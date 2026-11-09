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Gianluca Lapadula expresó su molestia por el empate de Universitario ante CD Moquegua: “Es una decepción, una lástima”

Tras el 2-2 en el Monumental, el atacante hizo una autocrítica sobre el desempeño del equipo y habló de la responsabilidad que deberán asumir para afrontar el cierre del campeonato

El 'Bambino' expresó su decepción por no haber conseguido la victoria en el estadio Monumental. (Video: Jax Latin Media)
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Universitario de Deportes dejó escapar una oportunidad importante en su lucha por ganar el Torneo Clausura 2026. El equipo ‘crema’ empató 2-2 ante CD Moquegua en el estadio Monumental y ahora tendrá que jugarse sus opciones en la última jornada, cuando enfrente a Sport Huancayo. Tras el encuentro, Gianluca Lapadula no ocultó su frustración por el resultado y reconoció que el equipo todavía tiene aspectos por corregir.

Es una decepción, la verdad. Una lástima. Pero hay un partido más y hay que enfocarse y darlo todo”, manifestó el delantero, quien convirtió de penal el segundo tanto de la ‘U’. Pese a la igualdad, el atacante consideró que el conjunto merengue tuvo una de sus mejores actuaciones, aunque no consiguió traducir sus oportunidades en una victoria.

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Yo creo que hicimos nuestro mejor partido. Nos faltó algo. Todavía falta un partido. Hay que trabajar en eso”, señaló.

Lapadula también lamentó las ocasiones que no pudieron concretar y reconoció que el equipo perdió el control del juego en determinados pasajes. “Yo creo que tuvimos varias ocasiones y lamentablemente en una no la hicimos. También perdimos un poco el manejo del partido”, agregó.

Gianluca Lapadula expresó su decepción por el empate de Universitario ante CD Moquegua.
Gianluca Lapadula expresó su decepción por el empate de Universitario ante CD Moquegua. Crédito: Prensa U

Lapadula reconoció que a Universitario le costó en sus últimos partidos

El delantero de 36 años también hizo una reflexión sobre el rendimiento reciente de Universitario y admitió que el equipo ha tenido dificultades en sus dos últimos compromisos en el estadio Monumental, en los que no pudo pasar del empate.

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“Sobre todo en los últimos dos partidos nos ha costado. Y voy a sacar el partido contra Sport Boys por mis motivos, pero el día de hoy hay que tomar nuestras responsabilidades”, sostuvo.

Ahora, el cuadro ‘crema’ deberá concentrarse en su último desafío del Torneo Clausura: Sport Huancayo. Ambos equipos llegan a la jornada final con la posibilidad de pelear por el primer lugar, por lo que el enfrentamiento será determinante para las aspiraciones del conjunto estudiantil.

Lapadula advirtió que no será un compromiso sencillo frente al ‘rojo matador’, aunque recordó que todos los rivales representan una dificultad. “Ya vimos que todo es rival duro. Todos. Hay decepción, pero hay que enfocarse en el último partido”, expresó.

¿Por qué Lapadula pateó el penal ante CD Moquegua y no Alex Valera?

Uno de los temas que también abordó el atacante fue la ejecución del penal que le permitió poner el 2-1 parcial ante CD Moquegua. La pregunta tomó relevancia luego de que Alex Valera fallara desde los doce pasos en el partido anterior frente a Sport Boys.

Gianluca Lapadula anotó el 2-1 de Universitario ante CD Moquegua por el Torneo Clausura 2026.
Gianluca Lapadula anotó el 2-1 de Universitario ante CD Moquegua por el Torneo Clausura 2026. Crédito: ITEA

Gianluca Lapadula explicó que la decisión no debe interpretarse como una falta de confianza hacia su compañero y recordó que cualquier futbolista puede fallar un lanzamiento desde el punto penal. Además, reveló que él también había querido ejecutar el anterior, aunque finalmente lo hizo Valera.

“En los penales, quien patea puede fallar. Así es el fútbol, así es la vida. Yo quise patear la última vez, pero el ‘Cholo’ es un referente, es un jugador histórico, tiene todo mi respeto y el de todos. Hoy me tocó a mí”, explicó.

De esta manera, el ‘Bambino’ dejó en claro su respaldo a Valera y puso el foco en lo que viene para Universitario. El equipo ‘crema’ tendrá una última oportunidad para alcanzar el objetivo en el Clausura y necesitará una victoria ante Sport Huancayo para mantener vivas sus aspiraciones.

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