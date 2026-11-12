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DT de Bolivia lamentó que Guillermo Viscarra no tenga club tras salida de Alianza Lima y pidió que Perú lo enfrente en Puno

Óscar Villegas llegó a Lima con la delegación boliviana: habló del amistoso ante la ‘bicolor’ y del cambio de sede para las Eliminatorias 2030

Óscar Villegas, además, manifestró que le gustaría que Perú enfrente a la 'verde' en Puno durante las Eliminatorias. Créditos: Jax Latin Media.
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La selección boliviana llegó a Lima la noche del miércoles 11 de noviembre para enfrentar a Perú en un amistoso correspondiente a la fecha FIFA. El técnico Óscar Villegas encabezó la delegación y atendió a la prensa en el aeropuerto internacional Jorge Chávez.

Entre otros temas, Villegas se refirió a la ausencia de Guillermo Viscarra, arquero con pasado en Alianza Lima. el entrenador lamentó que el guardameta permanezca sin club tras su salida de la Liga 1, aunque confió en que volverá a tener continuidad en el corto plazo y seguirá en consideración para la selección.

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“Sí, Billy está sin equipo y lamentamos mucho eso, porque no creemos que un arquero de su nivel se haya quedado este semestre sin club. Pero estamos seguros de que para la próxima gestión estará atajando en algún club y seguramente con las puertas abiertas en la selección”, expresó.

En julio de este año, Viscarra dejó Alianza Lima tras perder espacio en el equipo dirigido por Pablo Guede, que eligió a Alejandro Duarte como titular. Después de su salida, el arquero boliviano fue vinculado con San Lorenzo, donde trabajaba su exentrenador Néstor Gorosito, pero el interés no se concretó.

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DT de Bolivia lamentó que Guillermo Viscarra no tenga club tras salida de Alianza Lima y pidió que Perú lo enfrente en Puno.
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Su opinión del Perú vs Bolivia

Por otro lado, Óscar Villegas se refirió al amistoso que Bolivia disputará ante Perú. El entrenador expresó su deseo de que el partido aporte conclusiones útiles para ambos equipos de cara a las próximas Eliminatorias.

Espero que a ambos nos sirva muchísimo, que sea una de buen rendimiento para ambas selecciones y que saquemos muy buenas conclusiones para prepararnos para la siguiente eliminatoria”, declaró.

El técnico también habló sobre Mano Menezes y el presente de la selección peruana. “La mejor. Sabemos que hay un cierto recambio también, que están trabajando muy bien y esperamos estar a la altura con esta selección”, sostuvo.

Villegas explicó que Bolivia llegó a Lima con varios jugadores jóvenes, dentro de un proceso de renovación. “Estamos en esa dinámica permanente, tratando de ver jugadores para nuestra futura eliminatoria. De alguna manera, también contamos con algunos jugadores que pueden ser parte del Sudamericano Sub-20 en enero. Así que, ya que todas las categorías están a cargo de todo mi cuerpo técnico, tenemos que ocuparnos, por supuesto, del progreso de todos”, afirmó.

Perú recibirá a Bolivia en Matute el viernes 13 de noviembre desde las 20:00 horas.
Perú recibirá a Bolivia en Matute el viernes 13 de noviembre desde las 20:00 horas.

Pidió que Perú enfrente a Bolivia en Puno

Por último, Óscar Villegas se refirió a la posibilidad de que Perú cambie de sede para las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2030. La selección peruana evalúa disputar algunos partidos en Cusco o Juliaca, ciudades ubicadas a gran altura.

El técnico de Bolivia señaló que le gustaría que Mano Menezes elija alguna de esas plazas para enfrentar a la ‘verde’, debido a que su equipo está habituado a competir en condiciones similares.

“Yo creo que es un poco de todo. Hay que jugar bien, hay que tener una buena propuesta y esperamos que a nosotros también nos lleven allá. Históricamente hemos jugado en La Paz, que es nuestra sede, y si hemos subido unos metros más fue porque teníamos un muy buen campo de juego en El Alto y un estadio realmente de fútbol, algo que nos agrada mucho. Hemos visto ventajas, más que climáticas o por la altura, estrictamente deportivas, que nos favorecen”, detalló.

La selección boliviana es local en El Alto, a más de 4 mil metros sobre el nivel del mar.
La selección boliviana es local en El Alto, a más de 4 mil metros sobre el nivel del mar.

La selección peruana se enfrentará a Bolivia este viernes 13 de noviembre a las 20:00 horas (horario peruano) en el estadio Alejandro Villanueva de La Victoria.

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