Papa León XIV EN VIVO: faltan dos días para el regreso a casa de Robert Prevost y así avanzan los preparativos en Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa

Faltan solo dos días para uno de los acontecimientos más esperados por la comunidad católica peruana. El papa León XIV volverá al Perú este miércoles 11 de noviembre, en una visita que tendrá un significado especial para Robert Francis Prevost: el país al que regresa no es un destino más de su agenda internacional, sino una tierra que conoce, donde construyó vínculos y desarrolló durante años su labor pastoral.
El sucesor de Francisco llegará a Lima a las 5:30 p. m., procedente de Buenos Aires, para iniciar un recorrido apostólico que se extenderá hasta el lunes 16 de noviembre. Durante seis días, el pontífice visitará Lima y Callao, Chiclayo, Santa Cruz de Succhabamba, Cusco y Pucallpa, con encuentros institucionales, celebraciones religiosas y reuniones con comunidades de distintas regiones del país.
La expectativa crece en las ciudades incluidas en el itinerario. Autoridades, representantes de la Iglesia, voluntarios y fieles participan en los preparativos para recibir al Santo Padre, mientras se ultiman detalles logísticos, espacios de encuentro, accesos y dispositivos de organización.
Infobae Perú ya se encuentra en el norte del país para seguir de cerca esta cobertura y contar, desde el lugar de los acontecimientos, cómo se prepara Chiclayo para recibir a quien fue su obispo y que ahora regresa como cabeza de la Iglesia católica.
Últimas actualizaciones
Jesús María mantiene restricciones en espacios públicos cercanos a la Nunciatura
Los preparativos para la visita del papa León XIV también se reflejan en Jesús María, donde se han dispuesto restricciones en espacios públicos próximos a la Nunciatura Apostólica, lugar donde se alojará el pontífice durante su permanencia en Lima.
Los ciudadanos deben mantenerse atentos a los comunicados de la municipalidad y de las autoridades de tránsito para conocer si se anuncian nuevas restricciones vehiculares o peatonales. Es importante diferenciar los espacios públicos restringidos de los cierres de calles: no todas las vías cercanas tienen necesariamente una prohibición de circulación.
Misa del Papa en Las Palmas será multitudinaria
El domingo 8 de noviembre fue el último día anunciado para solicitar las entradas gratuitas para la Santa Misa que el papa León XIV celebrará el lunes 16 en la Base Aérea Las Palmas, en Surco.
La emisión se realizó exclusivamente a través de Ticketmaster Perú y está sujeta a disponibilidad. Cada usuario puede solicitar hasta ocho entradas: una para sí mismo y siete para sus acompañantes. Los boletos son nominativos, personales e intransferibles; cada asistente deberá presentar su entrada con código QR y el documento de identidad registrado.
La organización recomienda revisar cuidadosamente los datos antes
Lima y Callao: la primera parada del papa León XIV en Perú
La llegada del pontífice está programada para el miércoles 11 de noviembre a las 5:30 p. m. en la Base Aérea del Callao, donde tendrá lugar la bienvenida oficial.
Posteriormente, León XIV se trasladará a Palacio de Gobierno para participar en la ceremonia de bienvenida y reunirse con la presidenta de la República. La jornada continuará con un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Gran Teatro Nacional.
Lima también será escenario de una de las actividades más esperadas por los jóvenes: la vigilia de oración del jueves 12 de noviembre, programada para las 6:00 p. m. en el Estadio Nacional. La sede fue confirmada por la organización y reemplazó al inicialmente anunciado Estadio Monumental.
En paralelo, la capital se prepara para los desplazamientos del pontífice y las actividades multitudinarias. Los ciudadanos deberán mantenerse atentos a los comunicados sobre restricciones vehiculares, accesos, transporte público y posibles modificaciones en la circulación.
Uno de los puntos de atención será la Nunciatura Apostólica, donde el Papa se alojará durante su permanencia en Lima. En Jesús María ya se han dispuesto restricciones en espacios públicos próximos a esta sede para facilitar los preparativos de la visita.
Chiclayo espera el regreso de Robert Prevost
El norte peruano tendrá un lugar especial en esta visita. Chiclayo fue la ciudad donde Robert Prevost ejerció como obispo entre 2015 y 2023, antes de asumir nuevas responsabilidades en el Vaticano y convertirse en el papa León XIV.
Su regreso genera una expectativa distinta entre los habitantes de Lambayeque. Para muchos, no se trata solamente de recibir a una autoridad religiosa, sino de reencontrarse con el hombre que conocieron durante sus años de servicio pastoral.
El viernes 13 de noviembre, el pontífice viajará desde Lima a Chiclayo. Una de las actividades centrales será la misa multitudinaria programada para las 10:30 a. m. en la explanada frente a las Pampas de Pimentel.
Su agenda también contempla una visita a la capilla San Óscar Romero, un encuentro con representantes de la Iglesia y agentes pastorales en el Santuario Nuestra Señora de la Paz, además de una reunión con integrantes de la comunidad universitaria.
El sábado 14 continuará su recorrido por el norte, con actividades en Santa Cruz de Succhabamba y Zaña, localidades que forman parte de la dimensión pastoral e histórica de esta visita.
En estos días, Chiclayo ultima los detalles para recibir a los visitantes y fieles que llegarán desde distintas partes del país. La movilidad, los accesos a los lugares de celebración, los servicios para peregrinos y la capacidad de atención de la ciudad serán algunos de los aspectos que concentrarán la atención.
Cusco y Pucallpa también se preparan para recibir al pontífice
El domingo 15 de noviembre será una jornada especialmente intensa. El papa León XIV viajará primero a Cusco, donde tiene previsto llegar a las 10:00 a. m. y participar en un encuentro con fieles y representantes de la piedad popular en el Parque Arqueológico Nacional de Saqsaywaman.
Luego rezará el Ángelus frente a la Catedral de Cusco, antes de continuar su recorrido hacia Pucallpa.
La capital de Ucayali será la última ciudad del interior del país que recibirá al Santo Padre. Allí se reunirá con misioneros, misioneras y representantes de los pueblos amazónicos en el Malecón Puerto Callao, y posteriormente presidirá una misa en la Villa Deportiva Regional Ucayali.
La organización también enfrenta desafíos logísticos en esta ciudad. Un reporte publicado este 8 de noviembre por Diario Ahora informó que un deslizamiento en la carretera Federico Basadre retrasó el montaje del escenario previsto para el encuentro con representantes de los pueblos indígenas. La evolución de estos trabajos será uno de los asuntos que deberá seguirse en las próximas horas.
¿Cuándo se irá el papa León XIV del Perú?
La visita apostólica concluirá el lunes 16 de noviembre. Durante la mañana, el pontífice visitará la Casa de Acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados y celebrará una misa a las 10:30 a. m. en la Base Aérea Las Palmas, en Surco.
La ceremonia oficial de despedida está programada para la 1:15 p. m. en la Base Aérea del Callao. Quince minutos después, a la 1:45 p. m., el Papa partirá rumbo a Roma.
Mientras se acerca su llegada, Perú se prepara para recibir a un pontífice cuya historia está estrechamente vinculada con el país. La visita no solo reunirá a miles de fieles en distintas regiones, sino que permitirá reencontrarse con las comunidades que formaron parte de su camino religioso.