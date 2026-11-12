Papa León XIV EN VIVO jornada 2 en Perú: minuto a minuto de sus actividades, recorridos y últimas noticias del Santo Padre

La llegada del papa León XIV generó gran expectativa entre los peruanos. Captura ATV

El papa León XIV afronta este jueves 12 de noviembre su segunda jornada en Perú con una agenda cargada de actos religiosos e institucionales en Lima, un día después de que cerca de tres millones de personas salieran a las calles del Callao y la capital para recibirlo en un regreso que el propio pontífice definió como el de alguien que vuelve a su patria. La jornada incluye un encuentro con los obispos peruanos, una celebración litúrgica en la Catedral de Lima, un discurso público sobre el futuro del país y una vigilia de oración con jóvenes en el Estadio Nacional.

León XIV, cuyo nombre de pila es Robert Francis Prevost, vivió más de dos décadas en Perú como misionero agustino y luego como obispo de Chiclayo, antes de ser elegido sumo pontífice en mayo de 2025. Su visita apostólica, que se extenderá hasta el lunes 16 de noviembre, lo llevará por Lima, Chiclayo, Cajamarca, Cusco y Pucallpa, ciudades donde cumplirá misas multitudinarias, encuentros con comunidades indígenas y reuniones con representantes de distintos sectores del país.