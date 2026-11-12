Universitario habría fichado a jugador de Sport Boys para el 2027: el segundo refuerzo para la próxima temporada

Universitario habría fichado jugador de Sport Boys para el 2027.

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Universitario de Deportes continúa activo en el mercado de pases mientras disputa el Torneo Clausura 2026. El cuadro ‘crema’ habría cerrado una nueva contratación para la próxima temporada de la Liga 1.

Según el relator y periodista Jorge Kieffer, la ‘U’ alcanzó un acuerdo con el defensor Mathías Llontop, cuyo pase pertenece a Melgar y que actualmente juega a préstamo en Sport Boys. El futbolista llegaría para reforzar un sector que se vio afectado tras la partida de José Carabalí y el préstamo de Paolo Reyna a Juan Pablo II.

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Los ‘cremas’ solo cuentan con César Inga y Jorge Gutiérrez como carrileros izquierdos. Todo indica que este último no continuaría la próxima temporada, luego de contar con pocos minutos bajo la conducción de Fabián Bustos. El panameño está a préstamo en el cuadro de Ate, con opción de compra.

“Llontop, confirmado. No sé si Jorge Gutiérrez se va o no, pero Mathías Llontop ya arregló con Universitario de Deportes. Su contrato con Melgar termina a fin de año y ya tiene un acuerdo con la ‘U’”, expresó el comunicador en la última edición del programa ‘El Arranque’.

Llontop tiene contrato con Melgar hasta fines de 2026. Sport Boys le habría ofrecido extender su vínculo, pero el defensor optaría por llegar a Universitario de Deportes.

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La 'U' se sigue reforzando para el 2027. Créditos: Exitosa.

El presente de Mathías Llontop

Mathías Llontop atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. A los 24 años, el defensor se consolidó como titular en Sport Boys durante esta temporada, en la que anotó un gol y repartió cuatro asistencias en 32 partidos. Su rendimiento también recibió elogios de referentes como Christian Cueva y Carlos Zambrano, quienes compartieron plantel con él en la ‘misilera’.

Su presente llevó a César Cueto, exmundialista con la selección peruana e ídolo de Alianza Lima, a pedir su convocatoria. Tras conocerse la última lista de citados, el exfutbolista mencionó a Llontop entre los jugadores que considera necesarios en el combinado nacional.

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“Me gustaría ver pronto en la selección a Tapia, Llontop y Arrasco. Valera también tiene que estar. Es una opinión personal el querer ver a Magallanes como volante mixto”, expresó Cueto en conversación con el periodista deportivo Tadokoro.

Mathías Llontop se consolidó en Sport Boys este 2026.

El primer fichaje de Universitario para el 2027

Antes de avanzar por Mathías Llontop, Universitario de Deportes ya había asegurado a su primer refuerzo para la temporada 2027. Se trata de Carlos Gruezo, volante ecuatoriano que llega procedente de Santos Laguna.

El mediocampista estuvo en el estadio Monumental durante el partido ante Juan Pablo II. Según se conoció, firmó un contrato por dos temporadas, con una cláusula que permite extenderlo por un año más.

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Carlos Gruezo apenas jugó 16 partidos en Santos Laguna, en los que pudo anotar 1 gol. - créditos: Difusión

La ‘U’ cerró su incorporación con anticipación para evitar que el jugador recibiera ofertas de otros clubes. El cuadro ‘crema’ había mostrado interés en Gruezo antes de concretar el fichaje de Juan Manuel Requena, pero entonces no pudo avanzar porque el ecuatoriano mantenía contrato con el club mexicano.

Tras quedar libre en el mercado, la dirigencia volvió a considerarlo como una alternativa para reforzar el mediocampo y cubrir el espacio que dejó Rodrigo Ureña.

Además de las incorporaciones de Mathías Llontop y Carlos Gruezo, Universitario de Deportes aseguró la renovación de su arquero Miguel Vargas. En las próximas semanas, el club buscará avanzar con otros jugadores de su plantel para la temporada 2027.

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