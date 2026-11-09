Perú

Gobierno confirma entrega de bonos de s/ 200 mensuales por el fenómeno El Niño: ¿A quiénes va dirigido?

El ministro de Economía, Elmer Cuba, detalló el monto previsto, las condiciones para acceder al beneficio y cuánto tiempo se entregaría. Precisó que no serán bonos generalizados para compensar el incremento de precios ni ayudas económicas dirigidas a toda la población

El Ministro de Economía, Elmer Cuba, explica las políticas económicas implementadas en los primeros 100 días del gobierno de Keiko Fujimori, enfocándose en la gestión de la inflación y el apoyo a familias vulnerables. - Cuarto Poder
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El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, confirmó este domingo que el Ejecutivo contempla entregar bonos de aproximadamente S/200 mensuales a las familias vulnerables que pierdan sus fuentes de ingresos como consecuencia de las lluvias y otros eventos asociados al fenómeno climático El Niño.

En diálogo con Cuarto Poder, Cuba señaló que el subsidio se otorgará durante el tiempo que se prolongue la afectación laboral y tendrá como objetivo evitar que estos hogares caigan en situación de pobreza extrema.

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Precisó que no serán bonos generalizados para compensar el incremento de precios ni ayudas económicas dirigidas a toda la población. Se trata de una medida focalizada en los hogares que sufran pérdidas económicas por las precipitaciones, como aquellos cuyos terrenos agrícolas queden inundados o cuyos animales mueran debido a las condiciones climáticas.

“El bono es básicamente para que la familia que pierde su empleo por las lluvias, que pierde su terreno, se inundó su pequeña parcela o se murió su animal en el sur, es para que no caiga en pobreza extrema”, explicó.

Elmer Cuba
El subsidio estará dirigido a hogares que pierdan sus fuentes de ingresos, como agricultores cuyas parcelas queden inundadas o personas cuyos animales mueran por las condiciones climáticas

Sobre el monto que recibirían los beneficiarios, el ministro indicó que el subsidio equivaldría a la línea de pobreza extrema de cada provincia, que estimó entre S/180 y S/200 mensuales. La asignación también dependerá de la magnitud de los daños y del periodo durante el cual cada familia permanezca afectada laboralmente.

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Aunque inicialmente se planteó que el beneficio podría extenderse durante al menos tres meses, Cuba aclaró que el plazo de entrega estará condicionado a la duración de las consecuencias económicas que enfrenten los hogares. “Mientras dure su afectación laboral”, puntualizó.

También informó que la administración de la presidenta Keiko Fujimori dispone de hasta S/2.500 millones para financiar este tipo de subsidios. Sin embargo, precisó que todavía no existe un presupuesto definitivo para el programa, pues los recursos se distribuirán de acuerdo con la evaluación de los daños ocasionados por las lluvias.

“Si es más, lo pondremos en la mesa. Si es menos, enhorabuena. Quiere decir que el fenómeno no ha sido tan fuerte”, sostuvo.

Elmer Cuba, ministro de Economía, con Keiko Fujimori y Luis Galarreta
La ayuda económica se mantendrá mientras dure la afectación laboral de cada familia y buscará evitar que caiga en situación de pobreza extrema

Cuba descartó que las ayudas anunciadas como parte del paquete económico, que contempla una inyección adicional de S/18.000 millones para 2027, tengan como finalidad compensar directamente el encarecimiento de los combustibles y otros productos. Explicó que el alza responde a factores internacionales y que sus efectos repercuten en los presupuestos familiares.

En ese sentido, defendió la generación de empleo como una de las principales herramientas para que los hogares puedan afrontar el aumento del costo de vida. “Mi trabajo es que no se pierdan empleos, que siempre se creen empleos”, afirmó.

El funcionario sostuvo que la incorporación de nuevos trabajadores al mercado laboral permitiría que más familias cuenten con ingresos para hacer frente al incremento de los precios. No obstante, diferenció esta estrategia económica del bono focalizado, destinado específicamente a quienes pierdan sus medios de subsistencia por los efectos de las lluvias.

Según el Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen), el calentamiento anómalo de las aguas del Pacífico ecuatorial alcanzará una “magnitud extraordinaria” frente a las costas peruanas hasta febrero de 2027. A partir de ese mes, el fenómeno comenzará a debilitarse progresivamente, proceso que se extendería hasta mediados del próximo año.

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