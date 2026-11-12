Susana Baca interpretó ‘Canción de fe’ y ‘Si me quitaran’ al papa León XIV en la Plaza Mayor de Lima: así fue su presentación

Cobertura de la interpretación musical de la artista peruana Susana Baca frente al papa Francisco y representantes eclesiásticos durante un acto oficial en Perú. La cantante realiza su intervención acompañada por un piano ante las autoridades ubicadas en el estrado.

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Susana Baca fue una de las artistas invitadas al Encuentro sobre los desafíos y las esperanzas para el futuro del pueblo peruano, actividad que reunió este 12 de noviembre al papa León XIV, jóvenes, representantes de comunidades religiosas y autoridades en la Plaza Mayor de Lima.

La artista subió al escenario acompañada por el pianista Francisco Haya de la Torre. Ante los asistentes y el sumo pontífice, anunció que interpretaría un poema. Minutos después, comenzó a cantar “Canción de fe”, un vals de Manuel Acosta Ojeda que plantea la posibilidad de un tiempo marcado por la paz, la justicia y el amor.

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“Yo creo que algún día / la espina se hará rosa, / y se hará luz la duda / y el hambre se hará pan”, dice parte de la letra elegida por Baca para su presentación. El tema también alude al fin de la muerte, la transformación del odio y una sociedad en la que los niños puedan reír y los hombres vivan en paz. Seguido agregó “Si me quitaran”, el poema de Alejandro Romualdo para terminar la presentación

La cantante Susana Baca interpreta una pieza musical junto a un arreglo floral durante una transmisión oficial en la Plaza Mayor de Lima.

La actuación fue recibida con aplausos por el público presente en el centro histórico de la capital peruana. Tras concluir la canción, León XIV agradeció a la intérprete por el gesto. Baca se acercó luego al Papa, le dirigió unas palabras y realizó una reverencia como señal de respeto antes de abandonar el escenario.

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Susana Baca, de 82 años, es una figura central de la música afroperuana y de la difusión de ese repertorio fuera de Perú. A lo largo de su carrera obtuvo tres Latin Grammy: por Lamento negro en 2002, por su participación en “Latinoamérica” en 2011 y por el disco A capella en 2020. En 2025, la Academia Latina de la Grabación le entregó el Premio a la Excelencia Musical por su trayectoria.

La cantante Susana Baca saluda al pontífice en el estrado oficial instalado en la Plaza Mayor de Lima.

Su presentación formó parte de la jornada de León XIV en Lima, que incluyó testimonios sobre el rol de las mujeres, las familias, la inseguridad y la migración.

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Más artistas le cantarán al papa León XIV

La visita del papa León XIV a Perú contará con nuevas presentaciones musicales en Lima, Lambayeque y Ucayali. Donnie Yaipén, Tania Libertad, Lita Pezo y Grupo 5 forman parte de los artistas convocados para acompañar los encuentros religiosos y actos públicos previstos hasta el lunes 16 de noviembre.

Donnie Yaipén participará este 12 de noviembre en la Vigilia de Oración Juvenil que se realizará en el Estadio Nacional. El cantante se presentará junto a su orquesta antes de la llegada del pontífice, prevista para las 18:00, e interpretará “La Cumbia del Papa”, tema compuesto en el marco de la visita apostólica.

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El cantante peruano prepara junto a su orquesta un repertorio que incluirá referencias a la costa, la sierra y la selva.

Su programación también contempla actividades en Lambayeque. El intérprete tendrá presencia en la misa que León XIV celebrará el 13 de noviembre en las pampas de Pimentel. Además, participará en la vigilia previa a la misa de despedida, programada para el 15 de noviembre en la Base Aérea Las Palmas, en Lima.

Tania Libertad se sumará a los actos del sábado 14 de noviembre en Zaña, Lambayeque. La cantante interpretará el “Ave María”, de Franz Schubert, durante el encuentro de oración que encabezará el Papa en el Santuario de Santo Toribio de Mogrovejo. La ceremonia corresponde a las actividades de clausura del Año Jubilar dedicado al santo peruano.

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La artista iquiteña Lita Pezo, de 27 años, participará el domingo 15 de noviembre en la misa que el sumo pontífice oficiará en la Villa Deportiva Regional Ucayali, en Pucallpa. Tendrá a su cargo la interpretación del salmo responsorial y de otras piezas religiosas incluidas en la celebración.

La cantante Lita Pezo ofrece una entrevista televisiva en la que aborda su participación musical en una misa y su relación con la fe.

Grupo 5 cerrará la presencia de artistas nacionales durante la visita. La orquesta de Monsefú actuará el lunes 16 de noviembre en la Base Aérea Las Palmas, en Santiago de Surco, durante la jornada de despedida de León XIV. El pontífice celebrará allí una misa antes de trasladarse a la Base Aérea del Callao, desde donde partirá hacia Roma.

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