Cusco y Ucayali tendrán día no laborable el 15 de noviembre por visita del papa León XIV: ¿a quiénes aplica?

Un montaje combina a un prelado con vestiduras blancas que saluda al público y la plaza central con el letrero de la ciudad de Pucallpa en Perú.

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El Gobierno estableció el domingo 15 de noviembre como día no laborable compensable en Cusco y Ucayali, en el marco de la próxima visita del papa León XIV al Perú. La medida, contenida en el Decreto Supremo N.° 020-2026-TR, está dirigida exclusivamente a los trabajadores del sector privado, según informó Agencia Andina.

A diferencia de otras regiones comprendidas en la norma, los trabajadores del sector público de ambas regiones no forman parte de este beneficio. El decreto precisa que la exclusión responde a que la mayoría de trabajadores públicos ya descansa esa fecha, al tratarse de un domingo, por lo que la disposición busca facilitar la participación de la población y de los trabajadores privados en las actividades vinculadas con la visita del sumo pontífice, prevista del 11 al 16 de noviembre de 2026.

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El papa León XIV saluda con la bandera de Perú y la ciudad de Cusco al fondo, en el marco de las medidas oficiales por su visita al país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Día no laborable sujeto a acuerdo

De acuerdo con el decreto supremo, los centros laborales del sector privado en Cusco y Ucayali podrán acogerse a la medida previo acuerdo entre el empleador y los trabajadores. Si no se alcanza un consenso, la decisión quedará a cargo del empleador. Las horas dejadas de trabajar deberán recuperarse según lo que establezcan ambas partes y, en caso de no existir acuerdo sobre la compensación, también corresponderá al empleador determinar la forma de recuperación.

La norma precisa que no se trata de un feriado nacional, sino de un día no laborable sujeto a compensación de horas, una distinción que condiciona su aplicación práctica en los centros de trabajo del sector privado de ambas regiones.

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Trabajadores y un empleador revisan documentos en una oficina para coordinar la aplicación de jornadas no laborables compensables en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fechas varían según la región

El Decreto Supremo N.° 020-2026-TR establece un calendario diferenciado de días no laborables según el ámbito geográfico y el régimen laboral de cada zona comprendida en el recorrido papal:

Lima y la Provincia Constitucional del Callao : 11 y 12 de noviembre, desde la 1:00 p. m. hasta la medianoche, y el 16 de noviembre durante toda la jornada, para los sectores público y privado.

Cajamarca, La Libertad, Lambayeque y Piura : 13 y 14 de noviembre, para trabajadores de ambos sectores.

Cusco y Ucayali: 15 de noviembre, exclusivamente para el sector privado.

Esta distribución de fechas corresponde al itinerario de la visita papal en cada región, lo que determina el alcance y la duración de la medida en cada caso.

Residentes y turistas recorren la plaza de Armas de Cusco frente a la catedral durante los preparativos para la visita papal en la región andina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Servicios esenciales seguirán operativos

El decreto también contempla disposiciones para garantizar la continuidad de las actividades económicas y los servicios indispensables para la población durante los días no laborables. Entre ellos figuran los servicios de salud, transporte, electricidad, agua, telecomunicaciones, seguridad, hospedaje, restaurantes y entidades financieras, entre otros.

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Las empresas comprendidas en estas actividades podrán determinar qué puestos de trabajo deberán continuar operando, a fin de asegurar la atención a los ciudadanos durante el periodo que dure la visita del pontífice.

Según los considerandos del decreto, la visita del papa León XIV al Perú constituye un acontecimiento de especial trascendencia espiritual, histórica y social, lo que motivó al Gobierno a establecer facilidades laborales diferenciadas para las regiones comprendidas en el recorrido del pontífice entre el 11 y el 16 de noviembre de 2026.

Una enfermera, un conductor de autobús y un técnico de electricidad mantienen la atención de servicios esenciales en Perú durante una jornada laboral. (Imagen Ilustrativa Infobae)