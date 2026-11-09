Perú

MEF alista emisiones de bonos por hasta USD 10 mil millones con Citigroup, Crédit Agricole, Deutsche Bank y Santander

El Gobierno saldrá a buscar financiamiento mediante bonos internacionales para refinanciar, canjear o recomprar deuda pendiente, tras contratar a cuatro bancos globales para estructurar las operaciones

MEF - Ministerio de Economía y Finanzas
El Estado peruano utilizará el mecanismo de construcción del libro de órdenes para definir las tasas de interés y los plazos de cada emisión, dijo el MEF.
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El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aprobó las disposiciones para realizar una o más emisiones de bonos en los mercados internacionales, destinadas a operaciones de endeudamiento, canje de títulos y administración de deuda pública.

La norma permite implementar operaciones por hasta USD 10 mil millones bajo modalidades como recompras, prepagos e intercambios de bonos.

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La Resolución Ministerial N° 509-2026-EF/52 autoriza al Gobierno a contratar a Citigroup, Crédit Agricole, Deutsche Bank y Santander como asesores financieros y colocadores de operaciones. El monto final por colocación, la moneda, los plazos y las tasas se definirán tras el proceso de bookbuilding.

La operación se realizará a través de la emisión de uno o más bonos globales denominados en moneda extranjera. El Estado podrá reabrir bonos ya emitidos o colocar nuevos instrumentos, de acuerdo con las condiciones que encuentre en los mercados.

¿Qué es bookbuilding?

En términos simples, el Estado buscará inversionistas dispuestos a prestarle dinero y, a cambio, les ofrecerá devolverlo en una fecha acordada y pagar intereses. Los recursos podrán utilizarse para conseguir financiamiento nuevo o para ordenar deudas que ya existen.

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Por ejemplo, si Perú tiene un bono que vence pronto, puede emitir otro con un plazo más largo y usar parte de ese dinero para pagar o canjear el anterior. También puede recomprar bonos que circulan en el mercado o adelantar pagos.

Elmer Cuba - MEF
Un bono es un préstamo: los inversionistas le entregan dinero al Estado y este se compromete a devolverlo con intereses en una fecha futura. Créditos: MEF

El bookbuilding, o construcción del libro de órdenes, funciona como una consulta previa entre grandes inversionistas. Los bancos preguntan a fondos de inversión, aseguradoras y otras entidades cuánto dinero estarían dispuestos a prestar al Perú y con qué tasa de interés.

Un fondo puede ofrecer USD 100 millones si el bono paga un interés anual de 5%; otro puede aceptar prestar USD 200 millones, pero pedir 5,5%. Con esas propuestas, el MEF a cargo hoy de Elmer Cuba decide cuánto emitir y bajo qué condiciones.

El tope de USD 10 mil millones corresponde a canjes, recompras y prepagos de deuda

La Ley de Endeudamiento del Sector Público para 2026 autoriza al Ejecutivo a efectuar operaciones de administración de deuda por hasta el equivalente a USD 10 mil millones. Ese límite incluye mecanismos de prepago, intercambio, canje y recompra de obligaciones, entre otras alternativas previstas por el Sistema Nacional de Endeudamiento Público.

La emisión de bonos no supone, en todos los casos, la contratación de deuda adicional por ese importe. Parte de los recursos puede utilizarse para sustituir títulos vigentes, modificar los plazos de vencimiento, cambiar las condiciones financieras de los pasivos o recomprar bonos en circulación.

PBI - crecimiento - economia
La Ley 32515 fijó un límite de 2.840 millones de dólares para las operaciones de endeudamiento externo del Gobierno durante 2026.

El MEF también podrá utilizar las colocaciones para implementar operaciones de endeudamiento externo y reponer recursos que fueron empleados por el Tesoro Público en la gestión de liquidez. La Ley N° 32515 fijó un límite de USD 2.840 millones para operaciones de endeudamiento externo del Gobierno en 2026.

De ese monto, hasta USD 1.000 millones pueden destinarse al apoyo de la balanza de pagos. La Dirección General del Tesoro Público deberá definir posteriormente el importe de la emisión y los bonos que estarán incluidos en una eventual operación de intercambio.

Cuatro bancos internacionales asesorarán y colocarán los bonos

La resolución designó a Citigroup, Crédit Agricole, Deutsche Bank y Santander para prestar servicios de asesoría financiera, estructuración y colocación de los bonos. Las entidades actuarán mediante sus firmas registradas en Estados Unidos, Reino Unido y España.

Citigroup participará a través de Citigroup Global Markets Inc. y Citigroup Global Markets Limited. Crédit Agricole lo hará mediante Credit Agricole Securities (USA) Inc. y Crédit Agricole Corporate and Investment Bank. Deutsche Bank intervendrá por medio de Deutsche Bank Securities Inc. y Deutsche Bank AG, London Branch, mientras que Santander actuará a través de Santander US Capital Markets LLC y Banco Santander, S.A.

La norma también autoriza la contratación de Global Bondholder Services Corporation como agente de intercambio e información para el canje de bonos. Davis Polk & Wardwell LLP brindará asesoría legal internacional y J&A Garrigues Perú S. Civil de R.L. asumirá la asesoría legal local.

Dólares
El financiamiento para las obras de los Juegos Panamericanos Lima 2027 operará fuera de los límites ordinarios de deuda fiscal.

La emisión incluye recursos para El Niño, infraestructura y Lima 2027

La resolución del MEF incorpora una autorización adicional de hasta S/ 4.428,7 millones para financiar inversiones, obras de infraestructura y acciones ante el Fenómeno El Niño 2026-2027.

Estos recursos también podrán cubrir mantenimiento de infraestructura escolar, proyectos de reconstrucción y la organización de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2027.

La emisión vinculada con esos fines puede realizarse hasta el 31 de diciembre de 2027 y se encuentra fuera de los límites ordinarios de endeudamiento establecidos para el ejercicio fiscal 2026, de acuerdo con el ministerio.

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