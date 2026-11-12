Quinua: exportadores piden eliminar IGV ante la amenaza de un nuevo competidor en el mundo

La exoneración del IGV a la quinua reduciría su precio final en 18% y beneficiaría a unas 100 mil familias de la sierra peruana.

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La Asociación de Exportadores (ADEX) propuso exonerar del Impuesto General a las Ventas (IGV) a la quinua para reducir el precio final del producto, aliviar la carga financiera de los exportadores y sostener la competitividad de una cadena que involucra a alrededor de 100 mil familias de la sierra peruana.

La presidenta del Comité de Granos Andinos y Legumbres de ADEX, Marisa Podestá, sostuvo que incorporar el grano al Apéndice I del Texto Único Ordenado de la Ley del IGV permitiría reducir su precio al consumidor en alrededor de 18%.

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La medida, según el gremio, podría impulsar la demanda interna y mejorar las condiciones de las empresas que compran el producto para venderlo fuera del país. Alimentos como lentejas, arvejas, frijoles y garbanzos cuentan con exoneración, incluso cuando son importados, afirmó la dirigente empresarial.

La propuesta se presenta en un contexto de mayores costos para la oferta peruana en el mercado estadounidense y de competencia de países como Bolivia e India.

Las exportaciones peruanas de quinua alcanzaron 130 millones 562 mil dólares entre enero y septiembre.

El IGV inmoviliza recursos de las empresas exportadoras

Para los exportadores, el impuesto se paga al adquirir el grano y luego se solicita su devolución. Podestá indicó que, cuando ese trámite pasa por fiscalización, el proceso puede extenderse entre 10 y 18 meses, lo que restringe el flujo de caja y el capital de trabajo, en especial entre las pequeñas y medianas empresas.

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Con una exoneración, el IGV no se generaría en esa etapa de compra. ADEX considera que ese cambio liberaría recursos para financiar operaciones, pagar a proveedores y atender nuevos pedidos.

La quinua se produce principalmente en zonas altoandinas de Puno, Ayacucho, Apurímac, Cusco y Junín, donde constituye una fuente de ingresos para miles de familias.

El plan del gremio vincula la medida tributaria con la necesidad de preservar la actividad agrícola en esas regiones y ampliar el consumo local de un alimento con proteínas, fibra, vitaminas y minerales.

Estados Unidos se consolidó como el principal destino del grano peruano al concentrar el 42,5% del total exportado.

EEUU aplica un arancel adicional de 12,5% a la quinua peruana

La presión externa se concentra en Estados Unidos, el principal destino de la quinua peruana. Entre enero y septiembre, los envíos al exterior sumaron USD 130,6 millones, un aumento de 21,5% frente al mismo período de 2025, de acuerdo con ADEX Data Trade. El mercado estadounidense concentró USD 56 millones, equivalentes al 42,5% del total exportado.

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Desde el 24 de julio de 2026, determinados productos peruanos quedaron sujetos a un arancel adicional de 12,5% en Estados Unidos, entre ellos la quinua.

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) precisó que la medida no alcanza a todas las exportaciones peruanas y que responde a una decisión de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos.

ADEX señaló que los envíos peruanos afrontan un pago adicional cercano a USD 300 por tonelada. La dirigente comparó esa situación con Bolivia, segundo proveedor global del producto, que accede al mercado estadounidense con un arancel de 1,1%, según información del gremio.

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La propuesta busca incorporar la quinua al Apéndice I de la Ley del IGV, donde ya figuran alimentos como lentejas y frijoles.

ADEX advierte sobre el avance de India en el mercado internacional

La asociación también alertó sobre el avance de India como proveedor. Podestá sostuvo que el país mejoró la calidad de su producción y elevó sus despachos en los últimos años, con respaldo estatal para sus agricultores.

“El diferencial sigue siendo la calidad del cultivo y de los procesos”, afirmó. Sin embargo, advirtió que la combinación de aranceles externos y costos internos puede reducir la capacidad de la oferta peruana para sostener su participación en mercados internacionales.

Con todo, Canadá, Italia y Reino Unido se ubicaron después de Estados Unidos entre los principales destinos de la quinua peruana durante los primeros nueve meses del año.

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Para ADEX, una exoneración del IGV no modificaría las condiciones de acceso impuestas por otros países, pero reduciría costos locales que hoy afectan a productores y exportadores. La decisión la tendrá el gobierno.