Exárbitro FIFA aseguró que hubo penal de Luis Advíncula en Alianza Lima vs Los Chankas: “Sujeción muy clara”

Winston Reátegui habló de la falta no cobrada en área del cuadro 'blanquiazul' que pudo haber significado una chance de oro para los 'guerreros'. (Video: Al Límite / L1 MAX)

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Alianza Lima empató de visita contra Los Chankas en el marco de la jornada 16 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, un encuentro que en los minutos finales estuvo marcado por una jugada polémica entre Luis Advíncula y Abdiel Ayarza dentro del área ‘blanquiazul’. En ese sentido, Winston Reátegui, exárbitro FIFA, afirmó que la acción debió sancionarse con penal.

El ‘Rayo’ sujetó al futbolista panameño cuando este buscaba imponerse en la disputa por el balón. El colegiado Bruno Pérez recibió el llamado del VAR, revisó las imágenes en el monitor y optó por no modificar su determinación. La decisión provocó reclamos del cuadro ‘guerrero’ y abrió un debate sobre el criterio aplicado en la revisión.

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“Acá miren ustedes que Advíncula, con toda su experiencia, lo tiene agarrado durante buen lapso de tiempo. Más allá, lógicamente, que luego algunos dicen que exagera en la caída”, indicó en el programa Al Límite.

El exjuez sostuvo que la caída del atacante podía ser discutida, aunque separó ese aspecto de la infracción previa. “Es penal. Porque más allá que pueda exagerar en la caída, es una sujeción muy clara. Y Advíncula tiene que entender que es un jugador con mucha experiencia”, afirmó.

Exárbitro FIFA aseguró que hubo penal de Luis Advíncula en Alianza Lima vs Los Chankas.

Winston Reátegui indicó que la interpretación no podía limitarse a la caída de Abdiel Ayarza, haciendo hincapié que no hubo un forcejeo con Luis Advíncula. “Acá existe una sujeción bastante larga en el tiempo, no es que ambos hayan forcejeado. Está siempre delante Ayarza, existe el jalón. No es que podamos decir ‘entre ambos se tienen agarrados’ y de ahí puede haber una disputa. ¿Ayarza le gana la posición de la pelota? Efectivamente”, comentó.

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El expresidente de la CONAR evitó dar una explicación específica sobre la decisión de Bruno Pérez. “¿Por qué Bruno Pérez no cobra la jugada pese a revisarla? Buena pregunta. Esa ya son decisiones que tienen que tener los árbitros”, manifestó.

La advertencia final estuvo dirigida a Advíncula. “Advíncula no puede cometer este tipo de faltas”, sostuvo Reátegui, quien consideró que una acción similar podría recibir una sanción distinta en otro encuentro.

El cuadro 'blanquiazul' empató 1-1 en Andahuaylas por la penúltima jornada del segundo torneo del año - Crédito: L1MAX

Las chances de Los Chankas para clasificar a la Copa Sudamericana 2027

Los Chankas llegará a la última jornada del Torneo Clausura con 48 puntos y ubicados en el décimo puesto de la tabla acumulada. El empate frente a Alianza Lima mantuvo al conjunto de Andahuaylas en carrera, aunque redujo su margen para alcanzar una plaza en la Copa Sudamericana 2027.

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El cuadro apurimeño visitará a UTC en su último partido de la fase regular. Para conservar opciones concretas, necesitará conseguir una victoria y esperar los resultados de los equipos que se encuentran por delante en la clasificación anual.

Alianza Atlético figura noveno con 49 unidades, mientras Cienciano y Sport Huancayo ocupan posiciones superiores con 50. Los resultados de esos clubes definirán si el conjunto ‘guerrero’ puede escalar hacia los puestos de clasificación internacional.

La diferencia de goles también aparece como un factor que podría incidir si dos o más clubes terminan con la misma cantidad de puntos.

Los Chankas quedó segundo en el Torneo Apertura, pero ahora lucha por un cupo a la Copa Sudamericana 2027. - créditos: Liga 1

Las chances de Alianza Lima para salir campeón de la Liga 1 2026

Alianza Lima ya aseguró su presencia en la final de la Liga 1 2026 gracias a su ubicación en la cima de la tabla acumulada y por ser el ganador del Torneo Apertura. El equipo ‘blanquiazul’ suma 69 puntos y no puede ser alcanzado por sus perseguidores en la última fecha.

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El empate en Andahuaylas lo dejó sin opciones de conquistar el Clausura, aunque no alteró su camino hacia la final. Las posibilidades de los ‘íntimos’ de ser campeones nacionales dependen ahora de imponerse en la serie decisiva ante el ganador del Torneo Clausura. El club cerrará la fase regular como local ante FC Cajamarca antes de concentrarse en esa instancia.