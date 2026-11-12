En la Plaza Mayor de Lima, León XIV reivindicó a la familia como “sociedad natural” y exigió que la economía “no beneficie a unos pocos”

El Papa León XIV se dirige a los fieles en Perú, compartiendo reflexiones sobre la familia, el trabajo, la condición de la mujer y la necesidad de unidad para afrontar los desafíos actuales.

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Desde Lima, Perú.- Frente a miles de fieles conmovidos por su visita al país, el papa León XIV pronunció una homilía en la Plaza Mayor de Lima en la que abordó algunos de los principales desafíos de la sociedad actual: la defensa de la familia, la dignidad humana, el impacto de la inteligencia artificial, las responsabilidades del sector empresarial y la violencia contra las mujeres. En su mensaje, el pontífice también hizo referencia a la realidad peruana y a la necesidad de construir una sociedad basada en el bien común.

Para desarrollar su reflexión, el Santo Padre recurrió a la Doctrina Social de la Iglesia, desde donde planteó su perspectiva sobre la familia, el individuo y la vida humana. León XIV también volvió a destacar la importancia de reconocer la cultura y las particularidades de los países que visita, como parte de su acercamiento a sus pueblos.

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“Queridos hermanos y hermanas, mi querido pueblo peruano. ¡Buenos días!”, inició el Papa su homilía.

En su intervención, el pontífice planteó la necesidad de colocar a la persona en el centro de las decisiones sociales, económicas y políticas, y recordó que la dignidad humana debe ser el principio que oriente las relaciones familiares, empresariales e institucionales.

“La Doctrina social de la Iglesia nos ofrece elementos para comprenderla: en el centro de toda organización social, económica y política debe estar la persona humana, creada a imagen y semejanza de Dios, dotada de una dignidad infinita y llamada a vivir en relación con los demás”, indicó.

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“Sobre esta base se articulan el bien personal, familiar y social en una única realidad. En la centralidad de la dignidad humana se fundamentan otros principios esenciales para orientar las decisiones personales, familiares, empresariales e institucionales, como son el bien común, la solidaridad y la subsidiariedad”, recalcó.

Pope Leo XIV attends a meeting on the challenges and hopes for the future of the Peruvian people at Lima's Plaza Mayor on November 12, 2026. (Photo by Tiziana FABI / AFP)

León XIV defiende a la familia y la dignidad de la vida humana

Uno de los ejes centrales de la homilía estuvo dedicado a la familia y al valor de la vida desde su inicio. León XIV sostuvo que el nacimiento de una persona está vinculado con una relación de amor y entrega, y destacó el papel de la familia como primer espacio de protección y acogida.

“La vida humana no comienza en el vacío: nace del amor entre un hombre y una mujer que, entregándose recíprocamente, se abren al don de una nueva existencia. El hijo es fruto de esta comunión, no un producto, y lleva en sí, desde el principio, la huella de la relación de la que procede. Su inicio, fragilísimo, es cuidado en el seno de la madre, primer lugar de acogida, donde este vínculo originario se hace cercanía y protección”.

En esa misma línea, añadió: “Según el designio del Creador, el ser humano es engendrado y crece en esta trama de relaciones. Así, la dignidad de la vida naciente encuentra en la familia su espacio propio. Iluminados por el Evangelio y en consonancia con las ciencias humanas, la Tradición de la Iglesia afirma que la familia es la primera sociedad natural con derechos propios”.

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Pope Leo XIV gestures during a meeting on the challenges and hopes for the future of the Peruvian people at Lima's Plaza Mayor on November 12, 2026. (Photo by Tiziana FABI / AFP)

El impacto de la inteligencia artificial y la tecnología en los hogares

Otro de los temas que abordó el pontífice fue el avance tecnológico y sus consecuencias en las relaciones familiares. León XIV expresó su preocupación por la manera en que las herramientas digitales pueden afectar la convivencia y exponer a niños y adolescentes a contenidos perjudiciales.

“Un reto muy actual que también han mencionado es el del impacto digital en la familia. Recientemente, en la Encíclica Magnifica humanitas, he expresado cómo la tecnología actual tiene el riesgo de suplantar la convivencia real, exponiendo a los miembros de la familia a la distracción y a contenidos, a veces, nocivos”.

Ante este escenario, pidió una respuesta conjunta de las autoridades, las instituciones educativas y los hogares.

“A este respecto, es indispensable una alianza entre la política, las instituciones educativas y las familias para solucionar juntos los problemas que de ello surgen. Los hijos e hijas de nuestros hogares son al mismo tiempo los ciudadanos de Perú, son los empresarios y trabajadores de nuestras ciudades y campos”.

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Pope Leo XIV waves to participants alongside Metropolitan Archbishop of Lima Cardinal Carlos Castillo during a meeting on the challenges and hopes for the future of the Peruvian people at Lima's Plaza de Armas on November 12, 2026. (Photo by Tiziana FABI / AFP)

León XIV condena el machismo y la violencia contra las mujeres

En otro momento de su homilía, el Santo Padre se refirió a los problemas que afectan a las familias y condenó la persistencia de una mentalidad machista que se manifiesta en la ausencia paterna, los abusos y la violencia contra las mujeres.

“Es triste constatar que persiste una mentalidad machista, que se manifiesta en la ausencia del padre en la vida familiar, los abusos y la violencia hacia las mujeres, ignorando la novedad del cristianismo, que reconoce y proclama que ambos poseen igual dignidad y responsabilidad”.

El Papa también cuestionó las desigualdades que persisten dentro de los hogares y pidió avanzar hacia una distribución más equitativa de las responsabilidades familiares.

“Vivir en la verdad de nuestro ser varón y mujer no justifica la desigualdad en la responsabilidad de las tareas domésticas, ni la subordinación de un cónyuge a otro. Debemos seguir trabajando para armonizar el rol del varón y de la mujer en las familias y afirmar que ambos son corresponsables en la construcción del futuro de la sociedad”.

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Pope Leo XIV waves to participants during a meeting on the challenges and hopes for the future of the Peruvian people at Lima's Plaza Mayor on November 12, 2026. (Photo by Tiziana FABI / AFP)

Su preocupación también alcanzó a las mujeres que enfrentan mayores condiciones de vulnerabilidad debido a la pobreza y la discriminación.

“Las mujeres en situación de pobreza o miembros de comunidades indígenas y afroamericanas son susceptibles de sufrir, incluso, una doble marginación, constatar que la violencia contra las mujeres —que podrían ser nuestras abuelas, madres, hermanas, hijas— sigue siendo una realidad que hiere a la humanidad entera”.

Ante esta situación, León XIV hizo un llamado que extendió más allá de la comunidad católica: “Quisiera reiterar un vehemente llamamiento, no sólo a mis hermanos y hermanas en la fe, sino a cada hombre y mujer de buena voluntad“.

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A devote Catholic reacts as Pope Leo XIV arrives for a meeting on the challenges and hopes for the future of the Peruvian people at Lima's Plaza Mayor on November 12, 2026. (Photo by Tiziana FABI / AFP)

El mensaje a los empresarios y la responsabilidad de construir el bien común

León XIV también dedicó parte de su homilía al mundo empresarial y a la responsabilidad que tienen las compañías en el desarrollo de la sociedad. Para el Papa, las empresas no deben concentrarse exclusivamente en sus resultados económicos, sino reconocer que están conformadas por personas y que sus decisiones tienen consecuencias en la vida de los trabajadores y sus familias.

“Esto nos conduce al mundo empresarial, llamado a ser un verdadero protagonista de la construcción del bien común. La empresa es una comunidad de personas en la que el capital, la dirección y el trabajo deben ordenarse al desarrollo humano integral”.

Asimismo, planteó la necesidad de que las autoridades establezcan condiciones que permitan equilibrar las responsabilidades laborales con la vida familiar.

“Resulta entonces necesario que la legítima autoridad ayude a empresarios y trabajadores estableciendo un marco jurídico justo y garantizando contemporáneamente un equilibrio razonable entre trabajo, descanso y vida familiar. La estabilidad de sólidas relaciones humanas y económicas en el seno de las familias son una responsabilidad compartida”.

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El pontífice también advirtió sobre la importancia de evitar que los recursos de una sociedad terminen concentrándose exclusivamente en determinados sectores.

“Cuando somos conscientes de esta interdependencia vital, descubrimos que el bien común es la conquista conjunta de un bien mayor, para que la riqueza y los recursos de la sociedad no se orienten exclusivamente al beneficio de unos pocos, sino que contribuyan al desarrollo de todos”.

Finalmente, el pontífice recordó que muchas familias también atraviesan dificultades por problemas económicos, migración y adicciones, situaciones que profundizan las divisiones y afectan la convivencia.

“Sabemos también que muchas familias están heridas, divididas por problemas económicos o por la emigración a otro país, lastimadas por la irrupción de los vicios, como la adicción a los juegos de azar y a las apuestas, el alcoholismo y la drogadicción, los abusos o la violencia doméstica”.

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Tras su homilía en la Plaza Mayor, el papa León XIV se dirigió a la Nunciatura Apostólica para mantener un encuentro con miembros de su orden agustiniana, de la que forma parte y que ha marcado su trayectoria religiosa.

A las 18:00 horas, el Santo Padre participará en la vigilia con los jóvenes en el Estadio Nacional, con lo que continuará su agenda pastoral durante su segundo día de visita al Perú.