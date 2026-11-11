Dólar hoy en Perú: cotización de apertura del 11 de noviembre

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En la apertura del día, el dólar estadounidense se cotiza en promedio a 3,41 soles peruanos, mostrando una variación al alza del 0,13% en comparación con el precio de cierre anterior de 3,41 soles. Dow Jones

En la última semana, el dólar estadounidense registró un descenso del -0,9%, mientras que en términos interanuales presenta un avance del 1,24%.

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El tipo de cambio del dólar a sol peruano ha mostrado una tendencia positiva durante los últimos dos días, reflejando un fortalecimiento de la moneda local. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 6,37%, ligeramente por debajo de la volatilidad de referencia del 6,66%, indicando una fase de estabilidad en el mercado cambiario.