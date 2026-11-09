‘Pepe’ Soto destacó la estrategia de CD Moquegua para empatar ante Universitario en el Monumental: “Fuimos atrevidos”

El entrenador del equipo moqueguano analizó el valioso punto conseguido en el estadio Monumental ante los 'cremas'. (Video: L1MAX)

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CD Moquegua consiguió un empate 2-2 frente a Universitario de Deportes en el estadio Monumental, por la penúltima fecha del Torneo Clausura 2026. El conjunto visitante rescató un punto importante en su lucha por mantenerse en la máxima categoría y su entrenador, José ‘Pepe’ Soto, explicó cuáles fueron las claves del planteamiento que le permitió competir ante uno de los candidatos al título.

“Hay que estar tranquilo, hay que estar sereno porque hay que estar leyendo el partido todo el tiempo. No sé por qué el equipo está en esta situación. La verdad que hoy día hubo mucha entrega, mucho corazón ante un gran rival que necesitaba los puntos al igual que nosotros. Este punto, cuando estás peleando la parte baja, es muy importante. Creo que el equipo se paró muy bien en este estadio con esta gente”, manifestó en ‘L1 Radio’ tras el encuentro.

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Soto reconoció que Universitario tuvo momentos de dominio, especialmente durante la primera mitad, pero resaltó la reacción de sus dirigidos cuando consiguieron asentarse en el campo. “Por momentos Universitario en el primer tiempo nos avasalló, pero después tuvimos la tranquilidad necesaria cuando se dedicaron a jugar. Creo que el equipo se soltó. Pudimos hacer daño, nos llevamos un punto más que importante de acá”, sostuvo.

José Soto destacó la estrategia de CD Moquegua para plantarle cara a Universitario en el estadio Monumental.

La estrategia de ‘Pepe’ Soto para frenar a Universitario

El entrenador explicó que uno de los principales objetivos de CD Moquegua fue neutralizar las proyecciones ofensivas de Andy Polo y César Inga, dos piezas importantes en el esquema del conjunto crema. Para ello, apostó por una línea de cinco en el mediocampo que buscó cerrar los espacios por las bandas y dificultar la salida de ambos futbolistas.

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“Nosotros sabíamos que siempre Universitario juega su clásico 3-5-2 con Polo y con Inga, que son jugadores muy importantes para este sistema. Van al ataque constantemente y nosotros pusimos una línea de cinco en el medio tapando la salida a ambos jugadores. Los tres del medio se comportaron bastante bien. Por ahí en el primer tiempo hubo pocas descoordinaciones, pero creo que en el segundo tiempo el equipo se comportó a la altura”, explicó.

Soto también señaló que su equipo había estudiado el encuentro de Universitario frente a Sport Boys para identificar los movimientos que debía imitar. “Cuando planteamos el partido teníamos que taparles las bandas, tanto a Inga como a Polo. Habíamos visto el partido del miércoles con Sport Boys y siempre tapaban la línea del pase y creo que ahí fue la clave”, detalló.

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Además, indicó que otro aspecto importante fue disputar el control del mediocampo ante futbolistas como Horacio Calcaterra, Jairo Concha y Edison Flores. El técnico consideró que su equipo cumplió con ese objetivo y también supo responder ante los centros y balones largos que utilizó Universitario durante el segundo tiempo.

El entrenador de CD Moquegua explicó el planteamiento utilizado para rescatar un punto de visita en el estadio Monumental. (Video: L1MAX)

CD Moquegua rescató un punto clave en su lucha por la permanencia

El estratega destacó que, pese a no tener la posesión durante buena parte del compromiso, sus dirigidos encontraron espacios para generar peligro cuando recuperaron el balón. “A veces cuando vienes acá a enfrentar a los equipos grandes, no tienes la pelota. Quizás el mayor tiempo posible lo tuvo Universitario, pero cuando nosotros tuvimos la pelota, fuimos atrevidos, tuvimos mucho daño”, afirmó.

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Finalmente, Soto resaltó la importancia de mantener la calma desde el comando técnico para transmitir confianza a sus futbolistas en un escenario exigente. El empate le permite a CD Moquegua llegar a la última jornada dependiendo de sus propios resultados para alcanzar su objetivo de permanecer en la máxima categoría.

“Mantuvimos la tranquilidad en el comando técnico y esa tranquilidad la transmitimos a los jugadores y la verdad que nos llevamos un punto importante que nos permite depender de nosotros en la última fecha”, concluyó.