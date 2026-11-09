Perú

Florcita Polo anuncia su separación de Luiggi Yarasca tras imágenes de agresión: “Hoy abro paso a una nueva etapa”

La hija de Susy Díaz usó sus redes sociales para dejar en claro cuál es su posición frente a las imágenes de agresión por parte de su ahora expareja

Composición gráfica con un retrato de una mujer en primer plano y una fotografía de la misma persona junto a un hombre
Florcita Polo anunció la finalización de su relación sentimental con Luiggi Yarasca tras la difusión de registros de una agresión.
Guardar

Florcita Polo confirmó el fin de su relación con Luiggi Yarasca luego de que trascendiera una denuncia por un presunto episodio de violencia física y psicológica. La empresaria difundió un comunicado en sus redes sociales, donde sostuvo que tomó la decisión después de evaluar su bienestar y su dignidad.

“Informo de manera directa y definitiva que he dado por concluida mi relación sentimental con Luiggi Jesús Yarascá Martínez”, escribió la hija de Susy Díaz en un mensaje dirigido a los medios, sus amigos y el público.

PUBLICIDAD

La separación se conoció días después de que Florcita Polo acudiera a las autoridades para denunciar un presunto ataque ocurrido en el hotel Rústica de Pachacámac. Tras dejar constancia de lo sucedido, pasó por una evaluación médico legal.

De acuerdo con la información presentada por Magaly TV, La Firme, el incidente ocurrió el 4 de noviembre y se habría producido durante una discusión vinculada a celos y una presunta infidelidad.

Captura de pantalla de una historia de Instagram con un comunicado de texto sobre un fondo rosado con ilustraciones florales
Florcita Polo confirma el término de su vínculo de pareja con Luiggi Yarasca a través de un pronunciamiento difundido en su cuenta de Instagram.

La versión expuesta por Polo señala que Yarasca la habría sujetado del cuello y arrojado sobre una cama durante el enfrentamiento. Luego, cuando ella habría intentado evitar que el empresario saliera del lugar, este presuntamente la tomó de una mano y la empujó contra una pared.

PUBLICIDAD

El caso quedó en manos de las autoridades, mientras la empresaria optó por exponer públicamente la decisión de poner fin al vínculo sentimental. En su pronunciamiento, no ofreció detalles sobre la denuncia ni se refirió de manera directa al episodio ocurrido en el hospedaje de Pachacámac.

“Esta determinación responde a una reflexión profunda sobre mi bienestar y el respeto innegociable que me debo”, expresó Florcita Polo en el comunicado publicado en sus historias de Instagram.

Icon Block quote
La empresaria también aludió a los límites que decidió establecer tras la situación que denunció. “He aprendido que el afecto jamás debe confundirse con la aceptación de conductas que vulneran la dignidad”, manifestó.
Florcita Polo acusa a Luiggi Yarasca de presunta agresión física y revela detalles del episodio en un hotel. Captura: Magaly TV La Firme.
Florcita Polo acusa a Luiggi Yarasca de presunta agresión física y revela detalles del episodio en un hotel. Captura: Magaly TV La Firme.

En otra parte de su mensaje, aseguró que inicia un período centrado en su entorno más cercano y sus actividades personales. “Hoy elijo mi tranquilidad, mi integridad y mi bienestar”, sostuvo la empresaria.

Polo indicó que la exposición pública del caso influyó en su necesidad de preservar su estabilidad emocional. “Al tratarse de un asunto expuesto al escrutinio público, elijo priorizar mi paz mental por sobre todas las cosas”, afirmó.

Tras la denuncia, el abogado Ysrael Castillo, representante legal de la empresaria, confirmó que un juzgado dictó medidas de protección a favor de su patrocinada. Entre las disposiciones, figura la prohibición para que Luiggi Yarasca se acerque a menos de 200 metros de Polo.

La hija de Susy Díaz cerró su comunicado con un mensaje sobre los objetivos que se trazó tras la ruptura. “Mi energía y mi enfoque están puestos de lleno en mi familia, mi paz y mis proyectos personales”, escribió. También remarcó que mantendrá “la defensa de mi dignidad con absoluta firmeza”.

Luiggi Yarasca negó agresión contra Flor Polo

Luiggi Yarasca rechazó haber ejercido violencia contra Florcita Polo después de que se hiciera pública la denuncia. El empresario apareció en un avance de América Hoy, donde adelantó parte de la versión que dará en el programa.

El material difundido por América Televisión constituye su primera respuesta pública desde que trascendió el caso. Yarasca sostuvo que no hubo agresiones durante el tiempo que mantuvo una relación con la empresaria.

Avance promocional del programa América Hoy sobre el caso de Florcita Polo y su expareja Luiggi Yarasca. El video presenta extractos de documentos de una denuncia por violencia, imágenes de archivo y declaraciones en audio atribuidas a Yarasca, en las que niega haber cometido agresiones o infidelidades durante su relación. Se anuncia la emisión completa del informe en el horario habitual del espacio televisivo.

“Nunca ha habido un acto de violencia ni agresión, en el tiempo en el que yo he estado con Flor, ella lo sabe perfectamente”, afirmó en las imágenes emitidas por el magazine.

El avance no brindó mayores precisiones sobre su descargo ni confirmó si abordará de forma puntual el hecho denunciado por Polo en Pachacámac. El programa anunció que difundirá la entrevista completa en su edición del lunes 9 de noviembre.

Temas Relacionados

Florcita PoloLuiggi Yarascaperu-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Precio del euro hoy en Perú: cotización de apertura del 9 de noviembre

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea en la apertura de operaciones

Precio del euro hoy en Perú: cotización de apertura del 9 de noviembre

Precio del dólar hoy en Perú: cotización de apertura del 9 de noviembre

<p>Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada </p>

Precio del dólar hoy en Perú: cotización de apertura del 9 de noviembre

Estación La Cultura del Metro cerrará este miércoles 11 de noviembre por actividad del papa León XIV

Inmediatamente después de su llegada al Perú, el sumo pontífice participará de una ceremonia de bienvenida, además de un encuentro con la presidenta Keiko Fujimori en Palacio de Gobierno

Estación La Cultura del Metro cerrará este miércoles 11 de noviembre por actividad del papa León XIV

Trámites de DNI gratis inician desde hoy 9 de noviembre en Lima y regiones: requisitos y horarios, según el Reniec

El organismo de identificación desplegó módulos especiales para ciertos grupos de personas puedan gestionar su documento oficial sin pagar tasas mediante la presentación de los certificados exigidos

Trámites de DNI gratis inician desde hoy 9 de noviembre en Lima y regiones: requisitos y horarios, según el Reniec

Gianluca Lapadula expresó su molestia por el empate de Universitario ante CD Moquegua: “Es una decepción, una lástima”

Tras el 2-2 en el Monumental, el atacante hizo una autocrítica sobre el desempeño del equipo y habló de la responsabilidad que deberán asumir para afrontar el cierre del campeonato

Gianluca Lapadula expresó su molestia por el empate de Universitario ante CD Moquegua: “Es una decepción, una lástima”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Gobierno confirma entrega de bonos de s/ 200 mensuales por el fenómeno El Niño: ¿A quiénes va dirigido?

Gobierno confirma entrega de bonos de s/ 200 mensuales por el fenómeno El Niño: ¿A quiénes va dirigido?

Hija del director de Barbadillo e hijo de un agente que custodia a Pedro Castillo trabajan para JP en Congreso

Keiko Fujimori a tres días de la llegada del papa León XIV: “Perú está muy ilusionado de este regalo maravilloso”

López Aliaga despotrica contra el ministro de Trabajo: “Es indecente (...) me dan asco los políticos como usted”

Keiko Fujimori retoma transmisiones en vivo y promete inversión de más de S/500 millones en compras de kits escolares a mypes

ENTRETENIMIENTO

Carlos Thornton revela que estuvo al borde de la muerte en dos ocasiones: “Me dio un infarto”

Carlos Thornton revela que estuvo al borde de la muerte en dos ocasiones: “Me dio un infarto”

Milena Zárate deja sorprendidos a sus seguidores con inédita fotografía junto a Edwin Sierra y su hija: “Amor de mi vida”

Q+ Network suspende la programación de su podcast fallecimiento del padre de Abneer Robles: “Lo acompañamos con respeto”

Susy Díaz cancela sus vacaciones en España y regresa a Perú por Florcita: “La preocupación es muy grande”

Maluma anuncia su 'Loco x volver World Tour' con Lima entre las primeras ciudades confirmadas

DEPORTES

Gianluca Lapadula expresó su molestia por el empate de Universitario ante CD Moquegua: “Es una decepción, una lástima”

Gianluca Lapadula expresó su molestia por el empate de Universitario ante CD Moquegua: “Es una decepción, una lástima”

Exárbitro FIFA aseguró que hubo penal de Luis Advíncula en Alianza Lima vs Los Chankas: “Sujeción muy clara”

‘Pepe’ Soto destacó la estrategia de CD Moquegua para empatar ante Universitario en el Monumental: “Fuimos atrevidos”

La postura de Fabián Bustos sobre las opciones de Universitario en el Torneo Clausura: “Tenemos una semifinal asegurada, queremos ser campeones”

El sentido agradecimiento de Christian Cueva a Sport Boys: “Feliz de haber estado este tiempo acá”