Andrés Hurtado manejaba dinero ligado al narcotráfico, según Fiscalía: “Podrían ser algunas veces $20.000 o $50.000”

Los montos de las entregas podían alcanzar los 50.000 dólares, de acuerdo con el testimonio de un aspirante a colaborador eficaz.

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El expresentador de televisión Andrés Hurtado, actualmente en prisión preventiva por una trama de tráfico de influencias y lavado de activos, manejaba dinero vinculado al tráfico ilícito de drogas, según documentación fiscal difundida este domingo por Cuarto Poder.

De acuerdo con los documentos citados por el programa, los fondos habrían sido entregados por intermediarios relacionados con Christian Olivos González, alias ‘Chicho’, señalado como presunto cabecilla de la organización criminal ‘La Gran Manzana’, investigada por narcotráfico.

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La tesis fiscal se sustenta en conversaciones de WhatsApp entre el expresentador y su entonces trabajador de seguridad y chofer, José Moro, así como en el testimonio de un aspirante a colaborador eficaz. “Los montos variaban. Podrían ser algunas veces $20.000 o $50.000”, declaró este último.

Según el documento fiscal, las entregas se realizaban en un centro comercial tecnológico del distrito limeño de Miraflores. “Tatiana”, hermana de Olivos, habría sido la encargada de entregar el dinero a Moro por disposición de Hurtado, según el testimonio recogido por el Ministerio Público.

La Fiscalía identificó transferencias por 1.263.000 dólares a las cuentas de sus hijas y su exesposa entre 2016 y 2024, mediante 407 operaciones realizadas por trabajadores o allegados del expresentador

El trabajador recibía instrucciones para recoger los sobres, trasladarlos y, en ocasiones, cambiar o depositar las sumas. Las conversaciones también registran movimientos de 15.000, 24.000 y 27.000 dólares fuera del sistema bancario.

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“El señor Andrés me ordenaba que vaya a ese lugar para llevar o recoger dinero. Me entregaba el dinero la señorita Tatiana. Sabíamos que era hermana de la persona conocida como Chicho”, declaró el testigo.

La investigación también comprende transferencias a las cuentas de Génesis y Josetty Hurtado, hijas del expresentador, y de su exesposa, María Cartaya, conocida como Marilú Montiel.

Un reporte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) señala que, entre 2016 y 2024, las tres recibieron 407 transferencias en dólares efectuadas por trabajadores o allegados de Hurtado. El monto acumulado asciende a 1.263.000 dólares, equivalentes a 4 millones 358.000 soles. En los chats, el exconductor también daba instrucciones a Moro para entregar dinero a sus familiares y enviarle las respectivas constancias de depósito.

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La presunta recepción y movilización de fondos procedentes del narcotráfico constituye una de las tres líneas de investigación por lavado de activos que afronta Hurtado. Las otras dos están relacionadas con dinero de la minería ilegal y presuntos actos de corrupción de funcionarios, de acuerdo con el reportaje.

Las cámaras de Justicia TV los enfocaron en la misma sesión, conectados desde los penales donde cumplen prisión preventiva. El juez supremo Juan Carlos Checkley archivó imputaciones por presunto cohecho

A raíz de estos nuevos elementos, en los próximos días se evaluará si corresponde solicitar una ampliación de la prisión preventiva que cumple el expresentador en el penal de Lurigancho.

A fines de octubre, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema declaró infundado el pedido de Hurtado para dejar sin efecto su prisión preventiva, en el marco de la investigación por el presunto delito de tráfico de influencias.

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La resolución concluyó que la defensa recurrió a una figura no contemplada en el Código Procesal Penal, que regula la cesación de la prisión preventiva, pero no el denominado “cese de la prolongación” de dicha medida.

De esta manera, el expresentador continuará recluido en el penal de Lurigancho. La prisión preventiva fue prolongada hasta el 18 de septiembre de 2027, decisión que la Sala Penal Permanente confirmó a mediados de este año.