Cobertura en vivo
EN VIVO
Perú

Papa León XIV EN VIVO jornada 2 en Perú: minuto a minuto de sus actividades, recorridos y últimas noticias del Santo Padre

La programación contempla una reunión con los obispos, una liturgia en la catedral, un discurso público y una vigilia juvenil en el Estadio Nacional, prevista para las 18:00 horas de este jueves

Magaly Medina reacciona a la llegada del papa León XIV y recuerda que es chiclayano por adopción. Captura: Magaly TV La Firme.
La llegada del papa León XIV generó gran expectativa entre los peruanos. Captura ATV

El papa León XIV afronta este jueves 12 de noviembre su segunda jornada en Perú con una agenda cargada de actos religiosos e institucionales en Lima, un día después de que cerca de tres millones de personas salieran a las calles del Callao y la capital para recibirlo en un regreso que el propio pontífice definió como el de alguien que vuelve a su patria. La jornada incluye un encuentro con los obispos peruanos, una celebración litúrgica en la Catedral de Lima, un discurso público sobre el futuro del país y una vigilia de oración con jóvenes en el Estadio Nacional.

León XIV, cuyo nombre de pila es Robert Francis Prevost, vivió más de dos décadas en Perú como misionero agustino y luego como obispo de Chiclayo, antes de ser elegido sumo pontífice en mayo de 2025. Su visita apostólica, que se extenderá hasta el lunes 16 de noviembre, lo llevará por Lima, Chiclayo, Cajamarca, Cusco y Pucallpa, ciudades donde cumplirá misas multitudinarias, encuentros con comunidades indígenas y reuniones con representantes de distintos sectores del país.

Guardar

Últimas actualizaciones

EN VIVO
11:55 hsHoy

ARTÍCULO DE INFOBAE

Agenda de hoy, jueves 12 de noviembre del Papa León XIV en Lima: encuentro con los obispos y jóvenes en el Estadio Nacional

La agenda del jueves incluye una parada en Las Nazarenas, un acto sobre el futuro peruano y una actividad multitudinaria desde las 18:00 horas

Lex Tasayco

Por Lex Tasayco

El papa León XIV llega a la Base Aeronaval del Callao, el miércoles 11 de noviembre de 2026, en las afueras de Lima, Perú. (AP Foto/Guadalupe Pardo)
El papa León XIV llega a la Base Aeronaval del Callao, el miércoles 11 de noviembre de 2026, en las afueras de Lima, Perú. (AP Foto/Guadalupe Pardo)

El papa León XIV afrontará este jueves 12 de noviembre su primera jornada completa en Lima con una agenda que alternará reuniones con la jerarquía católica, actos públicos en el Centro Histórico y una vigilia con jóvenes y universitarios. El programa se extenderá desde las 09:30 hasta las 20:00 horas.

Leer la nota completa
11:45 hsHoy

León XIV se reúne con los obispos peruanos en el inicio de su segunda jornada

Magaly Medina reacciona a la llegada del papa León XIV y recuerda que es chiclayano por adopción. Captura: Magaly TV La Firme.
León XIV, chiclayano por adopción, llegó al Perú. Captura: Magaly TV La Firme.

El papa León XIV inicia este jueves 12 de noviembre su segunda jornada en Perú con un encuentro privado con los obispos del país en la capilla del Palacio Arzobispal de Lima, previsto para las 9:30 horas. La reunión es el primero de cuatro actos oficiales que el pontífice cumplirá durante el día antes de que caiga la noche sobre la capital.

La agenda del jueves es intensa y está concentrada en Lima. Tras el encuentro con los obispos, León XIV se trasladará a la Basílica Catedral de San Juan Apóstol y Evangelista para presidir la celebración de la Hora Media junto a sacerdotes, religiosos, seminaristas y equipos de los consejos pastorales, a las 10:20 horas.

11:45 hsHoy

El papa presidirá una celebración litúrgica en la Catedral de Lima a las 10:20

Imagen 6CXELYY7KRA6PJAUJL4SDS5ZCI

A las 10:20 horas, León XIV encabezará la Celebración de la Hora Media en la Basílica Catedral de San Juan Apóstol y Evangelista, en el Centro Histórico de Lima. El acto reunirá a obispos, sacerdotes, consagrados, seminaristas y equipos sinodales del país, y el pontífice pronunciará una homilía.

Desde la catedral, el santo padre se dirigirá directamente a la plaza frente al mismo templo, donde a las 11:30 horas sostendrá un encuentro con familias, representantes del mundo de la cultura y los negocios, titulado “Los desafíos y las esperanzas para el futuro del pueblo peruano”. Será el primer acto público masivo de la jornada.

11:45 hsHoy

A las 11:30, León XIV hablará sobre el futuro del Perú en la plaza frente a la Catedral

Visita del papa León XIV a Peru
La llegada del papa León XIV generó gran expectativa entre los peruanos. Aquí en el papamóvil por el Cercado de Lima. (Alfredo ESTRELLA / AFP)

El papa León XIV pronunciará un discurso sobre “los desafíos y las esperanzas para el futuro del pueblo peruano” en la plaza ubicada frente a la Catedral de Lima, a las 11:30 horas. El encuentro convocará a familias, intelectuales y representantes del sector empresarial del país.

El acto es uno de los más esperados de la visita apostólica porque estará abierto al público general. La tarde quedará libre hasta las 18:00 horas, cuando el pontífice se trasladará al Estadio Nacional para presidir la Vigilia de Oración con los Jóvenes y Universitarios, uno de los eventos de mayor convocatoria previstos para esta jornada.

11:45 hsHoy

La vigilia de oración con jóvenes en el Estadio Nacional cierra la agenda del jueves

Visita del papa León XIV a Peru
La llegada del papa León XIV generó gran expectativa entre los peruanos. Keiko Fujimori lo recibió en la Base Aérea N° 8. (MARTIN BERNETTI / AFP)

A las 18:00 horas, León XIV llegará al Estadio Nacional de Lima para presidir la Vigilia de Oración con los Jóvenes y Universitarios, el acto más masivo de su segunda jornada en Perú. El pontífice dirigirá un discurso a los estudiantes y fieles congregados en el recinto deportivo, que tiene una capacidad para más de 40.000 personas.

La jornada concluirá con una cena privada con los obispos peruanos en la Nunciatura Apostólica, en el distrito de Jesús María, donde el santo padre pernocta durante su estadía en Lima. El viernes 13, León XIV abandonará la capital hacia Chiclayo, la ciudad norteña donde fue obispo y donde los fieles lo esperan con especial emoción.

11:45 hsHoy

Tres millones de personas recibieron al papa ayer en las calles de Lima y el Callao

Visita del papa León XIV a Peru
Pope Leo XIV llegó a Lima en horas de la tarde el miércoles 11 de noviembre. (MARTIN BERNETTI / AFP)

Cerca de tres millones de personas salieron a las calles de Lima y el Callao el miércoles 11 de noviembre para recibir al papa León XIV en su regreso al Perú, según cifras de las autoridades locales difundidas por Vatican News. La multitud se extendió a lo largo de aproximadamente 11 kilómetros de recorrido desde la Base Aérea del Callao hasta el Centro Histórico de la capital.

El pontífice recorrió el trayecto en dos tramos: el primero en un vehículo cerrado por las avenidas Faucett, La Marina y Brasil; el segundo a bordo del papamóvil, desde las inmediaciones de la Basílica María Auxiliadora, en Breña, hasta el Palacio de Gobierno. La cifra de asistentes representa casi una tercera parte de los 11 millones de habitantes que suman Lima y el Callao.

11:45 hsHoy

León XIV aterrizó a las 17:00 horas en la Base Aérea del Callao procedente de Buenos Aires

León XIV llegó ayer a Lima a las 17:00 horas, tras aterrizar en la Base Aérea del Callao, conocida como el Grupo Aéreo N.° 8 de la Fuerza Aérea del Perú. El vuelo partió desde el aeropuerto Ministro Pistarini de Buenos Aires a las 14:00 horas, una vez concluida la segunda etapa de su gira latinoamericana por Argentina, donde despidió a más de dos millones de fieles en Luján.

En la pista de aterrizaje, el pontífice fue recibido por la presidenta Keiko Fujimori, el canciller Carlos Espá y el nuncio apostólico en Perú, el arzobispo Paolo Rocco Gualtieri. Uno de los momentos más emotivos de la ceremonia se produjo cuando León XIV interrumpió brevemente el protocolo para acercarse a niños con discapacidad que lo esperaban, bendijo a dos bebés y escuchó al coro infantil que le dio la bienvenida con cánticos.

11:44 hsHoy

Keiko Fujimori recibió al papa en el Palacio de Gobierno y destacó su vínculo con el Perú

Papa León XIV dedica emotivo mensaje al Perú tras su llegada: “Regreso también a mi patria”. Captura: ATV.
Papa León XIV dedica emotivo mensaje al Perú tras su llegada: “Regreso también a mi patria”. Captura: ATV.

Tras la ceremonia de bienvenida en la base aérea, León XIV se trasladó al Palacio de Gobierno —también conocido como la Casa Pizarro— donde fue recibido por la presidenta Keiko Fujimori con honores militares. Un coro de niños y jóvenes interpretó el Himno Nacional, que el propio pontífice cantó junto a los asistentes.

En su discurso en el Gran Teatro Nacional, la mandataria recordó que Robert Prevost —nombre de pila del papa— llegó por primera vez a Chulucanas, en Piura, en 1985, a los 29 años, dejando atrás su ciudad natal, Chicago. “Hoy regresa a nuestra tierra y nos trae un mensaje de fe, esperanza y paz”, afirmó Fujimori, quien pidió que la visita deje sembrada “la sanación y la reconciliación” en el corazón de los peruanos.

11:44 hsHoy

“Regreso también a mi patria”: el primer discurso del papa León XIV en suelo peruano

Discurso del papa León XIV en el Gran Teatro Nacional. (Foto: Vatican Media)
Discurso del papa León XIV en el Gran Teatro Nacional. (Foto: Vatican Media)

León XIV cerró su primera jornada en Perú con un discurso ante autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Gran Teatro Nacional de Lima, en el que declaró que el país sudamericano es también su patria. “Por eso puedo decirles, con profunda gratitud, que regreso también a mi patria”, afirmó el pontífice, en un pasaje que fue recibido con una ovación prolongada.

En su alocución, León XIV recordó que en 2015 recibió la nacionalidad peruana y que su historia con el país comenzó mucho antes de que se le confiara la Diócesis de Chiclayo. “Durante décadas compartí la vida de su gente, escuché sus preocupaciones y aprendí de su fe. Muchos me abrieron las puertas de sus casas, compartieron conmigo su mesa y, por supuesto, algún buen ceviche”, dijo el santo padre, en un pasaje que desató las risas del público y de la presidenta Fujimori.

11:44 hsHoy

León XIV convocó a la unidad nacional y propuso la Doctrina Social de la Iglesia como guía

Visita del papa León XIV a Peru
Papa León XIV en una de sus primeras ceremonias en Perú, en el Gran Teatro Nacional. (Tiziana FABI / AFP)

En su discurso en el Gran Teatro Nacional, León XIV hizo un llamado a las autoridades peruanas a trabajar por el bien común y recordó la diversidad cultural del Perú: quechua, aimara, lenguas amazónicas, herencia afroperuana y asiática. “La unidad de un pueblo se fortalece cuando esas diferencias encuentran su lugar y cada persona contribuye desde su propia historia y sus convicciones”, señaló el pontífice.

El santo padre también propuso la Doctrina Social de la Iglesia como herramienta para orientar los esfuerzos de quienes trabajan por el bien del país, y cerró su mensaje con una plegaria inspirada en el pozo de Santa Rosa de Lima. “Pido al Señor que el amor de Cristo los ayude a reconocer, en cada peruano, a un hermano, a una hermana”, dijo antes de bendecir a todos los habitantes de la nación.

Temas Relacionados

Papa León XIVLimaIglesia CatólicaPapa León XIV en Perúperu-noticias

Últimas noticias

¿Lloviznas y ráfagas hoy en Lima? El Senamhi pronostica cómo estará el clima este jueves 12 de noviembre

El Senamhi pronosticó cielo cubierto, nubosidad y lluvias durante la noche en la zona este de la capital peruana, mientras que en el lado oeste también se registrarían precipitaciones y ráfagas

¿Lloviznas y ráfagas hoy en Lima? El Senamhi pronostica cómo estará el clima este jueves 12 de noviembre

Tecnología de alta complejidad y atención especializada: así es la ambulancia que permanece cerca del papa León XIV

El vehículo cuenta con ventilador mecánico, bomba de infusión continua y monitor-desfibrilador multiparámetro. La UCI móvil permanece cerca de la comitiva papal para reducir los tiempos de respuesta ante cualquier eventualidad de salud

Tecnología de alta complejidad y atención especializada: así es la ambulancia que permanece cerca del papa León XIV

Un viaje de Cajamarca a Lima y una canción para el Papa León XIV: Conoce la historia de Iker quien anhela cumplir un deseo frente al sucesor de Pedro

El estudiante de 12 años buscó interpretar ante Robert Prevost unos versos que nombran al seco de cabrito, el ceviche, el tacacho y los picarones

Un viaje de Cajamarca a Lima y una canción para el Papa León XIV: Conoce la historia de Iker quien anhela cumplir un deseo frente al sucesor de Pedro

Papa León XIV en Perú: la historia de cómo el Sumo Pontífice dejó las matemáticas para seguir el llamado de Dios en Perú, su hogar pastoral

De una infancia marcada por juegos de celebración religiosa a una misión de más de 20 años en Perú, el camino de León XIV incluyó formación agustina, trabajo pastoral y un vínculo estrecho con Chiclayo

Papa León XIV en Perú: la historia de cómo el Sumo Pontífice dejó las matemáticas para seguir el llamado de Dios en Perú, su hogar pastoral

Chiclayo brilla más que nunca: ¿Cómo viven la llegada del papa León XIV?

Fieles de Lambayeque llevaron imágenes religiosas a la plaza central y participaron de actividades previas al arribo del pontífice, previsto para el viernes

Chiclayo brilla más que nunca: ¿Cómo viven la llegada del papa León XIV?

ÚLTIMAS NOTICIAS

El violento crimen de una productora rural de Coronel Suárez, asesinada por un joven de 17 años al que quiso ayudar

El violento crimen de una productora rural de Coronel Suárez, asesinada por un joven de 17 años al que quiso ayudar

Demandan a Workday por presunta discriminación de su software de IA: la empresa busca frenar los reclamos colectivos

¿Cómo funciona el mercado de criptomonedas y cuál es su valor este jueves 12 de noviembre?

Hipócrates, filósofo y médico griego: “Hay dos cosas diferentes : saber y creer que se sabe. La ciencia consiste en saber; en creer que se sabe está la ignorancia”

Un apostador ganó más de $1.800 millones en el Quini 6: cuánto le quedará después de pagar impuestos

INFOBAE AMÉRICA

Megaspeed, empresa clave en el escándalo de Jensen Huang, CEO de Nvidia, prometió cooperar con la investigación de Estados Unidos

Megaspeed, empresa clave en el escándalo de Jensen Huang, CEO de Nvidia, prometió cooperar con la investigación de Estados Unidos

En medio de las negociaciones, drones de Putin atacaron un edificio residencial ucraniano: un muerto y siete heridos

California prohibirá desde 2027 la venta de suplementos para adelgazar o ganar músculo a menores de edad

Estados Unidos se retira del Mundial Sub-17 de Qatar por motivos de seguridad

Los centros de datos de IA castigan con facturas hasta un 76% más altas a los hogares rurales y de menores ingresos en Estados Unidos

DEPORTES

Una estrella de UFC mostró cómo quedó su rostro tras el ataque que sufrió de otro luchador durante una entrevista: “Vinieron por la espalda”

Una estrella de UFC mostró cómo quedó su rostro tras el ataque que sufrió de otro luchador durante una entrevista: “Vinieron por la espalda”

Estados Unidos se retira del Mundial Sub-17 de Qatar por motivos de seguridad

Una figura del fútbol confesó que no jugaría en un gigante de Europa por el particular apodo que tiene el club

Cómo es la regla 50+1 que promueve la Bundesliga para que los socios no pierdan el control de los clubes: la diferencia con Argentina

Lo pusieron a la par de Maradona, no jugó en Primera y se retiró a los 25 años preso de sus adicciones: el “mejor futbolista que nadie vio”