Perú

Keiko Fujimori a tres días de la llegada del papa León XIV: “Perú está muy ilusionado de este regalo maravilloso”

La mandataria destacó el entusiasmo de los fieles peruanos ante el regreso del pontífice, quien ejerció como obispo de Chiclayo antes de su elección

Keiko Fujimori
Keiko Fujimori expresó su entusiasmo por la llegada de León XIV: la presidenta destacó la ilusión de los peruanos por recibir al pontífice, cuyo arribo está previsto para el 11 de noviembre
Guardar

La presidenta Keiko Fujimori expresó este domingo su entusiasmo por la próxima llegada del papa León XIV al Perú, prevista para el 11 de noviembre, y destacó la expectativa de los peruanos por recibir al pontífice.

“Todo el Perú está muy ilusionado de saber que el papa regresa a casa”, manifestó durante una transmisión en vivo, a tres días del inicio de esta gira que supone un reencuentro con el país donde ejerció como obispo de Chiclayo antes de su elección en el cónclave.

PUBLICIDAD

“Qué alegría que, sobre todo el Perú, que es un país tan católico, podamos recibir este regalo maravilloso de recibir esta gran visita”, agregó.

León XIV tendrá esta semana su anhelado reencuentro con Perú, al que sigue fuertemente vinculado tras haber pasado más de 20 años en él, desde misionero hasta obispo, y donde es esperado desde el mismo instante en que pronunció sus primeras palabras como pontífice desde la Basílica de San Pedro.

En su primera aparición como pontífice, el 8 de mayo de 2025, sorprendió al dirigirse en español a su “querida diócesis de Chiclayo”, la ciudad en la que ejerció durante ocho años como obispo (2015-2023), tras haberse nacionalizado en 2015.

PUBLICIDAD

El papa mantiene un estrecho vínculo con el Perú: desarrolló más de 20 años de labor pastoral en el país, desde sus primeras misiones en Piura hasta su etapa como obispo de Chiclayo
El papa mantiene un estrecho vínculo con el Perú: desarrolló más de 20 años de labor pastoral en el país, desde sus primeras misiones en Piura hasta su etapa como obispo de Chiclayo

La Conferencia Episcopal (CEP), que Prevost integró, recordó que ese saludo “hizo sonreír al Perú”, ya que mientras “Roma escuchaba por primera vez la voz de un nuevo papa”, los peruanos reconocían “inmediatamente al pastor que había caminado junto a su pueblo”.

Aunque nació el 14 de septiembre de 1955 en la ciudad estadounidense de Chiclayo, Prevost comenzó hace más de cuatro décadas su labor en varias pequeñas localidades de la costa norte peruana, a donde fue enviado como misionero agustino.

El futuro pontífice llegó a Perú en 1985, tan solo tres años después de haberse ordenado sacerdote en Roma, y su primer destino fue la Diócesis de Chulucanas, en la región norteña de Piura, donde permaneció hasta 1986.

Tras un retorno a Estados Unidos y un viaje a Roma, donde obtuvo el doctorado en Derecho Canónico, el futuro papa volvió a Perú en 1988, para permanecer durante una década como prior de la comunidad agustina de la ciudad norteña de Trujillo.

Posteriormente, en 1998, regresó a Estados Unidos tras ser elegido Prior Provincial de los Agustinos en Chicago, y en 2001 asumió como Prior General de su orden en Roma, un cargo que ocupó hasta 2013.

Keiko Fujimori
Keiko Fujimori expresó su entusiasmo por la llegada de León XIV: la presidenta destacó la ilusión de los peruanos por recibir al pontífice, cuyo arribo está previsto para el 11 de noviembre

Sin embargo, su prolongado e intenso vínculo con Perú se reforzó en 2014, cuando fue nombrado por Francisco administrador apostólico y, al año siguiente, obispo de la Diócesis de Chiclayo.

Durante esos años fue un activo miembro del clero peruano e incluso celebró misas y otorgó bendiciones por las calles en medio de la pandemia de la covid-19, mientras que el papa Francisco lo nombró también administrador apostólico de la Diócesis del Callao, la provincia portuaria colindante con la capital Lima.

De ese período se recuerdan los viajes que hacía pilotando él mismo su camioneta a través de los más de 700 kilómetros de costa que separan al Callao de Chiclayo para cumplir con ambas funciones.

En 2023, Prevost fue nombrado por el papa Francisco Prefecto del Dicasterio para los Obispos en Roma y luego cardenal titular de la Basílica de Santa Mónica, los cargos que ocupaba cuando en mayo de 2025 fue elegido como León XIV.

Temas Relacionados

Keiko Fujimoriperu-politicapapa León XIVRomaVaticano

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Alianza Lima 0-1 Géminis EN VIVO HOY: punto a punto del partido por fecha 4 de Liga Peruana de Vóley 2026-27

Se juega el segundo set. Las ‘íntimas’ comenzaron perdiendo ante las ‘guerreras’, pero buscan remontar. Sigue las incidencias

Alianza Lima 0-1 Géminis EN VIVO HOY: punto a punto del partido por fecha 4 de Liga Peruana de Vóley 2026-27

Camilo llega a Perú con Evaluna y sus hijas: el queso helado que quiere probar y una deuda de gratitud de 18 años con el público peruano

El cantante colombiano aterrizó en Arequipa entre la euforia de sus seguidores como parte de su gira 'Para Cuando Sean Mayores Tour'

Camilo llega a Perú con Evaluna y sus hijas: el queso helado que quiere probar y una deuda de gratitud de 18 años con el público peruano

López Aliaga despotrica contra el ministro de Trabajo: “Es indecente (...) me dan asco los políticos como usted”

El líder de Renovación Popular cuestionó al titular de Trabajo por sus comentarios sobre la resolución que impide a los burgomaestres en funciones regresar al cargo mediante una candidatura como primer regidor

López Aliaga despotrica contra el ministro de Trabajo: “Es indecente (...) me dan asco los políticos como usted”

Keiko Fujimori retoma transmisiones en vivo y promete inversión de más de S/500 millones en compras de kits escolares a mypes

La presidenta señaló que la iniciativa contempla la confección de más de 1,2 millones de artículos escolares y prendas deportivas, mediante la participación de pequeños empresarios en su producción

Keiko Fujimori retoma transmisiones en vivo y promete inversión de más de S/500 millones en compras de kits escolares a mypes

Universitario vs CD Moquegua EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido clave por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Los ‘cremas’ cuentan con otra oportunidad para asumir el liderato del certamen a falta de una fecha. Al frente, tendrán a un rival que pelea por salvar la categoría. Sigue todas las incidencias

Universitario vs CD Moquegua EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido clave por Torneo Clausura de Liga 1 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

López Aliaga despotrica contra el ministro de Trabajo: “Es indecente (...) me dan asco los políticos como usted”

López Aliaga despotrica contra el ministro de Trabajo: “Es indecente (...) me dan asco los políticos como usted”

Keiko Fujimori retoma transmisiones en vivo y promete inversión de más de S/500 millones en compras de kits escolares a mypes

López Aliaga amenaza al jefe del JNE: “Usted va a terminar en la cárcel, me voy a encargar de perseguirlo”

¿Disputa en Juntos por el Perú? Diputado Marlon Aguirre denuncia bloqueo de siete proyectos por parte de Ernesto Zunini

Gobierno designa a Rodríguez Mackay, excanciller de Pedro Castillo, como embajador del Perú en Marruecos

ENTRETENIMIENTO

Camilo llega a Perú con Evaluna y sus hijas: el queso helado que quiere probar y una deuda de gratitud de 18 años con el público peruano

Camilo llega a Perú con Evaluna y sus hijas: el queso helado que quiere probar y una deuda de gratitud de 18 años con el público peruano

Alcalde de Comas interrumpió concierto de La Bella Luz para entregar flores a Mackeily Luján y generó críticas en redes

Clausura del Estadio San Marcos sin fecha de reapertura: The Strokes, Agua Marina, Maná y Robbie Williams, los conciertos en riesgo

Alondra García Miró no descartó su regreso a 'Combate' al ser captada en ATV: "Vamos a ver qué cuentan los chicos"

Ana Siucho sorprende con su nueva figura tras separarse de Edison Flores

DEPORTES

Alianza Lima 0-1 Géminis EN VIVO HOY: punto a punto del partido por fecha 4 de Liga Peruana de Vóley 2026-27

Alianza Lima 0-1 Géminis EN VIVO HOY: punto a punto del partido por fecha 4 de Liga Peruana de Vóley 2026-27

Universitario vs CD Moquegua EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido clave por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 HOY: así van los equipos en la fecha 4 del torneo

El duro comunicado de Los Chankas por un supuesto penal no cobrado ante Alianza Lima: “Solicitamos los audios del VAR”

Resultados de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 HOY: así van los partidos de la fecha 4 de fase 1