prevista para las 6:00 p. m. del jueves 12 de noviembre, con puertas abiertas desde las 11:00 a. m.

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Desde hoy, lunes 9 de noviembre, la plataforma Teleticket habilita las entradas gratuitas para la vigilia de oración que el papa León XIV encabezará este jueves 12 en el Estadio Nacional de Lima. Los boletos son nominativos, personales e intransferibles, y están disponibles hasta completar el aforo de 52.000 asistentes.

La actividad, denominada “Vigilia de los Jóvenes con el Papa León XIV”, está dirigida a personas de entre 16 y 35 años, pertenezcan o no a un grupo parroquial, según informó el Arzobispado de Lima. Será un encuentro de oración, música y diálogo en el que el pontífice buscará escuchar las inquietudes, dudas y esperanzas de los jóvenes del Perú.

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Las puertas del Estadio Nacional abrirán a las 11:00 a. m. del jueves 12. El ingreso se cerrará a las 5:00 p. m., una hora antes de la llegada del Santo Padre, y la vigilia comenzará a las 6:00 p. m. y se extenderá hasta las 7:30 p. m., según el cronograma oficial. Al término, los asistentes deberán permanecer en sus sectores durante 30 minutos mientras se retira el pontífice; la salida ordenada del público comenzará alrededor de las 8:00 p. m.

Un teléfono celular y una computadora muestran páginas web sobre un evento juvenil en el Estadio Nacional con la imagen de un pontífice
Una plataforma digital ofrece entradas gratuitas para la Vigilia de los Jóvenes con el Papa León XIV en el Estadio Nacional de Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entradas gratuitas, pero con registro obligatorio

El acceso es completamente gratuito. La organización ha precisado que ningún boleto tiene costo y que cualquier oferta de venta en redes sociales o sitios no autorizados es fraudulenta. El trámite debe realizarse exclusivamente a través de Teleticket.com.pe.

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Cada participante puede obtener una sola entrada (no se permitirán más). Los boletos son nominativos: el sistema los vincula al DNI o carné de extranjería de quien se registra, y los datos deben coincidir exactamente con el documento físico que se presentará el día del evento. Por esa razón, no es posible ceder, prestar ni transferir la entrada a otra persona, aunque el titular no pueda asistir.

Para registrarse, el interesado debe ingresar a Teleticket.com.pe, iniciar sesión o crear una cuenta, buscar el evento “Vigilia de los Jóvenes con el Papa León XIV” y completar sus datos personales: nombres, apellidos y número de DNI o carné de extranjería. Al finalizar, debe acceder a la sección “Mis Compras” para confirmar que la entrada se generó correctamente.

Infografía con ilustraciones de personas y cuatro recuadros explicativos con íconos sobre el trámite de boletos en una plataforma digital.
Una infografía de Infobae detalla los cuatro pasos y requisitos de edad para tramitar entradas en Teleticket para la vigilia en el Estadio Nacional de Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Menores de 16 y 17 años: procedimiento especial

Los adolescentes de 16 y 17 años también pueden participar, pero el trámite debe realizarlo un adulto responsable desde su propia cuenta de Teleticket. El adulto ingresa los datos del menor, descarga la declaración jurada de autorización que proporciona la plataforma y la firma con firma simple. Ese documento es obligatorio y debe presentarse en formato físico el día de la vigilia.

Una vez completado el registro del adolescente, el sistema envía al correo del adulto una segunda entrada para el acompañante. Ambos deben ingresar juntos al estadio con sus respectivos boletos y documentos de identidad. El acompañante no necesita tener entre 16 y 35 años: puede ser mayor de 35, siempre que sea quien realizó el registro.

Infografía con dibujos de un adulto y un joven ante una tableta, junto a seis recuadros con textos, iconos informativos y el logotipo de Infobae.
Los pasos de registro en Teleticket para menores de edad establecen la autorización de un adulto para asistir a la Vigilia de los Jóvenes con el papa León XIV en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué llevar el día de la vigilia

Para ingresar al Estadio Nacional, cada asistente deberá presentar:

  • Entrada de Teleticket, en formato digital o impresa.
  • Documento de identidad físico: DNI, carné de extranjería o el documento utilizado en el registro.
  • Declaración jurada firmada, obligatoria para los adolescentes de 16 y 17 años.
  • Entrada del adulto acompañante, en el caso de los menores.

Cada boleto indicará el sector asignado y la puerta de acceso correspondiente. La validación del código QR se realizará al llegar al sector. Se recomienda llevar el teléfono con batería suficiente si se opta por el formato digital, o imprimir la entrada con anticipación.

Infografía con siluetas de personas ante un estadio, una mano que sostiene un teléfono con un código QR, texto informativo e iconos explicativos.
Una infografía detalla las condiciones de acceso gratuito a la vigilia del papa León XIV en el Estadio Nacional y advierte sobre medidas para evitar fraudes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones para el día del evento

Las autoridades recomiendan no asistir en vehículo particular: no habrá estacionamientos disponibles en el perímetro de seguridad, que abarcará aproximadamente tres cuadras alrededor del estadio. Los cierres de calles comenzarán a las 10:00 a. m. en los alrededores del recinto.

Los accesos peatonales estarán habilitados por las calles Manuel Corpancho, Saco Oliveros, Madre de Dios y Paseo de la República. La organización también sugiere no acampar en las inmediaciones del estadio y evitar la asistencia de niños, dada la magnitud de la convocatoria.

Se recomienda llegar con anticipación, dado que el ingreso de 52.000 personas —40.000 en tribunas y 12.000 en el campo— requerirá tiempo en los controles de seguridad.

La vigilia del jueves 12 es uno de los momentos centrales de la visita apostólica del papa León XIV al Perú, que se extiende del 11 al 16 de noviembre e incluye actividades en Lima, Lambayeque, Cajamarca, Cusco y Pucallpa.

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