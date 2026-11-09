Perú

Días no laborables por la visita del papa León XIV: ¿desde cuándo rigen en Lima, Callao, Chiclayo, Cusco y Pucallpa?

El Gobierno estableció jornadas no laborables compensables en varias regiones por el retorno de Robert Prevost al Perú. Chiclayo tendrá fechas adicionales por una disposición regional, mientras que en Cusco y Pucallpa la medida del 15 de noviembre alcanza únicamente al sector privado

Un pontífice vestido de blanco saluda con la mano alzada en una pista frente a la bandera de Perú, un avión y varias personas
El papa León XIV saluda a los asistentes tras descender del avión en Perú durante la visita oficial programada con días no laborables. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La visita del papa León XIV al Perú no solo modificará la movilidad y las actividades en las ciudades incluidas en su recorrido. También tendrá efectos en las jornadas laborales de miles de trabajadores, debido a la declaración de días no laborables compensables aprobada por el Gobierno para facilitar los desplazamientos y la participación de la población en las actividades programadas.

La disposición nacional establece fechas diferenciadas para Lima y Callao, así como para Cajamarca, La Libertad, Lambayeque, Piura, Cusco y Ucayali. Sin embargo, hay diferencias importantes entre regiones y regímenes laborales que los trabajadores deben conocer antes de organizar sus actividades.

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Una de las novedades se encuentra en Chiclayo. El Gobierno Regional de Lambayeque aprobó una disposición adicional que declara el jueves 12 de noviembre como día no laborable compensable para determinadas dependencias públicas de la región y permite el acogimiento voluntario del sector privado, previo acuerdo.

En cambio, en Cusco y Pucallpa, el día no laborable establecido por el Ejecutivo será el domingo 15 de noviembre y estará dirigido exclusivamente a los trabajadores del sector privado.

La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.º 020-2026-TR, publicado el 23 de octubre en el diario oficial El Peruano. A esta norma se suma la Ordenanza Regional N.º 000017-2026-GR.LAMB/CR, publicada el 7 de noviembre, que incorpora una disposición específica para Lambayeque.

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Papa Leon XIV saludando
El papa visitará el Perú del 11 al 16 de noviembre. - Crédito Andina/AFP

¿Desde cuándo empiezan los días no laborables por la visita del Papa?

El calendario comienza el miércoles 11 de noviembre en Lima y la Provincia Constitucional del Callao, donde la jornada será no laborable desde la 1:00 p. m. hasta la medianoche. La misma disposición se aplicará el jueves 12 de noviembre, desde la 1:00 p. m., y durante todo el lunes 16 de noviembre.

En el norte del país, los días no laborables establecidos por el Gobierno serán el viernes 13 y sábado 14 de noviembre en Cajamarca, La Libertad, Lambayeque y Piura. La disposición comprende tanto al sector público como al privado, aunque este último requiere un acuerdo entre empleadores y trabajadores para acogerse.

En Cusco y Ucayali, donde el Papa realizará actividades el domingo 15 de noviembre, el Ejecutivo declaró esa fecha no laborable únicamente para los trabajadores del sector privado.

El calendario tiene una particularidad en Lambayeque: el Gobierno Regional aprobó una jornada adicional para el jueves 12 de noviembre, debido a la movilización de personas y vehículos que se espera en Chiclayo y Pimentel.

Infografía con el papa León XIV con la mano alzada frente a una catedral y una tabla sobre días no laborables compensables en Perú
Una infografía detalla las fechas, regiones y sectores asignados a los días no laborables compensables durante la visita del papa León XIV a Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Chiclayo: ¿qué días serán no laborables por la visita del papa León XIV?

Los trabajadores de Lambayeque deben prestar especial atención a tres fechas: jueves 12, viernes 13 y sábado 14 de noviembre. No obstante, el alcance de cada disposición es diferente.

El viernes 13 y sábado 14 fueron declarados días no laborables compensables mediante el Decreto Supremo N.º 020-2026-TR para los sectores público y privado.

A estas fechas se suma el jueves 12, que fue incorporado mediante la Ordenanza Regional N.º 000017-2026-GR.LAMB/CR, aprobada por el Consejo Regional de Lambayeque el 6 de noviembre y publicada en El Peruano el 7 de noviembre.

La ordenanza establece que el jueves 12 será no laborable para los trabajadores de los órganos, dependencias y unidades ejecutoras del Gobierno Regional de Lambayeque. También permite que las empresas privadas se acojan voluntariamente, previo acuerdo entre empleadores y trabajadores.

Sin embargo, la disposición no establece automáticamente un día libre para todos los trabajadores de las municipalidades, entidades del Gobierno nacional u otras instituciones públicas. Las entidades de otros niveles de gobierno y los gobiernos locales pueden evaluar su acogimiento, de acuerdo con sus competencias y decisiones administrativas.

En el caso de las empresas privadas, el descanso del jueves 12 tampoco es obligatorio: requiere un acuerdo previo.

La medida adicional responde a la necesidad de reducir los desplazamientos laborales ordinarios y evitar que coincidan con el traslado masivo de fieles hacia las Pampas de Pimentel, donde el papa León XIV celebrará una misa multitudinaria el viernes 13 de noviembre.

La finalidad es facilitar la circulación, prevenir congestiones y permitir que las autoridades organicen los dispositivos de seguridad y atención de emergencias.

Estructura con letras doradas que forman las palabras Chiclayo y Ciudad del papa León XIV frente a árboles, edificios y una bandera
Un arco en Chiclayo exhibe letras doradas con el nombre de la ciudad y la frase «Ciudad del papa León XIV» bajo un cielo despejado. (Foto: Clara Giraldo)

Cusco: ¿el domingo 15 de noviembre será día no laborable?

En Cusco, el domingo 15 de noviembre fue declarado día no laborable compensable para los trabajadores del sector privado, de acuerdo con el Decreto Supremo N.º 020-2026-TR.

La disposición busca facilitar la participación de la ciudadanía en las actividades programadas durante la visita del pontífice, quien llegará a la región para participar en un encuentro con fieles y representantes de la piedad popular en Sacsayhuamán. Posteriormente, rezará el Ángelus en la Plaza de Armas.

No obstante, la medida nacional no declara el 15 de noviembre como día no laborable para los trabajadores del sector público de Cusco.

Para las empresas privadas, el acogimiento es voluntario y requiere un acuerdo entre el empleador y los trabajadores. Si no se alcanza un consenso, la decisión corresponde al empleador.

Además, al coincidir con domingo, los trabajadores deben tener en cuenta sus turnos y descansos semanales habituales. La disposición especial no convierte automáticamente la fecha en un feriado nacional.

Montaje de un pontífice vestido con sotana blanca y cruz pectoral saludando con la mano alzada frente a una vista panorámica de Cusco
Un montaje sitúa al papa León XIV frente al centro histórico de Cusco en el marco de la visita oficial programada para noviembre. (Infobae Perú)

Pucallpa: ¿quiénes podrán acogerse al día no laborable del 15 de noviembre?

En Ucayali, donde se encuentra Pucallpa, el domingo 15 de noviembre también fue declarado día no laborable compensable, pero únicamente para el sector privado.

La fecha coincide con la visita del papa León XIV a la capital regional, donde tiene previsto reunirse con misioneros, misioneras y representantes de los pueblos amazónicos, además de celebrar una misa en la Villa Deportiva Regional Ucayali.

Al igual que en Cusco, las empresas privadas podrán acogerse a la medida previo acuerdo con sus trabajadores. Si no existe consenso, el empleador tendrá la facultad de decidir si el centro de trabajo aplica o no la jornada no laborable.

Los servidores públicos de Ucayali no están comprendidos en el día no laborable del 15 de noviembre establecido por el decreto nacional.

Fotomontaje de un pontífice orando junto a una plaza con el letrero de Pucallpa y una catedral de fondo bajo un cielo con nubes
Un fotomontaje combina la figura del papa León XIV en oración con la plaza de armas y la catedral de Pucallpa ante su visita pastoral a Ucayali.

¿Los días no laborables por la visita del Papa son feriados nacionales?

No. Los días declarados por el Gobierno con motivo de la visita del papa León XIV son jornadas no laborables compensables, no feriados nacionales.

La diferencia es importante porque un feriado tiene un régimen de descanso y pago establecido por la legislación laboral. En cambio, cuando se declara un día no laborable compensable, las horas que el trabajador deja de laborar deben recuperarse posteriormente.

Por esa razón, no se trata de una jornada de descanso remunerado sin recuperación de horas. La medida busca facilitar la participación en las actividades papales sin eliminar la obligación de cumplir con la jornada laboral correspondiente.

En el sector público, las horas no trabajadas deben recuperarse dentro de los diez días inmediatos posteriores al respectivo día no laborable o en la oportunidad que establezca el titular de cada entidad, de acuerdo con las necesidades institucionales.

En el sector privado, el acuerdo entre el empleador y los trabajadores debe establecer cómo se recuperarán las horas. Si no se llega a un consenso sobre la aplicación de la medida, la decisión corresponde al empleador.

Visita del papa León XIV a la Argentina - Cottolengo
Adrián Escandar

¿Las empresas privadas están obligadas a dar el día libre?

No. El Decreto Supremo N.º 020-2026-TR señala que los centros de trabajo privados pueden acogerse a los días no laborables previo acuerdo entre el empleador y los trabajadores.

Si no existe acuerdo, el empleador decide si la empresa suspende sus actividades o mantiene la jornada habitual.

Esto significa que un trabajador del sector privado no debe asumir que tendrá libre el viernes 13 y sábado 14 en Chiclayo, o el domingo 15 en Cusco y Pucallpa, sin consultar previamente con su centro laboral.

En Lambayeque, la situación del jueves 12 también requiere atención: la ordenanza regional establece el acogimiento voluntario de las empresas privadas, sujeto a acuerdo.

¿Qué pasa con los trabajadores de hospitales, transporte, restaurantes y otros servicios?

Las normas también contemplan la continuidad de las actividades indispensables para la comunidad.

El Decreto Supremo N.º 020-2026-TR faculta a las empresas privadas que prestan servicios sanitarios, limpieza, saneamiento, electricidad, agua, desagüe, gas, combustible, comunicaciones, transporte, hospedaje, restaurantes, seguridad, servicios financieros y expendio de alimentos, entre otros, a determinar los puestos de trabajo que deberán continuar operando durante las jornadas no laborables.

Por tanto, la declaración no implica que hospitales, servicios de emergencia, transporte, restaurantes, hoteles o establecimientos de abastecimiento tengan que cerrar.

En Lambayeque, la ordenanza regional también dispone que las dependencias del Gobierno Regional adopten medidas para garantizar la continuidad de los servicios públicos esenciales, especialmente los vinculados con salud, emergencias y seguridad.

Trabajadores de salud e imagen de persona en teletrabajo
Según la norma de días no laborables y teletrabajo por APEC hay grupos de trabajadores que podrían ser exceptuados de estas medidas. - Crédito Composición Infobae/Andina/Eddy Ramos/Difusión

Calendario de días no laborables por la visita del papa León XIV

Estas son las fechas establecidas por el Gobierno nacional y la disposición adicional de Lambayeque:

  • 11 de noviembre:

Lima y Callao: día no laborable compensable para el sector público y privado

  • 12 de noviembre

Lima y Callao: día no laborable compensable para el sector público y privado

Lambayeque: Dependencias del Gobierno Regional; acogimiento voluntario del privado

  • 13 de noviembre

Lambayeque: público y privado

Cajamarca: público y privado

La Libertad: público y privado

Piura: público y privado

  • 14 de noviembre

Lambayeque: público y privado

Cajamarca: público y privado

La Libertad: público y privado

Piura: público y privado

  • 15 de noviembre

Cusco: solo privado

Ucayali: solo privado

  • 16 de noviembre

Lima y Callao: público y privado

La visita del papa León XIV se desarrollará del 11 al 16 de noviembre y contempla actividades en Lima, Callao, Chiclayo, Santa Cruz de Succhabamba, Zaña, Cusco y Pucallpa. Las jornadas no laborables buscan facilitar la participación de los ciudadanos y ordenar los desplazamientos en las regiones involucradas, pero no deben confundirse con feriados nacionales ni con una suspensión automática de todas las actividades económicas.

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