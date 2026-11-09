Florcita Polo anuncia su separación de Luiggi Yarasca tras imágenes de agresión: “Hoy abro paso a una nueva etapa”

Florcita Polo anunció la finalización de su relación sentimental con Luiggi Yarasca tras la difusión de registros de una agresión.

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Florcita Polo confirmó el fin de su relación con Luiggi Yarasca luego de que trascendiera una denuncia por un presunto episodio de violencia física y psicológica. La empresaria difundió un comunicado en sus redes sociales, donde sostuvo que tomó la decisión después de evaluar su bienestar y su dignidad.

“Informo de manera directa y definitiva que he dado por concluida mi relación sentimental con Luiggi Jesús Yarascá Martínez”, escribió la hija de Susy Díaz en un mensaje dirigido a los medios, sus amigos y el público.

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La separación se conoció días después de que Florcita Polo acudiera a las autoridades para denunciar un presunto ataque ocurrido en el hotel Rústica de Pachacámac. Tras dejar constancia de lo sucedido, pasó por una evaluación médico legal.

De acuerdo con la información presentada por Magaly TV, La Firme, el incidente ocurrió el 4 de noviembre y se habría producido durante una discusión vinculada a celos y una presunta infidelidad.

Florcita Polo confirma el término de su vínculo de pareja con Luiggi Yarasca a través de un pronunciamiento difundido en su cuenta de Instagram.

La versión expuesta por Polo señala que Yarasca la habría sujetado del cuello y arrojado sobre una cama durante el enfrentamiento. Luego, cuando ella habría intentado evitar que el empresario saliera del lugar, este presuntamente la tomó de una mano y la empujó contra una pared.

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El caso quedó en manos de las autoridades, mientras la empresaria optó por exponer públicamente la decisión de poner fin al vínculo sentimental. En su pronunciamiento, no ofreció detalles sobre la denuncia ni se refirió de manera directa al episodio ocurrido en el hospedaje de Pachacámac.

“Esta determinación responde a una reflexión profunda sobre mi bienestar y el respeto innegociable que me debo”, expresó Florcita Polo en el comunicado publicado en sus historias de Instagram.

La empresaria también aludió a los límites que decidió establecer tras la situación que denunció. “He aprendido que el afecto jamás debe confundirse con la aceptación de conductas que vulneran la dignidad”, manifestó.

Florcita Polo acusa a Luiggi Yarasca de presunta agresión física y revela detalles del episodio en un hotel. Captura: Magaly TV La Firme.

En otra parte de su mensaje, aseguró que inicia un período centrado en su entorno más cercano y sus actividades personales. “Hoy elijo mi tranquilidad, mi integridad y mi bienestar”, sostuvo la empresaria.

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Polo indicó que la exposición pública del caso influyó en su necesidad de preservar su estabilidad emocional. “Al tratarse de un asunto expuesto al escrutinio público, elijo priorizar mi paz mental por sobre todas las cosas”, afirmó.

Tras la denuncia, el abogado Ysrael Castillo, representante legal de la empresaria, confirmó que un juzgado dictó medidas de protección a favor de su patrocinada. Entre las disposiciones, figura la prohibición para que Luiggi Yarasca se acerque a menos de 200 metros de Polo.

La hija de Susy Díaz cerró su comunicado con un mensaje sobre los objetivos que se trazó tras la ruptura. “Mi energía y mi enfoque están puestos de lleno en mi familia, mi paz y mis proyectos personales”, escribió. También remarcó que mantendrá “la defensa de mi dignidad con absoluta firmeza”.

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Luiggi Yarasca negó agresión contra Flor Polo

Luiggi Yarasca rechazó haber ejercido violencia contra Florcita Polo después de que se hiciera pública la denuncia. El empresario apareció en un avance de América Hoy, donde adelantó parte de la versión que dará en el programa.

El material difundido por América Televisión constituye su primera respuesta pública desde que trascendió el caso. Yarasca sostuvo que no hubo agresiones durante el tiempo que mantuvo una relación con la empresaria.

Avance promocional del programa América Hoy sobre el caso de Florcita Polo y su expareja Luiggi Yarasca. El video presenta extractos de documentos de una denuncia por violencia, imágenes de archivo y declaraciones en audio atribuidas a Yarasca, en las que niega haber cometido agresiones o infidelidades durante su relación. Se anuncia la emisión completa del informe en el horario habitual del espacio televisivo.

“Nunca ha habido un acto de violencia ni agresión, en el tiempo en el que yo he estado con Flor, ella lo sabe perfectamente”, afirmó en las imágenes emitidas por el magazine.

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El avance no brindó mayores precisiones sobre su descargo ni confirmó si abordará de forma puntual el hecho denunciado por Polo en Pachacámac. El programa anunció que difundirá la entrevista completa en su edición del lunes 9 de noviembre.