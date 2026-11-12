Universitario renovó a Miguel Vargas hasta el 2028: club ratifica su confianza en portero, pese a críticas.

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Universitario de Deportes aseguró su clasificación a los playoffs de la Liga 1 2026. Aun así, mantiene opciones de ganar el Torneo Clausura y acceder de forma directa a la final ante Alianza Lima.

Mientras se define el campeonato, la dirigencia ‘crema’ también avanza con la planificación del plantel para la próxima temporada. El objetivo es reforzar al equipo tras un mercado de pases que no cumplió con las expectativas este año.

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En ese escenario, el periodista deportivo Gustavo Peralta informó que Universitario renovó el contrato del arquero Miguel Vargas por dos temporadas. El vínculo del peruano-chileno vencía al término de 2026 y el guardameta evaluaba otras opciones ante la falta de minutos.

“Acuerdo cerrado: Miguel Vargas renueva con la ‘U’ por dos temporadas. El arquero ya acordó todos los detalles con el club ‘crema’”, publicó el reportero de L1 Max en su cuenta de X.

Gustavo Peralta confirmó la renovación de Miguel Vargas en Universitario.

Vargas cuestionado por los hinchas

En las últimas fechas, la posición más cuestionada en Universitario ha sido la del arquero. Y es que los resultados no han ayudado tampoco en un contexto donde los ‘merengues’ se jugaban el título del Torneo Clausura.

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Todo empezó en el partido entre Universitario de Deportes y Atlético Grau. Diego Romero cometió un error que permitió el gol de Adrián Fernández, con el que el cuadro piurano tomó una ventaja parcial. Los ‘merengues’ lograron remontar el marcador, pero el fallo del arquero generó cuestionamientos.

En redes sociales, parte de la hinchada pidió que Miguel Vargas asumiera la titularidad. El cambio se produjo en el encuentro ante Sport Boys, un duelo importante para que la ‘U’ buscara el liderato. Fabián Bustos optó por Vargas bajo los tres palos, en lugar de Romero.

El peruano-chileno recibió dos goles de la ‘misilera’. Ninguno fue de su responsabilidad directa, aunque quedó expuesto a críticas de aficionados que consideraron que pudo intervenir mejor para evitar el empate de Universitario.

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Bustos mantuvo su confianza en Vargas y lo alineó ante CD Moquegua, otro compromiso en el que los ‘cremas’ tenían la posibilidad de alcanzar la punta. El portero volvió a recibir dos tantos y el equipo de Ate igualó el partido.

La situación abrió el debate sobre quién debía ocupar el arco de Universitario y si el club necesitaba incorporar a otro guardameta para la próxima temporada. Pese a los cuestionamientos, la dirigencia ratificó su respaldo a ‘Manotas’ y acordó su renovación por dos campañas.

Diego Romero también tiene contrato vigente, por lo que Universitario cuenta con sus dos arqueros para las siguientes temporadas.

El cuadro 'crema' igualó 2-2 con su rival de turno y no alcanzaron el liderato del campeonato - Crédito: L1MAX.

Universitario ya tiene su primer fichaje para el 2027

Además de avanzar con las renovaciones, Universitario de Deportes se mueve en el mercado de fichajes y ya aseguró a su primer refuerzo para 2027. Se trata de Carlos Gruezo, volante ecuatoriano que llega procedente de Santos Laguna.

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El mediocampista estuvo presente en el estadio Monumental durante el partido ante Juan Pablo II. Según se conoció, firmó un contrato por dos temporadas, con una cláusula que permite extenderlo por un año más.

Los detalles de la llegada de Carlos Gruezo a Universitario: trasfondo, competencia por su fichaje y tiempo de contrato.

La ‘U’ cerró su incorporación con anticipación para evitar que el jugador reciba ofertas de otros clubes. El cuadro ‘crema’ había mostrado interés en Gruezo antes de concretar el fichaje de Juan Manuel Requena, aunque en ese momento no pudo avanzar porque el ecuatoriano mantenía contrato con el club mexicano.

Una vez libre en el mercado, la dirigencia volvió a considerarlo como una opción para reforzar el mediocampo y cubrir el espacio que dejó Rodrigo Ureña.

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