Perú

Estación La Cultura del Metro cerrará este miércoles 11 de noviembre por actividad del papa León XIV

Inmediatamente después de su llegada al Perú, el sumo pontífice participará de una ceremonia de bienvenida, además de un encuentro con la presidenta Keiko Fujimori en Palacio de Gobierno

Estación La Cultura de la Línea 1 del Metro de Lima. (Foto: Andina)
Estación La Cultura de la Línea 1 del Metro de Lima. (Foto: Andina)
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La estación La Cultura de la Línea 1 del Metro permanecerá cerrada temporalmente el próximo miércoles 11 de noviembre debido al desarrollo de una de las actividades programadas durante la visita del papa León XIV al Perú.

El evento que se desarrollará en el Gran Teatro Nacional ubicado en San Borja, será un encuentro del sumo pontífice con autoridades peruana, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático. Según el cronograma de actividades, el evento comenzará a las 7:45 p.m.. Para ese momento, no solo la estación del Metro de Lima estará cerrada, sino que las vías cercanas también estarán restringidas.

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La reunión se realizará el mismo día de la llegada del pontífice a Perú, después de la ceremonia de bienvenida y del encuentro con la presidenta Keiko Fujimori en Palacio de Gobierno. La agenda de esa jornada incluya una ceremonia de bienvenida a las 6:15 p.m. y la visita a la mandataria a las 6:45 p.m..

ATU prepara rutas especiales para buses que permitirán la asistencia de fieles a eventos en los que estará el papa León XIV durante su paso por Lima. (Foto: ATU)
ATU prepara rutas especiales para buses que permitirán la asistencia de fieles a eventos en los que estará el papa León XIV durante su paso por Lima. (Foto: ATU)

La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) comunicó que el cierre de la avenida Aviación y otras vías llevará a quince rutas de transporte público convencional a modificar sus recorridos por las avenidas Canadá, Guardia Civil, San Borja Norte y la estación La Cultura.

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Los servicios 201, 204, 206 y 209 del Corredor Rojo no se detendrán en el paradero La Cultura, ubicado en la avenida Aviación, y circularán por la vía expresa de la avenida Javier Prado.

La agenda de León XIV en Lima

El jueves 12 de noviembre, León XIV tiene programada su participación en una reunión con los obispos del Perú, participará en actividades religiosas en la Catedral de Lima y encabezará una vigilia con jóvenes y universitarios en el Estadio Nacional.

Para el lunes 16, luego de las visitas del papa a otras regiones, el papa tiene programadoparticipar de un evento en la Casa de Acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados y celebrará una misa en la Base Aérea Las Palmas.

ATU prepara rutas especiales para buses que permitirán la asistencia de fieles a eventos en los que estará el papa León XIV durante su paso por Lima. (Foto: ATU)
ATU prepara rutas especiales para buses que permitirán la asistencia de fieles a eventos en los que estará el papa León XIV durante su paso por Lima. (Foto: ATU)

ATU alista 1.000 buses y rutas especiales

A través de su vocero Carlos Felipe Rodríguez, en conversación con Exitosa, la ATU anunció un operativo para la visita del papa León XIV que busca concentrar el traslado de fieles hacia la base aérea de Las Palmas durante la noche y la madrugada del 15 al 16 de noviembre, ante una movilización prevista en las 17 puertas del recinto.

La entidad dispondrá de ocho rutas especiales con más de 1.000 buses desde:

  1. Ventanilla
  2. Ancón
  3. Carabayllo
  4. San Juan de Lurigancho
  5. Ate-Vitarte
  6. Villa El Salvador
  7. Pucusana
  8. Vía Expresa Sur

Los servicios estarán identificados con el símbolo del plan “El Papa vuelve a casa” en la parte delantera de los vehículos.

Rodríguez explicó a Exitosa que el ingreso de fieles a la base aérea estará permitido desde las 8:00 p.m. del día previo hasta las 8:00 a.m. del día de la misa. “Toda la madrugada va a haber movimiento de usuarios”, señaló el vocero al detallar que los buses acercarán a los pasajeros hasta los puntos autorizados por la Policía Nacional en Chorrillos y Santiago de Surco.

El plan también contempla la ampliación de la oferta del Metropolitano, los corredores complementarios y la Línea 1 del Metro de Lima, que operará sin costo durante la jornada, según indicó el representante de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao.

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