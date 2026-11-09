Milena Zárate deja sorprendidos a sus seguidores con inédita fotografía junto a Edwin Sierra y su hija: “Amor de mi vida”

Milena Zárate comparte inédita postal familiar con Edwin Sierra y su hija y desata comentarios en redes sociales.

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Milena Zárate sorprendió a sus seguidores con una publicación que no pasó desapercibida en redes sociales. La cantante colombiana compartió una serie de fotografías dedicadas a su hija, en las que recordó diferentes momentos de su crecimiento y mostró algunos encuentros de la menor con conocidas figuras del espectáculo peruano.

Sin embargo, una de las imágenes que más llamó la atención fue una antigua fotografía familiar en la que aparece junto a su expareja Edwin Sierra, cuando ambos todavía mantenían una relación sentimental.

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La publicación generó diversas reacciones entre los usuarios, especialmente porque la expareja protagonizó en el pasado una mediática historia sentimental que estuvo marcada por conflictos y enfrentamientos públicos. Por ello, encontrar nuevamente una imagen de ambos juntos, acompañados de su hija cuando todavía era una bebé, despertó la curiosidad de los cibernautas.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Milena compartió un mensaje dedicado a la menor, en el que reflexionó sobre el entorno artístico en el que ha crecido y el futuro que podría elegir. La influencer dejó en claro que, independientemente del camino que decida seguir, contará con el respaldo y el cariño de sus padres.

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“Hija de padres Artistas!!! Desde bb bajo reflectores y todo lo que eso arrastra, no sé si tu destino sea este, pero sea cual sea ahí estaremos a tu lado amor de mi vida”, escribió la cantante colombiana en la descripción de su publicación.

Milena Zárate desempolva fotografía junto a Edwin Sierra y su hija y causa sorpresa con emotivo mensaje. Captura: TikTok.

La fotografía de Milena Zárate junto a Edwin Sierra que sorprendió en redes sociales

Entre las imágenes compartidas por Milena Zárate destacaron aquellas en las que su hija aparece junto a figuras como Magaly Medina, María Pía Copello, Gisela Valcárcel, Gian Piero Díaz y Andrea Llosa, personalidades con las que ha coincidido a lo largo de su trayectoria en el mundo del espectáculo.

No obstante, la fotografía que concentró buena parte de la atención fue aquella en la que aparece la cantante junto a Edwin Sierra y su hija cuando ambos todavía eran pareja. La imagen corresponde a una etapa anterior de su relación y muestra un recuerdo familiar de los primeros años de vida de la menor.

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La inclusión de esta instantánea llamó la atención porque Milena y Edwin protagonizaron una de las historias sentimentales más comentadas de la farándula peruana. Su separación estuvo acompañada de controversias y declaraciones públicas que mantuvieron a ambos en el centro de la atención mediática durante un largo periodo.

Por ese motivo, la decisión de Milena de incluir una fotografía de aquella época generó distintas interpretaciones entre sus seguidores. Mientras algunos destacaron que se trata de un recuerdo relacionado con la historia familiar de su hija, otros cuestionaron que haya decidido mostrar nuevamente una imagen junto al comediante.

Milena Zárate desempolva fotografía junto a Edwin Sierra y su hija y causa sorpresa con emotivo mensaje. Captura: TikTok.

Edwin Sierra habló sobre su hija y explicó por qué evita publicar fotografías de ella

La aparición del comediante en la publicación de Milena Zárate también llamó la atención porque, semanas atrás, Edwin Sierra había hablado sobre la relación que mantiene con su hija durante una entrevista concedida a Infobae.

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En aquella conversación, el humorista se mostró cariñoso al referirse a la menor y aseguró que, pese a que ha crecido, para él continúa siendo su pequeña. Además, explicó que prefiere mantener su vida familiar alejada de las redes sociales y no compartir fotografías de ella públicamente.

“Es muy bonita, llena de amor, mucho y puro amor. Yo no publico nada de ella porque ese tema lo manejo como algo personal. La amo mucho y Dios me ha bendecido con esta linda criatura. Ya está grande, pero para mí siempre será mi hijita”, contó.

Milena Zárate desempolva fotografía junto a Edwin Sierra y su hija y causa sorpresa con emotivo mensaje. Captura: TikTok.