Papa León XIV EN VIVO: faltan dos días para el regreso a casa de Robert Prevost y así avanzan los preparativos en Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa

Una ilustración en acuarela presenta al papa León XIV con vestiduras litúrgicas y la mano alzada frente a franjas que evocan la bandera de Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Faltan solo dos días para uno de los acontecimientos más esperados por la comunidad católica peruana. El papa León XIV volverá al Perú este miércoles 11 de noviembre, en una visita que tendrá un significado especial para Robert Francis Prevost: el país al que regresa no es un destino más de su agenda internacional, sino una tierra que conoce, donde construyó vínculos y desarrolló durante años su labor pastoral.

El sucesor de Francisco llegará a Lima a las 5:30 p. m., procedente de Buenos Aires, para iniciar un recorrido apostólico que se extenderá hasta el lunes 16 de noviembre. Durante seis días, el pontífice visitará Lima y Callao, Chiclayo, Santa Cruz de Succhabamba, Cusco y Pucallpa, con encuentros institucionales, celebraciones religiosas y reuniones con comunidades de distintas regiones del país.

La expectativa crece en las ciudades incluidas en el itinerario. Autoridades, representantes de la Iglesia, voluntarios y fieles participan en los preparativos para recibir al Santo Padre, mientras se ultiman detalles logísticos, espacios de encuentro, accesos y dispositivos de organización.

Infobae Perú ya se encuentra en el norte del país para seguir de cerca esta cobertura y contar, desde el lugar de los acontecimientos, cómo se prepara Chiclayo para recibir a quien fue su obispo y que ahora regresa como cabeza de la Iglesia católica.