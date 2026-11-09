Keiko Fujimori a tres días de la llegada del papa León XIV: “Perú está muy ilusionado de este regalo maravilloso”

Keiko Fujimori expresó su entusiasmo por la llegada de León XIV: la presidenta destacó la ilusión de los peruanos por recibir al pontífice, cuyo arribo está previsto para el 11 de noviembre

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La presidenta Keiko Fujimori expresó este domingo su entusiasmo por la próxima llegada del papa León XIV al Perú, prevista para el 11 de noviembre, y destacó la expectativa de los peruanos por recibir al pontífice.

“Todo el Perú está muy ilusionado de saber que el papa regresa a casa”, manifestó durante una transmisión en vivo, a tres días del inicio de esta gira que supone un reencuentro con el país donde ejerció como obispo de Chiclayo antes de su elección en el cónclave.

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“Qué alegría que, sobre todo el Perú, que es un país tan católico, podamos recibir este regalo maravilloso de recibir esta gran visita”, agregó.

León XIV tendrá esta semana su anhelado reencuentro con Perú, al que sigue fuertemente vinculado tras haber pasado más de 20 años en él, desde misionero hasta obispo, y donde es esperado desde el mismo instante en que pronunció sus primeras palabras como pontífice desde la Basílica de San Pedro.

En su primera aparición como pontífice, el 8 de mayo de 2025, sorprendió al dirigirse en español a su “querida diócesis de Chiclayo”, la ciudad en la que ejerció durante ocho años como obispo (2015-2023), tras haberse nacionalizado en 2015.

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El papa mantiene un estrecho vínculo con el Perú: desarrolló más de 20 años de labor pastoral en el país, desde sus primeras misiones en Piura hasta su etapa como obispo de Chiclayo

La Conferencia Episcopal (CEP), que Prevost integró, recordó que ese saludo “hizo sonreír al Perú”, ya que mientras “Roma escuchaba por primera vez la voz de un nuevo papa”, los peruanos reconocían “inmediatamente al pastor que había caminado junto a su pueblo”.

Aunque nació el 14 de septiembre de 1955 en la ciudad estadounidense de Chiclayo, Prevost comenzó hace más de cuatro décadas su labor en varias pequeñas localidades de la costa norte peruana, a donde fue enviado como misionero agustino.

El futuro pontífice llegó a Perú en 1985, tan solo tres años después de haberse ordenado sacerdote en Roma, y su primer destino fue la Diócesis de Chulucanas, en la región norteña de Piura, donde permaneció hasta 1986.

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Tras un retorno a Estados Unidos y un viaje a Roma, donde obtuvo el doctorado en Derecho Canónico, el futuro papa volvió a Perú en 1988, para permanecer durante una década como prior de la comunidad agustina de la ciudad norteña de Trujillo.

Posteriormente, en 1998, regresó a Estados Unidos tras ser elegido Prior Provincial de los Agustinos en Chicago, y en 2001 asumió como Prior General de su orden en Roma, un cargo que ocupó hasta 2013.

Keiko Fujimori expresó su entusiasmo por la llegada de León XIV: la presidenta destacó la ilusión de los peruanos por recibir al pontífice, cuyo arribo está previsto para el 11 de noviembre

Sin embargo, su prolongado e intenso vínculo con Perú se reforzó en 2014, cuando fue nombrado por Francisco administrador apostólico y, al año siguiente, obispo de la Diócesis de Chiclayo.

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Durante esos años fue un activo miembro del clero peruano e incluso celebró misas y otorgó bendiciones por las calles en medio de la pandemia de la covid-19, mientras que el papa Francisco lo nombró también administrador apostólico de la Diócesis del Callao, la provincia portuaria colindante con la capital Lima.

De ese período se recuerdan los viajes que hacía pilotando él mismo su camioneta a través de los más de 700 kilómetros de costa que separan al Callao de Chiclayo para cumplir con ambas funciones.

En 2023, Prevost fue nombrado por el papa Francisco Prefecto del Dicasterio para los Obispos en Roma y luego cardenal titular de la Basílica de Santa Mónica, los cargos que ocupaba cuando en mayo de 2025 fue elegido como León XIV.

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