Trámites de DNI gratis inician desde hoy 9 de noviembre en Lima y regiones: requisitos y horarios, según el Reniec

El personal del Reniec toma la fotografía gratuita a un anciano para la tramitación de su DNI electrónico en una campaña itinerante. (Imagen: Municipalidad de Pacasmayo)

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El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) inicia este lunes 9 de noviembre campañas gratuitas para trámites de Documento Nacional de Identidad (DNI) en 306 puntos de atención de 24 regiones. En Lima, la programación de la fecha contempla cinco locales en los distritos de Carabayllo, Independencia, Lurigancho y Santa Rosa.

Las jornadas están a cargo de la Subdirección de Fortalecimiento de la Identidad (DRIAS) y buscan acercar los servicios de identificación a comunidades nativas, caseríos, centros poblados y zonas urbanas. La atención sin costo no está dirigida a toda la población: el beneficio alcanza a grupos específicos que deberán acreditar la condición que les corresponde.

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Para este lunes, los cinco puntos programados en Lima atenderán entre las 09:30 y las 13:00. Los locales brindarán trámites, entrega de DNI ya gestionados y asistencia registral, de acuerdo con el cronograma difundido por Reniec.

Menores, adultos mayores y personas con discapacidad podrán tramitar el DNI electrónico gratis en puntos habilitados por Reniec en varias regiones. (Reniec)

Puntos de atención en Lima

En Carabayllo habrá dos locales habilitados. El primero estará en el Centro Comunal La Cumbre, ubicado en la avenida Túpac Amaru 2884, La Cumbre, kilómetro 19. El segundo será el Local Comunal El Progreso, en la avenida Manuel Prado, cuadra 8.

La campaña también llegará a Independencia. La atención se realizará en la Demuna de Independencia, situada en la avenida Túpac Amaru, kilómetro 4,5.

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En Lurigancho, las personas que cumplan los requisitos podrán acudir a la Agencia Municipal de Jicamarca, en jirón Trujillo Sur 496.

El quinto local programado para este lunes está en Santa Rosa. La jornada se desarrollará en la Municipalidad de Santa Rosa, ubicada en la avenida Alejandro Bertello s/n.

En los cinco puntos se ofrecerán trámites de DNI, entrega de documentos ya tramitados y asistencia registral. El horario indica el cierre de cada jornada, por lo que Reniec recomienda acudir con anticipación, debido a que la atención depende del tiempo disponible para completar cada trámite.

Reniec despliega jornadas especiales en municipalidades y centros institucionales para garantizar el acceso al DNI electrónico a la población vulnerable. - Reniec

Quiénes pueden acceder al DNI gratis

Las campañas gratuitas están dirigidas a niñas, niños y adolescentes de cero a 17 años. También pueden acceder las personas en situación de pobreza o pobreza extrema que cuenten con clasificación socioeconómica del Sistema de Focalización de Hogares (Sisfoh).

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El beneficio incluye a las personas con discapacidad y a los adultos mayores de 60 años que se encuentren en situación de especial vulnerabilidad. A este grupo se suman los mayores de edad que deseen registrar su voluntad de ser donantes de órganos y tejidos.

Reniec también considera a la población indígena u originaria, a quienes viven en zonas de frontera o en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), así como a las personas que enfrentan dificultades económicas, culturales, geográficas o tecnológicas para realizar sus trámites.

Por ello, la gratuidad no se aplica de forma automática a todas las personas que acudan a los locales. Cada solicitante deberá demostrar que cumple una de las condiciones establecidas para acceder a la atención sin costo.

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Acreditar la condición

Las personas clasificadas en situación de pobreza o pobreza extrema deberán presentar su constancia del Sisfoh.

Quienes tengan discapacidad pueden acreditar esa condición con un certificado de discapacidad, un documento del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis), una constancia de un colegio de educación especial o una constancia médica.

La programación nacional abarca Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali.

De los 306 puntos habilitados, 183 incluirán la entrega de DNI ya tramitados. Los servicios pueden variar según cada localidad, por lo que Reniec indicó que se debe revisar la programación antes de acudir.

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El personal del Reniec ayuda a una anciano en la tramitación de su DNI electrónico en una campaña itinerante. (Imagen: Municipalidad de Villa El Salvador)

Dónde revisar las campañas de otros días y regiones

La relación completa de locales, fechas, horarios y servicios para las campañas del 9 al 15 de noviembre está disponible en el siguiente enlace: programación de campañas de gratuidad del Reniec.

La consulta permite verificar los puntos de atención habilitados en Lima y en las demás regiones, además de confirmar si cada jornada contempla trámites, entrega de DNI o asistencia registral.