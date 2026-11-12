“Sinvergüenza” y “encima mal vestida”: Diputados rechazan presencia de Dina Boluarte en encuentro con el papa León XIV

Presencia de Dina Boluarte en ceremonia del papa León XIV generó polémica.

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Varios diputados del Congreso de la República cuestionaron la presencia de la expresidenta Dina Boluarte en el encuentro con el papa León XIV, celebrado en el Gran Teatro Nacional de San Borja el último miércoles 11 de noviembre.

La asistencia de la exmandataria, quien acudió con un vestido blanco a la ceremonia que marcó la primera jornada de la gira apostólica del pontífice en el país, generó críticas tanto por su participación como por el incumplimiento del código de vestimenta solicitado.

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“Una muestra más de cinismo de esta mujer, realmente. ¿Qué mensaje puede ella venir a escuchar de un hombre que está hablando de justicia social? Imposible”, afirmó la diputada Indira Huilca (Ahora Nación) al ser consultada sobre la presencia de Boluarte en el recinto.

Diputados de Ahora Nación, Juntos por el Perú, Renovación Popular y Obras se pronuncian sobre la asistencia de Boluarte.

Rompió protocolo

La diputada Rossana Alayza, de Buen Gobierno, calificó la presencia de Boluarte como “inaceptable” y apuntó directamente al incumplimiento del protocolo indicado para la ceremonia. “Inaceptable, inaceptable. Encima mal vestida, no puede ni cumplir el protocolo”, sostuvo.

El diputado Javier Cipriani de Renovación Popular coincidió con la observación sobre la vestimenta y calificó a la expresidenta como “sinvergüenza”. “Como ella sola. Sigue siendo una sinvergüenza. Y como dijo mi colega: muy mal vestida”, expresó.

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A su turno, la diputada Andrea Medina (Obras) profundizó en el reclamo sobre el código de vestimenta exigido para el encuentro con el pontífice. Explicó que el protocolo papal establece que el color blanco está reservado exclusivamente para reinas católicas, mientras que el resto de los asistentes debe vestir de oscuro. “El protocolo es vestirse de negro. Quiere llamar la atención”, señaló la parlamentaria, quien agregó que la exjefa de Estado “no es ni reina” sino “una expresidenta nada más”.

Falta de legitimidad

La diputada Roxana Rocha, de Renovación Popular, consideró que la inclusión de Boluarte en la lista de invitados constituyó un error de organización. “Es un error haberla invitado. No debería de estar acá. Ella no es una presidenta elegida por el pueblo”, afirmó.

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Papa León XIV en su segundo día de regreso en Perú (Photo by Tiziana FABI / AFP)

En tanto, la diputada Analí Márquez vinculó la controversia por la vestimenta con las acusaciones que enfrenta la exmandataria. Consultada sobre si consideraba que Boluarte se comportaba “como una reina”, respondió: “Primero tiene que responder por la muerte de los compatriotas”.

Junto a Boluarte, estuvieron presentes los también expresidentes Manuel Merino, José Jerí y José María Balcázar, quienes compartieron la primera fila del auditorio.

“Dina Boluarte, una sinvergüenza y asesina, ha tenido el descaro de venir a escuchar al santísimo papa León. Encima mal vestida la sinvergüenza”, dijo la diputada Catherin Palomino sobre la expresidenta. “Dios los crea y ellos se juntan, los más grandes traidores de la patria de nuestro querido pueblo peruano: la responsable de los más de 50 masacrados en el régimen de Dina Boluarte, el traidor Balcázar y el títere Jerí”, agregó sobre los exmandatarios.

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Llamado

En su discurso en el Gran Teatro Nacional, el papa León XIV hizo una referencia directa a los episodios de violencia reciente en el país: “También Perú ha atravesado momentos difíciles que han puesto a prueba la convivencia entre sus habitantes. Los sucesos del pasado merecen ser tratados con justicia y sensibilidad, dejando espacio para que crezca la concordia y las diferencias puedan afrontarse con respeto”, dijo el pontífice.

Esta frase se interpretó como una referencia a las violaciones de derechos humanos durante la época del terrorismo y, especialmente, a la represión de las protestas sociales de 2022 y 2023, bajo el gobierno de la expresidenta Dina Boluarte, que dejaron al menos 50 muertos por uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas.

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