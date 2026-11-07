Declaran un nuevo día no laborable más por la visita del papa León XIV en Lambayeque

El papa visitará Chiclayo el 13 y 14 de noviembre, pero ya Lambayeque tendrá días libres desde el día anterior, del jueves 12 de noviembre. - Crédito REUTERS/Alessandro Garofalo

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El papa León XIV visitará Perú y uno de los lugares que más expectativa tiene por su llegada es Chiclayo, en Lambayeque, dada la conexión fuerte del pontífice cuando vivía en el país. Tan recordada es esta ciudad por Robert Prevost, que le envío saludos al asumir como papa.

Así, para ordenar a los ciudadanos frente a esta actividad, el Gobierno decretó dos feriados regionales (días no laborables) en la región de Lambayeque, el viernes 13 y sábado 14 de noviembre.

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Pero ahora, el gobierno regional ha sumado uno más: ha declarado que el jueves 12 de noviembre también será día no laborable, formando así un fin de semana largo de cuatro días para los trabajadores públicos, fechas en que los servicios del Estado estarán suspendidos también.

Carlos Castillo adelantó que la visita del pontífice abordará la situación de los hogares, las mujeres, los trabajadores independientes y la riqueza de las regiones|Video: TV Perú

Lambayeque declara nuevo día no laborable

“Declarar el jueves 12 de noviembre de 2026 como día no laborable compensable para los trabajadores de los órganos, dependencias y unidades ejecutoras del Gobierno Regional de Lambayeque, con motivo de la visita apostólica de Su Santidad el Papa León XIV al Perú, en atención a las circunstancias extraordinarias relacionadas con la seguridad ciudadana, la movilidad, el ordenamiento del tránsito y la prevención de riesgos derivados de los desplazamientos masivos de personas”, resalta la normal legal aprobada en el diario oficial El Peruano.

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Se trata de una ordenanza regional dada por el Gobernador Regional del Gobierno Regional Lambayeque. Pero, ¿en qué se sustenta?

“Que, mediante Informe Técnico N° 000007-2026-GR.LAMB/GRTPE [516526273-0], de fecha 5 de noviembre de 2026, la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo emitió opinión técnica favorable respecto de la propuesta de declarar el jueves 12 de noviembre de 2026 como día no laborable compensable, sustentando su conveniencia en la necesidad de facilitar los desplazamientos anticipados de asistentes hacia las Pampas de Pimentel y contribuir a la adecuada organización de las actividades vinculadas con la visita apostólica", aclara la medida.

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Chiclayo sí tendrá días libres por la visita del papa León XIV, pero no se aplicarán para todos los trabajadores. - Crédito EFE/ Paula Bayarte

Así, se señala que “la concurrencia de la jornada laboral ordinaria con los desplazamientos masivos de ciudadanos y visitantes podría incrementar significativamente la congestión vehicular en las principales vías de acceso y comunicación del departamento, dificultar los controles de seguridad, restringir la circulación de vehículos de emergencia y generar riesgos de aglomeración, afectando el normal desarrollo de las actividades cotidianas de la población”.

Y esta situación no solo podría perjudicar a las personas que participen en las actividades vinculadas con la visita apostólica, sino también a aquellos ciudadanos que deban desplazarse por razones laborales, educativas, familiares, comerciales, de salud o para la atención de otras necesidades esenciales, quienes podrían afrontar retrasos, dificultades de acceso y restricciones de movilidad.

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Asimismo, se debe aclarar que “la declaración de día no laborable compensable será de aplicación a los órganos, dependencias y unidades ejecutoras del Gobierno Regional de Lambayeque, conforme a sus competencias de organización administrativa y con observancia de las disposiciones laborales aplicables.

Mientras las entidades públicas pertenecientes a otros niveles de gobierno y los gobiernos locales podrán evaluar su acogimiento a la medida, conforme a las decisiones que adopten sus autoridades competentes y con observancia del marco normativo aplicable, respetando su autonomía administrativa y las atribuciones que les correspondan.

El papa León XIV saluda con la bandera de Perú y la ciudad de Cusco al fondo, en el marco de las medidas oficiales por su visita al país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fin de semana largo de cuatro días

Con este nuevo día no laborable, Lambayeque tendrá tres días libres para el sector público (que previo acuerdo también pueden ser aprovechados por el sector privado).

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Estos son los siguientes:

Día no laborable del jueves 12 de noviembre (aprobado por el gobierno regional)

Día no laborable del viernes 13 de noviembre (aprobado por el gobierno central)

Día no laborable del sábado 14 de noviembre (aprobado por el gobierno central).

Asimismo, esto hará que se genere un fin de semana largo de cuatro días, más que nada disfrutable para el sector público, quienes no trabajarán desde ese jueves 12 al domingo 15 de noviembre.