Papa León XIV EN VIVO jornada 2 en Perú: minuto a minuto de sus actividades, recorridos y últimas noticias del Santo Padre

El papa León XIV afronta este jueves 12 de noviembre su segunda jornada en Perú con una agenda cargada de actos religiosos e institucionales en Lima, un día después de que cerca de tres millones de personas salieran a las calles del Callao y la capital para recibirlo en un regreso que el propio pontífice definió como el de alguien que vuelve a su patria. La jornada incluye un encuentro con los obispos peruanos, una celebración litúrgica en la Catedral de Lima, un discurso público sobre el futuro del país y una vigilia de oración con jóvenes en el Estadio Nacional.
León XIV, cuyo nombre de pila es Robert Francis Prevost, vivió más de dos décadas en Perú como misionero agustino y luego como obispo de Chiclayo, antes de ser elegido sumo pontífice en mayo de 2025. Su visita apostólica, que se extenderá hasta el lunes 16 de noviembre, lo llevará por Lima, Chiclayo, Cajamarca, Cusco y Pucallpa, ciudades donde cumplirá misas multitudinarias, encuentros con comunidades indígenas y reuniones con representantes de distintos sectores del país.
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ARTÍCULO DE INFOBAE
Agenda de hoy, jueves 12 de noviembre del Papa León XIV en Lima: encuentro con los obispos y jóvenes en el Estadio Nacional
La agenda del jueves incluye una parada en Las Nazarenas, un acto sobre el futuro peruano y una actividad multitudinaria desde las 18:00 horas
El papa León XIV afrontará este jueves 12 de noviembre su primera jornada completa en Lima con una agenda que alternará reuniones con la jerarquía católica, actos públicos en el Centro Histórico y una vigilia con jóvenes y universitarios. El programa se extenderá desde las 09:30 hasta las 20:00 horas.
León XIV se reúne con los obispos peruanos en el inicio de su segunda jornada
El papa León XIV inicia este jueves 12 de noviembre su segunda jornada en Perú con un encuentro privado con los obispos del país en la capilla del Palacio Arzobispal de Lima, previsto para las 9:30 horas. La reunión es el primero de cuatro actos oficiales que el pontífice cumplirá durante el día antes de que caiga la noche sobre la capital.
La agenda del jueves es intensa y está concentrada en Lima. Tras el encuentro con los obispos, León XIV se trasladará a la Basílica Catedral de San Juan Apóstol y Evangelista para presidir la celebración de la Hora Media junto a sacerdotes, religiosos, seminaristas y equipos de los consejos pastorales, a las 10:20 horas.
El papa presidirá una celebración litúrgica en la Catedral de Lima a las 10:20
A las 10:20 horas, León XIV encabezará la Celebración de la Hora Media en la Basílica Catedral de San Juan Apóstol y Evangelista, en el Centro Histórico de Lima. El acto reunirá a obispos, sacerdotes, consagrados, seminaristas y equipos sinodales del país, y el pontífice pronunciará una homilía.
Desde la catedral, el santo padre se dirigirá directamente a la plaza frente al mismo templo, donde a las 11:30 horas sostendrá un encuentro con familias, representantes del mundo de la cultura y los negocios, titulado “Los desafíos y las esperanzas para el futuro del pueblo peruano”. Será el primer acto público masivo de la jornada.
A las 11:30, León XIV hablará sobre el futuro del Perú en la plaza frente a la Catedral
El papa León XIV pronunciará un discurso sobre “los desafíos y las esperanzas para el futuro del pueblo peruano” en la plaza ubicada frente a la Catedral de Lima, a las 11:30 horas. El encuentro convocará a familias, intelectuales y representantes del sector empresarial del país.
El acto es uno de los más esperados de la visita apostólica porque estará abierto al público general. La tarde quedará libre hasta las 18:00 horas, cuando el pontífice se trasladará al Estadio Nacional para presidir la Vigilia de Oración con los Jóvenes y Universitarios, uno de los eventos de mayor convocatoria previstos para esta jornada.
La vigilia de oración con jóvenes en el Estadio Nacional cierra la agenda del jueves
A las 18:00 horas, León XIV llegará al Estadio Nacional de Lima para presidir la Vigilia de Oración con los Jóvenes y Universitarios, el acto más masivo de su segunda jornada en Perú. El pontífice dirigirá un discurso a los estudiantes y fieles congregados en el recinto deportivo, que tiene una capacidad para más de 40.000 personas.
La jornada concluirá con una cena privada con los obispos peruanos en la Nunciatura Apostólica, en el distrito de Jesús María, donde el santo padre pernocta durante su estadía en Lima. El viernes 13, León XIV abandonará la capital hacia Chiclayo, la ciudad norteña donde fue obispo y donde los fieles lo esperan con especial emoción.
Tres millones de personas recibieron al papa ayer en las calles de Lima y el Callao
Cerca de tres millones de personas salieron a las calles de Lima y el Callao el miércoles 11 de noviembre para recibir al papa León XIV en su regreso al Perú, según cifras de las autoridades locales difundidas por Vatican News. La multitud se extendió a lo largo de aproximadamente 11 kilómetros de recorrido desde la Base Aérea del Callao hasta el Centro Histórico de la capital.
El pontífice recorrió el trayecto en dos tramos: el primero en un vehículo cerrado por las avenidas Faucett, La Marina y Brasil; el segundo a bordo del papamóvil, desde las inmediaciones de la Basílica María Auxiliadora, en Breña, hasta el Palacio de Gobierno. La cifra de asistentes representa casi una tercera parte de los 11 millones de habitantes que suman Lima y el Callao.
León XIV aterrizó a las 17:00 horas en la Base Aérea del Callao procedente de Buenos Aires
León XIV llegó ayer a Lima a las 17:00 horas, tras aterrizar en la Base Aérea del Callao, conocida como el Grupo Aéreo N.° 8 de la Fuerza Aérea del Perú. El vuelo partió desde el aeropuerto Ministro Pistarini de Buenos Aires a las 14:00 horas, una vez concluida la segunda etapa de su gira latinoamericana por Argentina, donde despidió a más de dos millones de fieles en Luján.
En la pista de aterrizaje, el pontífice fue recibido por la presidenta Keiko Fujimori, el canciller Carlos Espá y el nuncio apostólico en Perú, el arzobispo Paolo Rocco Gualtieri. Uno de los momentos más emotivos de la ceremonia se produjo cuando León XIV interrumpió brevemente el protocolo para acercarse a niños con discapacidad que lo esperaban, bendijo a dos bebés y escuchó al coro infantil que le dio la bienvenida con cánticos.
Keiko Fujimori recibió al papa en el Palacio de Gobierno y destacó su vínculo con el Perú
Tras la ceremonia de bienvenida en la base aérea, León XIV se trasladó al Palacio de Gobierno —también conocido como la Casa Pizarro— donde fue recibido por la presidenta Keiko Fujimori con honores militares. Un coro de niños y jóvenes interpretó el Himno Nacional, que el propio pontífice cantó junto a los asistentes.
En su discurso en el Gran Teatro Nacional, la mandataria recordó que Robert Prevost —nombre de pila del papa— llegó por primera vez a Chulucanas, en Piura, en 1985, a los 29 años, dejando atrás su ciudad natal, Chicago. “Hoy regresa a nuestra tierra y nos trae un mensaje de fe, esperanza y paz”, afirmó Fujimori, quien pidió que la visita deje sembrada “la sanación y la reconciliación” en el corazón de los peruanos.
“Regreso también a mi patria”: el primer discurso del papa León XIV en suelo peruano
León XIV cerró su primera jornada en Perú con un discurso ante autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Gran Teatro Nacional de Lima, en el que declaró que el país sudamericano es también su patria. “Por eso puedo decirles, con profunda gratitud, que regreso también a mi patria”, afirmó el pontífice, en un pasaje que fue recibido con una ovación prolongada.
En su alocución, León XIV recordó que en 2015 recibió la nacionalidad peruana y que su historia con el país comenzó mucho antes de que se le confiara la Diócesis de Chiclayo. “Durante décadas compartí la vida de su gente, escuché sus preocupaciones y aprendí de su fe. Muchos me abrieron las puertas de sus casas, compartieron conmigo su mesa y, por supuesto, algún buen ceviche”, dijo el santo padre, en un pasaje que desató las risas del público y de la presidenta Fujimori.
León XIV convocó a la unidad nacional y propuso la Doctrina Social de la Iglesia como guía
En su discurso en el Gran Teatro Nacional, León XIV hizo un llamado a las autoridades peruanas a trabajar por el bien común y recordó la diversidad cultural del Perú: quechua, aimara, lenguas amazónicas, herencia afroperuana y asiática. “La unidad de un pueblo se fortalece cuando esas diferencias encuentran su lugar y cada persona contribuye desde su propia historia y sus convicciones”, señaló el pontífice.
El santo padre también propuso la Doctrina Social de la Iglesia como herramienta para orientar los esfuerzos de quienes trabajan por el bien del país, y cerró su mensaje con una plegaria inspirada en el pozo de Santa Rosa de Lima. “Pido al Señor que el amor de Cristo los ayude a reconocer, en cada peruano, a un hermano, a una hermana”, dijo antes de bendecir a todos los habitantes de la nación.